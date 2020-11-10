В доисторические времена женщины охотились не хуже мужчин

Об этом свидетельствуют археологические раскопки последних лет — найдены захоронения охотниц первобытного общества

К удивительным выводам пришли недавно ученые, обнаружив, что 41% из обнаруженных в Северной и Южной Америке останков древних охотников возрастом около 9 тысяч лет назад — это скорее всего женщины. До сих пор предполагалось, что охотой в доисторические времена занимались преимущественно мужчины. Однако ряд захоронений того же периода в разных частях мира, в том числе и в Сибири, свидетельствуют о том, что в первобытном обществе было немало и женщин-охотниц. Подробнее эту идею развивает в своей статье для международного издания The Conversation почетный научный сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Аннениеки Милкс. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Виламая Патья 6

Долгое время считалось, что охотой в доисторических обществах занимались в основном мужчины. Новое исследование добавляет доказательств, оспаривающих эту идею. В нем говорится о найденных останках женщины, похороненной рядом с охотничьими орудиями, в Северной и Южной Америке около 9000 лет назад.

Женщина, обнаруженная в Андском нагорье, была названа Виламая Патья 6 (Wilamaya Patjxa individual 6), или “WPI6”. Ее нашли с полусогнутыми ногами, рядом с которыми была аккуратно разложена коллекция каменных инструментов. Они включали в себя наконечники снарядов для легких копий, брошенных с помощью атлатла (также называемого копьеметателем). Авторы утверждают, что такие наконечники использовались для охоты на крупных животных.

На момент смерти WPI6 было от 17 до 19 лет. Это показал анализ веществ, известных как “пептиды” в ее зубах — которые являются маркерами биологического пола — который показал, что она была женщиной. Кроме того, в погребальной насыпи были найдены крупные кости млекопитающих, что свидетельствует о значении охоты в ее общине.

Женщина, обнаруженная в Андском нагорье, была названа Виламая Патья 6 (Wilamaya Patjxa individual 6), или “WPI6”. Фото advances.sciencemag.org

Авторы исследования, опубликованного в журнале «Научные Достижения» (Science Advances), также проанализировали свидетельства о других аналогичных захоронениях , относящихся примерно к тому же периоду в Северной и Южной Америке, в частности, рассматривались могилы, содержащие аналогичные инструменты, связанные с охотой на крупную дичь. Авторы обнаружили, что из 27 скелетов, по которым можно было определить пол, 41%, скорее всего, были женскими.

Авторы предполагают, что это может означать, что охота на крупную дичь действительно осуществлялась как мужчинами, так и женщинами в группах охотников-собирателей в то время в Северной и Южной Америке.

Конкурирующая гипотеза

Эта идея идет вразрез с гипотезой, восходящей к 1960-м годам, известной как “модель человека-охотника”, которая все чаще опровергается. Это говорит о том, что охотой, и особенно охотой на крупную дичь, в основном, если не исключительно, занимались мужчины — члены обществ охотников-собирателей.

Эта гипотеза основана на нескольких различных фактах. Вероятно, самое важное, что она рассматривает недавние и современные общества охотников-собирателей, с целью понять, как они могли быть организованы в более глубоком прошлом.

Ее нашли с полусогнутыми ногами, рядом с которыми была аккуратно разложена коллекция каменных инструментов. Фото advances.sciencemag.org

Стереотипное представление о группах охотников-собирателей состоит в том, что они предполагают гендерное разделение труда, причем мужчины охотятся, а женщины, скорее всего, остаются ближе к дому с маленькими детьми или рыбой и кормом, хотя даже в этом случае есть некоторые различия. Например, среди собирателей Агта на Филиппинах женщины являются основными охотниками, а не помощниками.

Некоторые современные охотники-собиратели все еще используют атлатлы сегодня, и некоторые люди также любят использовать атлатлы в соревнованиях по метанию, в которых регулярно принимают участие женщины и дети. Археологи, изучающие данные этих событий, предполагают, что атлатлы вполне могли быть уравнителями — облегчать охоту как женщинам, так и мужчинам, возможно, потому, что они уменьшают важность размера тела и силы.

Новое исследование еще больше развенчивает эту гипотезу, добавляя кое-что к нескольким предыдущим археологическим находкам. Например, на стоянке Сунгирь возрастом 34 тысячи лет в России археологи обнаружили захоронение двух подростков-один из которых, вероятно, был девочкой в возрасте от девяти до 11 лет. Оба человека имели физические отклонения и были похоронены с 16 копьями из слоновой кости мамонта — невероятное подношение того, что, вероятно, было ценным охотничьим инструментом.

Раскопки в Виламая Патья. Фото Randall Haas / Университет Калифорнии / theconversation.com

В 2017 году было обнаружено знаменитое захоронение воина-викинга из Швеции, обнаруженное в начале 20-го века и долгое время считавшееся мужским, в конечном итоге было признано женским. Это открытие вызвало значительные и несколько неожиданные дебаты и указывает на то, как наши собственные современные представления о гендерных ролях могут влиять на интерпретации более поздней истории.

Утверждалось, что различие между “рабочими местами для мальчиков и рабочими местами для девочек”, как выразился один бывший британский премьер-министр, может иметь эволюционные преимущества. Например, он может позволить беременным и кормящим матерям оставаться рядом с домашней базой, защищая себя и детей от вреда. Но мы все больше убеждаемся в том, что эта модель слишком упрощена.

Поскольку охота является краеугольным камнем выживания для многих высокомобильных групп охотников-собирателей, участие всего сообщества также имеет хороший эволюционный смысл. Прошлое, как говорят некоторые, — это чужая страна, и чем больше у нас доказательств, тем более изменчивым кажется человеческое поведение.