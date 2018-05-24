ЛДЦ МИБС

Общая информация

Медицинский институт имени Березина Сергея являясь негосударственным центром высокотехнологичной диагностики работает на территории ГАУЗ «Госпиталя для ветеранов воин», входит в структуру холдинга МИБС, которая объединена в единую телерадиологическую сеть с центральным офисом в Санкт-Петербурге, объединяя отделения диагностики более чем в 70 крупных городах Российской Федерации, что позволяет контролировать качество оказываемых услуг, качество врачебных заключений и в сложных диагностических случаях созвать консилиум с ведущими врачами Санкт-Петербурга.

Центр оборудован сертифицированным Госстандартом России двумя высокопольными магнитно-резонансными томографами производства фирмы Siemens (Германия) и мультиспиральным компьютерным томографом фирмы Philips.

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