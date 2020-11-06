Роман Санодзе, Bravo Metehi: «Хотелось бы услышать мнение Васили Фаттаховой о нашем исполнении»

Как грузинский коллектив спел «Туган як» для «великого татарского народа» и прославился в интернете

В соцсетях набирает популярность видео, в котором грузинские парни исполняют известную песню «Туган як» («Родной край») на татарском языке. «Великому татарскому народу музыкальный привет от грузин», — объявляет продюсер и участник группы Bravo Metehi Роман Санодзе, и музыканты начинают петь в характерной грузинской манере. Роман Санодзе в интервью корреспонденту «Реального времени» признался, что хотел бы узнать мнение главной исполнительницы хита Васили Фаттаховой об их выступлении и рассказал, как в репертуаре появилась татарская песня. Артист также оценил российско-грузинские отношения и анонсировал предстоящий концерт коллектива в Казани.

«Этому прекрасному народу обязательно споем их песню»

— