Топ-10 кинопремьер: самые ожидаемые фильмы 2021 года

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году практически не было громких кинопремьер. Кинокомпании на фоне закрытия кинотеатров, опасаясь не «отбить» бюджеты на производство фильмов, массово переносили премьеры на 2021 год, на который они возлагают большие надежды. «Реальное время» подготовило список из 10 самых ожидаемых фильмов, которые должны выйти на экраны в ближайшие месяцы, — как перенесенных, так и совсем новых.

«Душа»

Уже в январе соскучившиеся по анимации от Pixar, скорее всего, смогут насладиться новым мультфильмом от диснеевской студии. 21 января 2021 в прокат выходит «Душа». Режиссер фильма Пит Доктер известен по работе над такими популярными проектами Pixar, как «Корпорация монстров», «Вверх» и «Головоломка», а в качестве сценариста он участвовал еще и в создании «ВАЛЛ-И».

Описание сюжета мультфильма замысловато, но вполне в стилистике новых «как бы детских» мультфильмов Pixar, в которых скорее взрослый найдет очарование, в то время как дети едва ли прочувствуют глубину. Речь в «Душе» идет о школьном учителе, всю жизнь мечтающем играть свою музыку. В день, когда он получает приглашение играть в джаз-банде, он проваливается в мир, где живут человеческие души до рождения, формируя свои ключевые качества. В общем, мультфильм обещает противопоставить героя, полного жизни и энергии, и его антипода — душу, не желающую оказываться на Земле. Это, скорее всего, будет зашкаливающе сентиментально в условиях нелегкого 2020 года.

Премьера мультфильма должна была состояться еще в июне 2020 года, из-за коронавируса ее перенесли на 20 ноября, и вот теперь речь идет о начале января. Любопытно, что в странах, где присутствует стриминговый сервис Disney+, «Душу» планируют не запускать в кинотеатрах (даже если они открыты), ограничившись прокатом в этом сервисе. В Восточной Европе и в России в частности сервис пока не работает, так что тут мультфильм можно будет посмотреть в кино (если, конечно, не помешает пандемия).

«Белый снег»



Спустя полтора месяца, 4 марта, в прокат должен выйти «Белый снег» — новый фильм Николая Хомерики. Режиссер снял, к примеру, «Селфи» С Константином Хабенским, Федором Бондарчуком и Северией Янушаускайте по сценарию Сергея Минаева, «Ледокол» с Анной Михалковой и Александром Палем, а также сам снялся в «Последней сказке Риты» Ренаты Литвиновой.

Спортивная драма обещает рассказать о лыжнице Елене Вяльбе — ее детстве, юности и о чемпионате мира 1997 года в норвежском Тронхейме, где Вяльбе победила во всех пяти гонках, установив тем самым рекорд. Съемки фильма завершились в сентябре 2020 года — их приостанавливали в марте из-за коронавируса. Главную героиню в разном возрасте играют Ольга Лерман, Полина Ватага и внучка Елены Вяльбе Ангелина.

«Не время умирать»



В самом начале апреля — 1-го числа, если все сложится, на российские экраны наконец-то выйдет очередной эпизод франшизы о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Режиссер фильма Кэри Фукунага больше всего известен по работе над сериалом «Настоящий детектив», а также по фильму 2011 года «Джейн Эйр» с Мией Васиковской, Майклом Фассбендером и Джуди Денч. Актерский состав обещает не подвести и в новой «бондиане» — помимо Дэниела Крэйга, тут снялись Рами Малек («Богемская рапсодия» и сериал «Мистер Робот»), Леа Сейду («Жизнь Адель», «Бесславные ублюдки», «Отель «Гранд Будапешт», «Полночь в Париже»), Кристоф Вальц («Джанго освобожденный», «Воды слонам!», «Большие глаза») и Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Английский пациент»).

Сюжет, как всегда, полон опасности и героизма: Джеймс Бонд решил «отойти от дел» и отдыхает на Ямайке, но ЦРУ не обойтись без суперагента — оно просит о помощи. Бонду предстоит спасти похищенного ученого. В общем, в завязке ничего особенного, но набор актеров, места съемок (Италия, Ямайка, Норвегия и Великобритания) и композитор Ханс Циммер в сочетании с заглавной музыкальной темой в исполнении Билли Айлиш должны привлечь зрителей в кинотеатры. Тем более что интерес подогревали неоднократно: премьера должна была состояться еще в ноябре 2019 года, но даты перенесли из-за того, что проект покинул режиссер Дэнни Бойл. Новой датой объявили февраль 2020-го, затем — апрель 2020-го. Тут уже помешал коронавирус, премьеру перенесли на ноябрь, а теперь — на апрель 2021 года.

