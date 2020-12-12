Репортаж телеканала ТНВ о женщинах-предпринимателях победил на конкурсе «ТЭФИ-Капитал»

Фото: Роман Шумнов

«Женский бизнес, мужской взгляд»



Телерепортаж журналиста ТНВ Тимура Бикмурзина под названием «Женский бизнес, мужской взгляд» победил в номинации «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе» всероссийской премии «ТЭФИ-Капитал». Мероприятия премии проходят в эти дни в Уфе, а сама церемония награждения победителей состоялась накануне в конгресс-холле «Торатау».



7-минутный репортаж-очерк вышел в еженедельной аналитической программе «7 дней» 8 марта. Речь в нем идет о четырех женщинах — Ленизе Ризвановой, Эльвире Осокиной, Алсу Саттаровой и Виктории Колпаковой, которые занимаются разными видами бизнеса в Татарстане.

— Репортаж был приурочен к женскому празднику, но он не совсем праздничный. Он рассказывает о владелицах бизнеса с непростой жизненной траекторией, которые, несмотря на трудности самого разного характера, не жалуются и добиваются успеха. Как говорится в самом сюжете, об этих бизнес-леди легко можно снять отдельный фильм «Казань слезам не верит», — рассказал «Реальному времени» автор материала.

Сам Тимур «немного удивлен» этой победе, тем более что поехать в Уфу на награждение ему не удалось — был плотно занят на съемках в Казани. На ТНВ он работает с момента создания компании (2002 год), до этого около пяти лет трудился на ГТРК «Татарстан». Сейчас — ведущий и автор экономического блока сюжетов в программе «7 дней». Также ведет на ТНВ проекты «Реальная экономика» и «Черное золото».



Пушкина, Усков и Набутов в жюри



Из 27 вышедших в финал работ были отобраны 9 победителей в 9 номинациях. Всего на конкурс поступила 171 работа. Соперниками ТНВ в номинации «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе» были филиал ВГТРК в Великом Новгороде и телеканал «Регион 29» из Архангельска.



Из 27 вышедших в финал работ были отобраны 9 победителей в 9 номинациях. Фото: Роман Шумнов

В экспертном совете премии в этом году были задействованы Оксана Пушкина (председатель), Илья Копелевич, Николай Усков, Кирилл Набутов и другие известные персоны.

Организатором премии является Фонд «Академия российского телевидения». Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе фонда, премия проводится второй год.

Сама академия была создана в 1994 в году, чуть позже была учреждена премия ТЭФИ, еще позже она разделилась по нескольким направлениям. Главную премию сейчас проводит «Комитет индустриальных телевизионных премий», другие премии и конкурсы — «ТЭФИ — летопись Победы», «ТЭФИ-Kids», «ТЭФИ-Капитал» и др. — Фонд «Академия российского телевидения».

Организатором премии является Фонд «Академия российского телевидения». Фото: Роман Шумнов

Целью премии «ТЭФИ-Капитал» заявлено поощрение наиболее ярких телевизионных программ и тележурналистов, освещающих темы бизнеса и предпринимательства на российском телевидении.

