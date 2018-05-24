ЛДЦ МИБС
Общая информация
Медицинский институт имени Березина Сергея являясь негосударственным центром высокотехнологичной диагностики работает на территории ГАУЗ «Госпиталя для ветеранов воин», входит в структуру холдинга МИБС, которая объединена в единую телерадиологическую сеть с центральным офисом в Санкт-Петербурге, объединяя отделения диагностики более чем в 70 крупных городах Российской Федерации, что позволяет контролировать качество оказываемых услуг, качество врачебных заключений и в сложных диагностических случаях созвать консилиум с ведущими врачами Санкт-Петербурга.
Центр оборудован сертифицированным Госстандартом России двумя высокопольными магнитно-резонансными томографами производства фирмы Siemens (Германия) и мультиспиральным компьютерным томографом фирмы Philips.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Исаева,5; на территории НУЗ ОАО «РЖД»; ул.Ершова, 65
- Телефон: 8 (843) 555-7-555, +7(987) 208-66-99, +7 (917) 288-05-33
- Сайт: www.ldc.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018