«Миньоны: Грювитация»



1 июля ожидается премьера еще одной франшизы — на этот раз мультипликационной. Аудитория тут, правда, обещает быть менее взрослой, чем в «Душе», ведь на глубину мыслей претендовать новая часть «Миньонов» едва ли может (а скорее всего, и не хочет). Название мультфильма незамысловато: «Миньоны: Грювитация». Режиссером тут выступает Кайл Балда, уже снявший спин-офф «Гадкого я» — «Миньоны» в 2015 году, а также непосредственно «Гадкого я 3» в 2017 году. Обе картины стали более кассово успешными, чем первые две части «Гадкого я» — каждая собрала в прокате более миллиарда долларов, но вот содержание их вызывает вопросы: есть мнение, что все части после «Гадкого я 2» несколько «скатились». Конечно, искать разумного и вечного не стоило и в первых частях, но последние потеряли изрядную часть очарования, заменив его довольно плоскими шутками.

Во второй части «Миньонов» зрителям обещают рассказать о молодом Грю, примерно с момента встречи его с собственно миньонами. В первой части рассказывалось о миньонах до встречи с хозяином — там Грю, еще совсем ребенок, фигурировал только в самом конце мультфильма.

Как и большинство крупных премьер, «Миньоны: Грювитация» были перенесены. Но, в отличие от многих, тут обошлось без «конвульсий» с датами — пока прокат сдвинули лишь один раз. Изначально премьеру планировали на 3 июля 2020 года, но еще в марте мультфильм перенесли ровно на год.

«Смерть на Ниле»



Осенью, 17 сентября, в прокат выйдет еще одна адаптация романа Агаты Кристи — «Смерть на Ниле». Режиссер фильма — Кеннет Брана, в 2017 году он экранизировал «Убийство в Восточном экспрессе», который получил не слишком хорошую критику (в топе недовольств — историческая недостоверность, да и вообще изменение ключевых деталей романа). Также Брана снимал «Тор», играл русского олигарха Андрея Сатора в «Доводе», снимался в «Гарри Поттере и Тайной комнате», «Операции «Валькирия» и «Дюнкерке». В «Смерти на Ниле» в ролях, помимо самого Кеннета Браны, также Галь Гадот и Арми Хаммер.

Завязка сюжета полностью совпадает с романом Агаты Кристи — Эркюль Пуаро будет расследовать убийство на борту круизного парохода, следующего по Нилу. Будет ли в итоге фильм отличаться от книги — узнаем осенью. Фильм планировали выпустить еще 20 декабря 2019 года, но позже перенесли на 2 октября 2020. Дальше вступили в силу «ковидные» причины — премьеру перенесли на 18 декабря 2020-го, а затем — на сентябрь 2021-го.

«Дюна»



В сентябре же ожидается и еще одна громкая премьера — «Дюна» Дени Вильнева. В экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта — очень стоящий набор актеров. Среди них Тимоти Шаламе («Интерстеллар», «Назови меня своим именем», «Дождливый день в Нью-Йорке»), Оскар Айзек (три фильма из вселенной «Звездных войн», «Из машины», «Внутри Льюина Дэвиса»), Стеллан Скарсгард («Умница Уилл Хантинг», «Девушка с татуировкой дракона», «Рассекая волны») и Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Бьютифул»). Композитор — Ханс Циммер, который поработал и над новым «Джеймсом Бондом».

Сюжет фильма строится вокруг героя, который в будущем управляет планетой Арракис, на которой добывается очень важный ресурс, необходимый для космических перелетов — без борьбы за влияние тут, само собой, не обойдется. Режиссер фильма Дени Вильнев известен киберпанком «Бегущий по лезвию 2049» и триллером «Пленницы». Премьера фильма должна была состояться в ноябре 2020 года, но она была перенесена на 18 декабря, затем — на 2021 год.

«Миссия невыполнима 7»



«Миссия невыполнима» с уже неприличным порядковым номером «7» и нестареющим 58-летним Томом Крузом должна выйти в прокат спустя полтора месяца после «Дюны», 18 ноября 2021 года. Режиссером выступает Кристофер МакКуорри, снявший уже две части франшизы — в 2015 и 2018 годах, и обещающий продолжение — 8-ю часть — в 2022 году. У последних трех частей — довольно стабильные сборы в 700 млн долларов при бюджете фильма в 150—200 млн, так что поклонников у серии достаточно, а продюсеров (среди которых и сам Том Круз), видимо, все устраивает.

