Технические детали: как проконтролировать обустройство ленточного фундамента

Что делать, если контроль нужен, а опыта нет

Контроль за строительством дома — вещь обязательная. В идеале, этим должен заниматься профессионал, человек со строительным образованием. Но не всегда есть возможность нанять такого специалиста. В любом случае хозяину тоже есть смысл вооружиться некоторыми базовыми знаниями, чтобы быть увереннее на площадке и хотя бы примерно разбираться в том, что на ней происходит. Для начала предоставим чек-лист, как проверить обустройство ленточного малозаглубленного фундамента.

Малозаглубленные ленточные фундаменты — довольно популярный тип основания дома (или бани, или сарая, или любой другой надворной постройки). В одной из предыдущих статей мы уже писали о том, какие самые распространенные ошибки допускают при их обустройстве. Частично при осуществлении контроля можно ориентироваться на эту информацию. Предположим, что все подготовительные работы уже проведены: есть результаты геологических изысканий, проект фундамента рассчитан с учетом всех особенностей проекта и участка, все идет по науке. Вот несколько практических советов, вещей, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите проконтролировать качество заливки монолитного ленточного фундамента.

Опалубка для заливки бетона должна быть сделана из нормальной товарной доски. Эксперты советуют использовать доску второго сорта из хвойных пород дерева. Если строители будут использовать обрезки пиломатериалов, может нарушиться геометрия фундамента. Так что не стоит слушать, если они будут успокаивать вас и рассказывать про экономию на досках.



Следите, чтобы свариваемый арматурный каркас при заливке бетона не касался опалубки. Зазоры между каркасом и стенками опалубки должны быть порядка 5—7 см. Это обеспечит защиту арматурных прутьев от ржавчины. Углы арматурного каркаса и Т-образные соединения нужно монтировать в точном соответствии с проектом. Обязательно нужно делать продольный усиливающий ряд. И главное — следите за тем, чтобы строители при сваривании каркаса четко соблюдали шаг, а не увеличивали его. Поэтому на площадку есть смысл приехать в тот момент, когда уже собрана опалубка и сварен каркас — перед заливкой. Отдельно следите за тем, чтобы качество арматуры соответствовало тому, что указано в проекте. Спецификация на арматуру в нем прописана. Можно сделать следующее: в соответствии с этой спецификацией купить образец прута, приехать с ним на стройплощадку и сравнить с теми, что использует ваша бригада. В случае, если строители у вас не самые добросовестные — арматура может быть, например, меньшего диаметра, чем нужно, или сделанной из металлического лома. Все это удешевляет каркас и изрядно ухудшает качество фундамента.

Весь бетон в опалубку должен быть залит как можно быстрее — желательно за один день. Это позволит сделать максимально монолитный фундамент. Но если вдруг приходится останавливаться меньше, чем на 12 часов, то готовую поверхность нужно накрывать пленкой или рубероидом (чтобы раствор не засох). А прежде чем продолжить укладку бетона на залитую поверхность, с нее снимают «бетонное молочко». Такая укладка (на не застывшую часть смеси) называется «горячим швом». Но если уже прошло больше 12 часов — надо ждать, пока затвердеет окончательно предыдущая залитая поверхность. Иначе на уложенном бетоне образуется корка, а под ней бетон застыть не успеет. Потом, под силой давления, нижний слой начнет трескаться. Еще один вариант развития событий при обустройстве «холодного шва» — сбить образовавшуюся корку, прежде чем заливать следующий слой бетона. Чтобы внутри бетонного монолита не оставались пустоты, его надо «провибрировать». Проконтролируйте этот момент отдельно. Суть этого действия заключается в следующем: представьте себе трехлитровую банку, в которую насыпается сахарный песок. Чтобы сахар равномерно распределился в объеме банки, ее нужно встряхнуть несколько раз. Так же поступают и со свежезалитым бетоном: но поскольку встряхнуть ленточный фундамент не представляется возможным, то на него воздействуют специальными строительными вибраторами. Если у нас мелкозаглубленный фундамент, то достаточно бывает поверхностной вибрации (которая действует на глубину 30—40 см). Для более глубоких фундаментов используют наружное вибрирование (когда вибратор воздействует на опалубку, это ближе всего к нашей «баночной» аналогии) или глубинное вибрирование (когда вибратор погружается в бетон и действует там).

Обязательно нужно следить за температурным и влажностным режимом заливаемого бетона. Вернее, ваша задача как хозяина будущего дома — следить, чтоб за этим следили строители. Идеальная температура для заливки бетона — от +15 до +25 градусов. Но в ряде случаев строительство приходится вести зимой — тогда действуют по определенным правилам. При зимнем строительстве следите, чтобы при заливке использовали подогрев бетонной смеси, делали тепляки для бетона. Но зимняя заливка фундамента — тема для отдельной статьи. Если же на улице стоит жара, то бетон требуется «проливать» водой — дело в том, что для его окончательного отвердения нужна влага, и если ее недостаточно, поверхность неминуемо растрескается.

Совет: есть любопытный документ, разработанный Национальным объединением строителей: в нем подробно описываются правила обустройства железобетонных фундаментов и контроля их возведения. Этими правилами руководствуются технические специалисты, но ознакомиться с этим документом будет полезно любому будущему домохозяину.