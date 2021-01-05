Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Показатели компании сильно просели, потому что первые две недели в апреле мы вообще не работали. Нам помогла одна из составляющих бизнеса — телемедицина. Объем предоставленных услуг этого сегмента в этот период сильно вырос. Это дало нам возможность сохранить полный соцпакет и условия зарплаты сотрудникам. Мы в это время никого не сократили. Персонал сидел дома и получал зарплату.

Мы стали чаще обращать внимание на необходимость быть гибкими. Коронакризис показал, что даже успешная бизнес-модель должна искать идеи. В компании должен быть отдел, который занимается исследованием предпочтений рынка, изучением опыта западных стран, перенимает у них практики.