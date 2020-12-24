Мечты сбываются: как шестилетний Тимур управлял электропоездом

Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов принял участие во Всероссийской добровольческой акции «Елка желаний». Он вытянул открытку одного из участников проекта — шестилетнего Тимура Ах мадуллина из Казани, который мечтает побывать в роли машиниста поезда. И сегодня Тимур вместе с мамой проехался в кабине машиниста электропоезда, следовавшего по маршруту Казань — Аэропорт.