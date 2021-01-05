Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 4-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией: закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель, — выбили из колеи даже крупные устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана, как их бизнес
пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года.
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Рим Сафиуллин директор ООО «Генезис групп»
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Показатели компании сильно просели, потому что первые две недели в апреле мы вообще не работали. Нам помогла одна из составляющих бизнеса — телемедицина. Объем предоставленных услуг этого сегмента в этот период сильно вырос. Это дало нам возможность сохранить полный соцпакет и условия зарплаты сотрудникам. Мы в это время никого не сократили. Персонал сидел дома и получал зарплату.
Мы стали чаще обращать внимание на необходимость быть гибкими. Коронакризис показал, что даже успешная бизнес-модель должна искать идеи. В компании должен быть отдел, который занимается исследованием предпочтений рынка, изучением опыта западных стран, перенимает у них практики.
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Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба»
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За этот год мы поняли уязвимость всей экономики. Формирование цен на муку происходит непонятным для нас путем. Ее стоимость за год выросла на 40%. Хлебопекарная ниша оказалась уязвима. Хлебозаводы принадлежат холдинговым компаниям, в распоряжении которых мукомольные заводы. И в этот время мукомольные заводы перестали продавать муку на сторону. Этим воспользовались перекупщики и взвинтили цены. Вполне возможно, что из-за этого закрылись заводы.
В результате мы решили перейти на более маржинальное направление, что противоречит нашим убеждениям и первоначальным планам. Но мы переоборудуем производство на кондитерские изделия. Мы стали производить меньше полезного хлеба, потому что с его продажи не можем даже зарплату сотрудникам выплатить.
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Виктор Никитин генеральный директор ООО «Бипиум»
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Мы пережили год без резких падений в минус, но и без высокого значимого роста. Можно зафиксировать, что год прошел стабильно, что значит плохо. В планах и ожиданиях рост компании, а этот год не позволил вырасти. Радует, что хотя бы удалось не упасть ниже, не потерять статус. Выводов еще не сделал, рефлексировать буду позже.
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Павел Кострикин руководитель проекта «Примавера»
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Летом начался и сейчас продолжается высокий спрос на недвижимость. Это помогло нам продать все дома в «Примавере», что мы и планировали. Убедились также в том, что хорошая команда профессионалов — залог успеха в любой ситуации и при любом кризисе.
Я не первый кризис переживаю и убеждаюсь, что главное — это люди, их надежность и профессионализм. Тогда можно преодолеть любой кризис, какова бы ни была его природа.
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Радмила Белавина генеральный директор и соучредитель компании «Радар»
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К счастью, наш бизнес не пострадал и даже объемы продаж выросли. Выводы делаем такие: никогда не сдаваться, идти вперед и заниматься своим делом, работать. Наши клиенты — в основном малый и средний бизнес. Они, как и мы, понимали, что надо много трудиться, что не стоит перекладывать свои проблемы на кого-то другого. Также на росте объемов, может, сказался отложенный спрос во время нашего десятидневного перерыва из-за карантина.
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Рафиз Иманаев генеральный директор ЗАО «Синтез-Сандра»
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Мы хотим развиваться, но монополии крутят свою прибыль, и мы не можем получить сырье в Татарстане. Сельхозпроизводители, оборонные предприятия заказывают у нас продукцию, а мы не можем доступное сырье получить. Это главная проблема для нас, которая возникает в конце года, когда поступают заказы от покупателей. По итогам этого года мы решили сократить расходы: по размеру одеяла протягиваем ноги. Хотя все-таки закупили новое оборудование, без которого нельзя выполнить заказы.
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Артем Кузнецов генеральный директор НПО «Энергия»
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Компания завершила год с надеждой на лучшее. К сожалению, снижение потребительской способности, активности населения сказывается на всех отраслях. Пандемия серьезно затронула промышленность, многие компании свернули свои новые инвестпрограммы. Мы работаем в сфере инженерного проектирования, и проектировщики стали нужны не так сильно. Поэтому обороты в этом году у нас упали очень сильно, примерно в 7 раз. Свою работу перестроить не можем, поскольку участвуем в тендерах. К сожалению, конкуренция очень высокая, поэтому многие работают за копейки.
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Наталья Реснянская директор сети частных детсадов «Егоза»
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Нам удалось сохранить детский сад, а дополнительное образование из-за коронавируса пострадало. Дистанционная форма обучения для нас неприемлема, потому что детям это не заменит живого общения. Во время пандемии мы работали каждый день. Приняли меры, которые позволили сохранить здоровье детей, договорились с родителями об отсрочках оплаты.
Этот год научил нас тому, что в одночасье все может измениться, руководство и сотрудники наших детских садиков стали гибкими. Взрослые педагоги за время пандемии освоили «Зум», стали более мобильными и высвободили время для административной работы. Этот год был проверкой на стрессоустойчивость. Мы поняли, что даже в самой сложной ситуации можно все решить и выжить, если есть желание и умение договариваться.
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