А фундамент серою лентою вьется…

Технология устройства ленточного фундамента, подводные камни, особенности, требования к грунтам

Фото: Ирина Плотникова

В обзорной статье о типах фундаментов мы говорили о том, что ленточный фундамент — одна из популярных конструкций для частного домостроения. Сегодня разбираемся, на каких грунтах он может быть обустроен, а где этого делать не стоит, каковы его достоинства и недостатки, в чем заключается принципиальная схема обустройства и какие нюансы нужно учесть. Помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Блоки или монолит?

Такой тип фундамента полностью оправдывает свое название — он представляет собой ленты из бетона, которые проходят под всеми несущими конструкциями дома. Есть два типа бетонных ленточных фундаментов — монолитные и блочные.

Чтобы устроить монолитную «ленточку» (как ее в профессиональной среде называют специалисты), нужно выкопать траншею соответствующей геометрии, засыпать ее дно песчаной подушкой (ее в народе называют “подошвой” или “пяткой”), обустроить опалубку (для этого подойдут грубые доски), уложить каркас из металлической арматуры и залить траншею бетоном.

Блочный ленточный фундамент «собирается», как конструктор, из железобетонных блоков заводского производства: в траншею укладываются готовые элементы, которые соединяются между собой сваркой арматуры и заливкой цемента.

Разница между этими двумя типами “ленточки” заключается в несущей способности. Монолитный ленточный фундамент — один из самых прочных типов основания под дом, в принципе. Но из-за большой материалоемкости и высоких трудозатрат на его обустройство, к дешевым он не относится. Блочный ленточный фундамент подешевле — во-первых, на него идет меньше материала, да и опалубкой можно пренебречь. Во-вторых, чтобы его соорудить, требуется в разы меньше трудозатрат. Эксперты оценивают экономию на блочном фундаменте по сравнению с монолитным минимум в 50%.

Разница между двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Фото: m-strana.ru

Игорь Суслов говорит:

— Классическую “ленту” можно заменить фундаментом из готовых блоков, если это позволяет тип грунта и, что немаловажно, рельеф местности. Он раза в полтора, а в некоторых случаях — в два — дешевле, чем монолитный фундамент. Плюс монолита — в том, что он лучше удерживает нагрузку, но если собрать блочный фундамент по всем правилам — сделать и “подошву”, и залить сверху сантиметров 10 монолита — тоже будет обеспечена необходимая прочность. По трудоемкости сборка такого фундамента легче, и бетонный насос на площадку пригонять не нужно — блоки нужно будет просто подавать краном.

На что обязательно обратить внимание?

Единственным минусом ленточного фундамента считается его дороговизна. Он материалоемкий, особенно если речь идет о монолитном варианте, и труда на его обустройство уходит больше. Зато железный плюс — в том, что он выдерживает и отлично распределяет высокие нагрузки.

Однако, чтобы фундамент хорошо выполнял свои задачи, требуется проконтролировать ряд очень важных моментов. Так, ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. И еще его обязательно нужно тепло- и гидроизолировать. Цокольный узел должен быть и утеплен, и защищен от воды — впоследствии это не даст влаге из грунта “размыть” основание дома, а утепление сохранит и физические свойства бетона, и банальное тепло в доме. Важна даже такая, казалось бы, мелочь, как теплая армированная отмостка, которая обязательно должна быть сделана вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Наш эксперт рассказывает:

— Я периодически вижу, как продаются дома, которые сделаны без отмостки, без гидроизоляции, на неутепленном цокольном узле. Это означает, что их прежние хозяева изрядно сэкономили на строительстве, ведь утепление и гидроизоляция фундамента небольшого дома размеров 6х8 обходится тысяч в 300 рублей — если, конечно, делать все по технологии. Это материалоемкая процедура, но впоследствии она может сэкономить вам гораздо больше.

Ленточный фундамент из блоков. Фото: m-strana.ru

Как выбирать материалы для ленточного фундамента



Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;

1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;

880 х 300/400/500/600 х 580 мм.

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на “Изделия бетонные и железобетонные для строительства”, помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно “но”: проверить “вручную”, из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не “ведитесь” на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых “гаражных” производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых “невинных” проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам).



