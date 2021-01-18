Катар и Саудовская Аравия: пауза в региональной напряженности

Ушедшая эпоха Трампа была связана и с дипломатической войной на Ближнем Востоке между Катаром и другими странами Персидского залива. Нейтралитет в этом конфликте сохранили Оман и Кувейт. Однако в начале года в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входят все страны залива, кроме Ирана и Ирака, был подписан документ о единстве, перечеркнувший более 3 лет блокады эмирата. Почему Катар вышел из этой ситуации победителем, в своей очередной статье для нашего издания рассуждает колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин.

«Страны Залива считают, что Катар не соблюдает положения договора»



Катар занимает крошечный мыс на Аравийском полуострове и имеет единственную сухопутную границу с Саудовской Аравией. Бывший британский протекторат получил независимость только в 1971 году и с тех пор неизменно находится под управлением семьи Аль Тани. Эта крошечная монархия является страной с самым большим доходом на душу населения, невероятно богатой за счет огромных запасов нефти и природного газа.

Катар расходится во мнениях с другими арабскими странами в вопросах роли политического ислама в регионе. Последние склонны бороться с любыми исламистскими группами, включая умеренные и те, что имеют демократическую направленность. Катар же выступал как своеобразный хаб для объединения разных исламистских сил. Например, именно там проживает неформальный лидер движения «Братья-мусульмане» (запрещенного в России) Юсуф аль-Кардави. Катар считает, что политическое будущее всего арабского мира будет выражено в упразднении однопартийных левых режимов и утверждении своеобразной версии исламского республиканизма. В этом смысле взгляды семьи Тани противоречат видению ОАЭ и Саудовской Аравии, склонных к мягким реформам без упразднения режимов.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото: russiaqatar.ru

Для маленького Катара поддержка таких сил становится фактором, который вынуждает другие страны считаться с его мнением в региональной политике. С другой стороны, это хороший способ рекрутировать квалифицированных мигрантов с соответствующими идеологическими предпочтениями. При этом катарский канал «Аль-Джазира» выражает вполне либеральную повестку, далекую от религиозного фундаментализма.

Впрочем, еще в 2013 году Катар подписал Эр-Риядский договор, где он обязался прекратить поддержку «Братьев-мусульман». Страны Залива считают, что Катар не соблюдает положения договора.

Требования к Катару

Другой точкой конфликта стало сотрудничество Катара с Турцией. Оно выразилось в соглашении о военном сотрудничестве 2015 года, подписанного двумя странами. В тот же год была создана военная база Турции на территории эмирата. Обе страны во многих отношениях сходятся в поддержке оппозиционных сил в Ливии, что противоречит позиции ОАЭ и Саудовской Аравии, делающих ставку на правительство Хафтара.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, одно из правительств Ливии и Бахрейн предъявили Катару 13 требований, которые включали:

закрытие «Аль-Джазиры», разрыв связей с террористическими организациями,

разрыв отношений с Ираном, закрытие всех СМИ, которые финансирует Катар, разрыв военных отношений с Турцией, прекращение отношений с лицами и группами, признанными террористическими,

передача всех лиц, признанных террористами,

невмешательство в дела суверенных стран, разрыв отношений с оппозицией вышеназванных стран залива, материальную компенсацию за ущерб, причиненный внешней политикой Катара, присоединение к блоку стран Персидского залива во всех отношениях, 10 дней на согласие с требованиями

и ежемесячные проверки в течение первого года после согласования и один раз в квартал в течение второго года, затем — ежегодно в течении 10 лет.

Учитывая, что ни одно из этих требований до сих пор не было выполнено или даже признано, случившееся можно считать политической победой Катара. А угрозы были очень серьезными. Так, Саудовская Аравия грозилась отделить Катар от континента, сделав из него остров. Арабские государства требовали от Международной федерации футбола не проводить в 2022 году чемпионат мира в Катаре. Впрочем, до сих пор конфликт ограничивался разрывом дипломатических отношений и экономическими санкциями, растянувшимися на 3,5 года.

Арабские государства требовали от Международной федерации футбола не проводить в 2022 году чемпионат мира в Катаре. Фото: qatar22.ru

Какая судьба ждет арестованных богословов?



Другим выражением конфликта стал арест исламских богословов, выступивших против эскалации конфликта между мусульманскими державами. Среди них, например, известные саудовские богословы Сальман аль-Ауда, Авад аль-Карни и Али аль-Умари. До сих пор непонятно, будут ли они освобождены в связи с окончанием противостояния.

Проблемой для Катара стало то, что почти все продовольствие поступало в эту страну через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Логистическую проблему пришлось решать через посредничество Ирана и Турции. Кроме того, были затронуты интересы крупной авиакомпании Qatar Airlines, авиаперелетов через территорию соседних государств. Авиаперелеты между Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ были заблокированы вплоть до 10 января.

Конфликт только сблизил Турцию с Катаром. Так, уже летом 2019 года было расширено военное присутствие турецких сил в стране. Сближение произошло и с Ираном. Уже 5 января его МИД заявил: «Поздравляем Катар с успехом его сопротивления давлению и шантажу».

Конфликт только сблизил Турцию с Катаром. Фото: aa.com.tr

Так как стороны не пришли к компромиссу, а конфликт, как заявляют эксперты, был заморожен из-за дипломатических усилий правительства Трампа — можно ожидать, что в будущем конфликт вновь вспыхнет в другом ключе. Случившееся можно назвать полным политическим успехом Катара, не согласившимся ни с одним из пунктов обвинений. Но это не значит, что за единичным политическим успехом последует легитимация остальными монархиями самого взгляда Катара на будущее Ближнего Востока.

Карим Гайнуллин