Минпромторг РФ предложил повысить ставку утильсбора на машины

Минпромторг России предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас базовая ставка для легковых машин (в том числе и для внедорожников) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 150 тысяч соответственно.

В ведомстве считают, что повышение ставки не вызовет роста цен на автомобили российского производства, потому что данное увеличение будет компенсироваться пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса.

Ранее стало известно о планах Минюста РФ лишать прав водителей, совершивших три грубых нарушения на дорогах за год.

Татьяна Леухина