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Прощание с легендой: ушла из жизни старейший педагог Казанской консерватории

18:45, 14.01.2021

Ирина Сергеевна Дубинина отдала преподаванию фортепиано 70 лет

Прощание с легендой: ушла из жизни старейший педагог Казанской консерватории
Фото: Илья Репин

Сегодня в Казани простились с Ириной Сергеевной Дубининой — легендарным педагогом, одним из старейших профессоров Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Ирина Сергеевна посвятила всю свою жизнь консерватории, отдав преподаванию 70 лет. Более 25 лет пианистка возглавляла кафедру специального фортепиано, исполнила свыше 100 сольных программ, подготовила более 120 выпускников. Они продолжают исполнительскую деятельность, преподают в музыкальных колледжах и консерваториях России и за рубежом.

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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
Фото Ильи Репина, видео Камиля Исмаилова
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