«Миссия невыполнима 7» является продолжением предыдущей части — «Миссия невыполнима: Последствия». Подробностей сюжета пока особых нет, но, в общем, это особо и не нужно: перед нами будет очередной боевик, основная линия которого — борьба Тома Круза со злодеем (который, вероятнее всего, будет побежден — не сейчас, так в восьмой части). Нет, кстати, пока и трейлера — но о фильме уже говорят благодаря конфликту Тома Круза со съемочной группой, не соблюдавшей коронавирусные меры безопасности (возможно, это — часть рекламной кампании фильма).

Том Круз на съемках в Риме

«Матрица 4»

Еще одно громкое продолжение — на этот раз не настолько ожидаемое, ведь предыдущая часть выходила аж в 2003 году. С тех пор многое изменилось: актеры за 18 лет явно не помолодели, режиссировавшие фильм братья Вачовски совершили трансгендерный переход, а Лилли Вачовски больше не участвует в создании фильма, теперь его снимает только Лана.

В ролях по-прежнему будут Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а вот Лоренс Фишберн, игравший Морфеуса, в актерском составе не заявлен. Зато появятся Джессика Хенвик (играла в «Звездных войнах: Пробуждение силы» и «Игре престолов») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая»).

Подробности сюжета пока не раскрываются. Изначально премьеру заявляли на 21 мая 2021 года, затем перенесли на 1 апреля 2022 года, но в октябре 2020 года ее снова сдвинули — как ни странно, на более ранний срок, 22 декабря 2021 года (в России — 23 декабря).

На съемках «Матрицы 4». Фото: kinopoisk.ru

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Новый фильм Уэса Андерсона в русском прокате выйдет с замысловатым названием «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», в английском же варианте это — просто The French Dispatch. Поклонники режиссера ждут его с нетерпением — в том числе и из-за великолепного актерского состава.

В фильме три сюжетных линии, поэтому тут хватило ролей как для популярных сейчас актеров, так и давних звезд фильмов Уэса Андерсона. Перечислять их всех очень долго (даже в трейлере список актеров разместился на паре экранов), но нельзя не отметить Бенисио Дель Торо, Эдриана Броуди, Тильду Суинтон, Лею Сейду, Тимоти Шаламе, Сиршу Ронан, Фрэнсис Макдорманд, Билла Мэррея, Оуэна Уилсона, Эдварда Нортона, Кристофа Вальца и Уиллема Дефо. Действие фильма разворачивается во французском городе в середине XX века, а сюжетные линии связаны с публикациями в журнале The French Dispatch. Детали сюжета можно понять из трейлера, но для любителей Уэса Андерсона это и не принципиально: достаточно уже идеального визуального ряда, аккуратно приправленного «фирменным» желтоватым оттенком кадра. Бюджет у фильма — копейки по меркам Голливуда, 25 млн долларов, но уровень ожиданий даст фору многим блокбастерам.

Премьера должна была состояться на Каннском кинофестивале в мае 2020 года, а уже в июле фильм должен был выйти в широкий прокат. Фестиваль в 2020 году отменили, а релиз перенесли на октябрь. Потом его перенесли повторно: премьера вновь должна состояться в Каннах (если, конечно, фестиваль состоится), а премьеру, видимо, стоит ждать уже после этого.

«Петровы в гриппе»



Замыкает десятку самых ожидаемых фильмов драма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Серебренников, художественный руководитель московского «Гоголь-центра», известен помимо режиссуры в театре, такими фильмами как «Лето» и «Изображая жертву». Широким массам, правда, известен он стал не благодаря своему творчеству, а из-за дела о хищениях в «Седьмой студии». Серебренников начал работать над «Петровыми в гриппе» в мае 2019 года, почти сразу после освобождения из-под домашнего ареста. Роли в «Петровых в гриппе» исполняют в том числе Семен Серзин, Чулпан Хаматова и Иван Дорн.

Фильм показывает екатеринбургскую семью Петровых, которые накануне Нового года заболели гриппом — и реальная жизнь смешивается с галлюцинациями. Описание — крайне обобщенное и слабо дает представление о том, что будет происходить на экране — лучше посмотрите трейлер. Автором сценария выступил сам Серебренников, но вообще фильм основан на романе уральского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», опубликованном в 2016 году. Точная дата премьеры пока не называется.