Вячеслав Зубарев, ТТС: «Страховки по ОСАГО не хватает для оплаты ремонта у официального дилера»

На рынке авторетейла прогнозируют небольшой рост, несмотря на дефицит машин и их очередное подорожание

Фото: Максим Платонов

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» констатируют, что минувший год рынок закончил с падением в 9%, но с надеждой смотрят на 2021-й, ожидая незначительного роста на фоне дефицита авто и повышения цен. Подробнее об этом рассказали на ежегодной пресс-конференции организации, где президент Ассоциации РОАД, глава ТТС Вячеслав Зубарев также переживал за судьбу дилерских центров и увидел позитив в повышении утильсбора на иномарки.

«Продажи определялись не достоинствами марки, а наличием автомобилей»

— Год начинался оптимистично, в первом квартале ощущался легкий дефицит автомобилей — самое комфортное для рынка состояние, — приступил к анализу 2020 года президент Ассоциации РОАД, глава «ТрансТехСервиса» Вячеслав Зубарев.

Дальше все было уже не так радужно. В конце первого квартала на рынке наблюдалось нарастающее состояние тревоги, а потом и вовсе ощущение катастрофы. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, второй квартал показал падение рынка на 46%. Вячеслав Зубарев отметил, что на самом деле минус был значительно больше. Третий квартал закончился с динамикой к 2019 году в минус 14% и начал вселять оптимизм. И действительно, в конце года падение немного отыграли, и 2020-й завершился с цифрой минус 9,1% — всего за год продали 1,6 млн новых автомобилей. Для сравнения, в 2019 году их было 1,76 миллиона.

Осложняла работу не только сама пандемия, но и связанные с ней обстоятельства.

— В течение третьего квартала мы резко вышли на состояние дефицита автомобилей. Прогнозы на катастрофическое снижение рынка делали не только я, дилеры, но и производители. В конечном итоге мы оказались в состоянии жесткого дефицита, и впервые за последнее время фактически продажи определялись не достоинствами марки или бренда, не эффективностью продавцов, а наличием автомобилей. В таком состоянии мы докатились до конца года, — резюмировал президент Ассоциации РОАД.

Фото: Максим Платонов

По автомобилям с пробегом, по данным «Автостата», год завершился с плюс 1,7%. Всего в 2020 году продано 5,5 млн подержанных машин, порядка 20% из которых — через официальных дилеров.

При этом вице-президент Ассоциации РОАД Светлана Виноградова отметила, что в случае с авторынком тенденция ухода в онлайн не сложилась. Если быть точнее, во время локдауна дистанционные продажи были, но после возврата к привычной жизни все вернулось на свои места. Всего по России за год доля онлайн-продаж составила 1%.



В планах у Ассоциации РОАД на 2021-й — продолжить работу с дистрибьюторами, чтобы сделать эти отношения максимально понятными и упорядоченными. Помочь в этом должен подписанный меморандум. Вторая задача — актуализация цен в справочнике ЕМР.

— По сути, это интересы наших клиентов, потому что на сегодня получается так, что страховки по ОСАГО не хватает для оплаты ремонта у официального дилера. Есть разночтения в ценах. Здесь три стороны — страховое сообщество, дилеры и производители, — сказал Зубарев.

Еще одна задача — это взаимодействие с госорганами в части закона о защите прав потребителей, чтобы защищать добросовестных клиентов и не создавать условия для «потребительского экстремизма». В приоритете также остается вопрос отмены двойного НДС на автомобили с пробегом, потому что пока условия для официальных участников рынка значительно хуже, чем для посредников, отметил спикер. Планируют в ассоциации и активнее взяться за тех, кто скручивает пробег авто.



Без чудес и с «позитивным» повышением цен

Если с задачами сообщества понятно, то прогнозы на 2021 год оказались очень расплывчаты.

— На сегодняшний день видится, что рынок достаточно стабильный. Кажется, небольшой рост — 3—5% — наиболее вероятный сюжет, но прошлый год нас научил, что все может быть. Чудес от этого года и, надеюсь, потрясений мы не ждем, — дал прогноз Зубарев. На вторичном рынке эксперты ожидают роста в 1—2%.

Фото: Максим Платонов

Вместе с тем и так нестабильная обстановка на рынке подкрепляется новыми потенциальными решениями, которые могут негативно сказаться на авторетейле. В 2021 году предлагают повысить утильсбор на автомобили. Однако, как отметил Зубарев, на самом деле всех интересует только конечная цена на машину. Здесь решающим фактором остается курс рубля. Только за прошлый год евро подорожал по отношению к рублю на 24%.

— Мы же понимаем, что в случае с повышением утильсбора на импортные автомобили давление будет со стороны курсовой разницы. Насколько я знаю, индексация прошла на 25% — это в конечном итоге 1% от стоимости автомобиля. Позитивным я тут вижу — по крайней мере так написано — что все эти деньги пойдут на поддержку рынка и продажи автомобилей, которые производятся на территории России.

А пока предприниматель призывает не откладывать покупку авто, чтобы не столкнуться с его подорожанием. Вице-президент Ассоциации РОАД Светлана Виноградова с ним согласна, хотя и прогнозирует сохранение дефицита машин на рынке.