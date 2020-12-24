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Мечты сбываются: как шестилетний Тимур управлял электропоездом

14:00, 24.12.2020
Мечты сбываются: как шестилетний Тимур управлял электропоездом
Фото: Михаил Захаров / mindortrans.tatarstan.ru

Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов принял участие во Всероссийской добровольческой акции «Елка желаний». Он вытянул открытку одного из участников проекта — шестилетнего Тимура Ах мадуллина из Казани, который мечтает побывать в роли машиниста поезда. И сегодня Тимур вместе с мамой проехался в кабине машиниста электропоезда, следовавшего по маршруту Казань — Аэропорт.

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