То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. Фото: stroy-kotedj.ru

Самое главное: тип грунта

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т. д.). А вот если дом будет располагаться на «плывущем» грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — скорее всего, придется выбрать фундамент другого типа.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Нужно заказывать так называемую “полную геологию” — “экспресс-геология”, которую часто предлагают для экономии средств, может не отследить важных свойств вашего участка (торфяную или водяную линзу прямо под домом, к примеру). И уже потом, основываясь на полных данных геологии, где определится тип грунта, его физические характеристики, высота, на которую подходят грунтовые воды и многие другие показатели, архитектор сядет делать расчеты нагрузки на грунт и определится с предпочтительным типом фундамента. Правила проектирования и строительства фундаментов определяются СП 50-101-2004 — и этот документ можно назвать “фундаментной Библией”, наряду с СП 22.13330.2016 (“Основания зданий и сооружений”). Два эти документа определяют практически все условия, которые влияют на выбор и расчет фундамента.

Наш эксперт говорит:

— И в этом нет никаких секретов. Всё строится на математике и расчетах. ГОСТы и СП на основания и фундаменты прописаны кровью, и мы как “отче наш” знаем: все эти расчеты делаются только после изучения почвы (геологических изысканий). Голословно говорить и советовать, где можно ставить ленточный фундамент, а где нельзя, невозможно — все зависит от проекта и от места строительства. Важно все, и в первую очередь, грунт. Но повлияет на дело и ветровая нагрузка, и перепады рельефа, и как нам будут “помогать” талые воды, и глубина промерзания грунта, и общий климат. Одно дело — поставить дом в Краснодарском крае, где нет снеговой нагрузки, другое — аналогичный дом, но в Сибири, где зимой на крышу ляжет шапка снега.



Но повторюсь еще раз: главная характеристика, которая нам нужна — свойства грунтов. Большинство расчетов, прописанных в СП, делаются в соответствии с этим. И здесь нужна работа профессионалов, а самостоятельное определение — это попадание пальцем в небо.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Фото: kabel-house.ru

Где можно, а где нельзя?



Итак, на каких же грунтах хорошо сядет ленточный фундамент? Эксперт поясняет нам, что для этого отлично подойдет скальный тип грунта, или известняк, или песчаные грунты. У скальных и известняковых грунтов отличная несущая способность, песчаные грунты обеспечивают хороший дренаж.

Можно устроить ленточный фундамент и на глинистом грунте. Но для этого нужно сначала сделать хорошую песчаную прослойку, поскольку глина — это пучинистый грунт (зимой его линейные параметры могут изменяться из-за замерзания и размораживания кристаллов льда в почвенной влаге), и она может повредить фундамент. Песчаная подушка обеспечит дренаж и позволит ленточному фундаменту хорошо держать форму. На глинистом грунте ленточный фундамент стоит делать заглубленный — так будет обеспечена большая устойчивость конструкции дома.

Есть и грунты, для которых ленточный фундамент противопоказан. Например, это торфяники. “Сплошная органика, это хорошо для садоводства, но очень плохо для строительства”, — говорит наш эксперт. Несущая способность такого грунта плохая, он не держит нагрузки, и никакой ленточный фундамент там укладывать не стоит. Метод “лечения” есть, но он дорогой: строители частично изымают грунт и заменяют его на более плотный. Не самая высокая несущая способность и у насыпных грунтов. Илистые грунты тоже противопоказаны для ленточных фундаментов.

— Например, посмотрите: в Казани на Кварталах не зря все здания стоят на 7-8-метровых железобетонных забивных сваях — там раньше были болота, и грунты соответствующие.



Если посмотреть географию коттеджных поселков близ Казани, то вопросы с ленточным фундаментом могут возникнуть, например, в Биме (в сторону Лаишево). Там торфяники, раньше это были заливные луга. Колхозные пастбища на заливных лугах были и на месте коттеджного поселка “Тургай”, поэтому там тоже надо аккуратно подходить к выбору типа фундамента и тщательно проверять грунт. Сложные грунты встречаются и в Константиновке, вплоть до того, что под ней есть карстовые пустоты, на которых строиться вообще нельзя. Сложно строить дома и на насыпных грунтах — например, когда овраги засыпают чуть ли не строительным мусором. Например, много бывших карьеров, ныне засыпанных, в Званке, там надо осторожно выбирать место под строительство (или потом тщательно выбирать фундамент). Глинистые грунты встречаются в Высокогорском районе, там тоже “ленточка” может не подойти.



А вот в Вишневке, допустим, грунт известняковый, там подойдет ленточный фундамент, и он будет недорогой. Песчаные Ковали стоят на песке, и это тоже благоприятно для ленточного фундамента — сплошной дренаж, на таком грунте вода не застаивается.



