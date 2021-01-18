Катар и Саудовская Аравия: пауза в региональной напряженности
Ушедшая эпоха Трампа была связана и с дипломатической войной на Ближнем Востоке между Катаром и другими странами Персидского залива. Нейтралитет в этом конфликте сохранили Оман и Кувейт. Однако в начале года в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входят все страны залива, кроме Ирана и Ирака, был подписан документ о единстве, перечеркнувший более 3 лет блокады эмирата. Почему Катар вышел из этой ситуации победителем, в своей очередной статье для нашего издания рассуждает колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин.
«Страны Залива считают, что Катар не соблюдает положения договора»
Катар занимает крошечный мыс на Аравийском полуострове и имеет единственную сухопутную границу с Саудовской Аравией. Бывший британский протекторат получил независимость только в 1971 году и с тех пор неизменно находится под управлением семьи Аль Тани. Эта крошечная монархия является страной с самым большим доходом на душу населения, невероятно богатой за счет огромных запасов нефти и природного газа.
Катар расходится во мнениях с другими арабскими странами в вопросах роли политического ислама в регионе. Последние склонны бороться с любыми исламистскими группами, включая умеренные и те, что имеют демократическую направленность. Катар же выступал как своеобразный хаб для объединения разных исламистских сил. Например, именно там проживает неформальный лидер движения «Братья-мусульмане» (запрещенного в России) Юсуф аль-Кардави. Катар считает, что политическое будущее всего арабского мира будет выражено в упразднении однопартийных левых режимов и утверждении своеобразной версии исламского республиканизма. В этом смысле взгляды семьи Тани противоречат видению ОАЭ и Саудовской Аравии, склонных к мягким реформам без упразднения режимов.
Для маленького Катара поддержка таких сил становится фактором, который вынуждает другие страны считаться с его мнением в региональной политике. С другой стороны, это хороший способ рекрутировать квалифицированных мигрантов с соответствующими идеологическими предпочтениями. При этом катарский канал «Аль-Джазира» выражает вполне либеральную повестку, далекую от религиозного фундаментализма.
Впрочем, еще в 2013 году Катар подписал Эр-Риядский договор, где он обязался прекратить поддержку «Братьев-мусульман». Страны Залива считают, что Катар не соблюдает положения договора.
Требования к Катару
Другой точкой конфликта стало сотрудничество Катара с Турцией. Оно выразилось в соглашении о военном сотрудничестве 2015 года, подписанного двумя странами. В тот же год была создана военная база Турции на территории эмирата. Обе страны во многих отношениях сходятся в поддержке оппозиционных сил в Ливии, что противоречит позиции ОАЭ и Саудовской Аравии, делающих ставку на правительство Хафтара.
В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, одно из правительств Ливии и Бахрейн предъявили Катару 13 требований, которые включали:
- закрытие «Аль-Джазиры»,
- разрыв связей с террористическими организациями,
- разрыв отношений с Ираном,
- закрытие всех СМИ, которые финансирует Катар,
- разрыв военных отношений с Турцией,
- прекращение отношений с лицами и группами, признанными террористическими,
- передача всех лиц, признанных террористами,
- невмешательство в дела суверенных стран,
- разрыв отношений с оппозицией вышеназванных стран залива,
- материальную компенсацию за ущерб, причиненный внешней политикой Катара,
- присоединение к блоку стран Персидского залива во всех отношениях,
- 10 дней на согласие с требованиями
- и ежемесячные проверки в течение первого года после согласования и один раз в квартал в течение второго года, затем — ежегодно в течении 10 лет.
Учитывая, что ни одно из этих требований до сих пор не было выполнено или даже признано, случившееся можно считать политической победой Катара. А угрозы были очень серьезными. Так, Саудовская Аравия грозилась отделить Катар от континента, сделав из него остров. Арабские государства требовали от Международной федерации футбола не проводить в 2022 году чемпионат мира в Катаре. Впрочем, до сих пор конфликт ограничивался разрывом дипломатических отношений и экономическими санкциями, растянувшимися на 3,5 года.
Какая судьба ждет арестованных богословов?
Другим выражением конфликта стал арест исламских богословов, выступивших против эскалации конфликта между мусульманскими державами. Среди них, например, известные саудовские богословы Сальман аль-Ауда, Авад аль-Карни и Али аль-Умари. До сих пор непонятно, будут ли они освобождены в связи с окончанием противостояния.
Проблемой для Катара стало то, что почти все продовольствие поступало в эту страну через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Логистическую проблему пришлось решать через посредничество Ирана и Турции. Кроме того, были затронуты интересы крупной авиакомпании Qatar Airlines, авиаперелетов через территорию соседних государств. Авиаперелеты между Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ были заблокированы вплоть до 10 января.
Конфликт только сблизил Турцию с Катаром. Так, уже летом 2019 года было расширено военное присутствие турецких сил в стране. Сближение произошло и с Ираном. Уже 5 января его МИД заявил: «Поздравляем Катар с успехом его сопротивления давлению и шантажу».
Так как стороны не пришли к компромиссу, а конфликт, как заявляют эксперты, был заморожен из-за дипломатических усилий правительства Трампа — можно ожидать, что в будущем конфликт вновь вспыхнет в другом ключе. Случившееся можно назвать полным политическим успехом Катара, не согласившимся ни с одним из пунктов обвинений. Но это не значит, что за единичным политическим успехом последует легитимация остальными монархиями самого взгляда Катара на будущее Ближнего Востока.
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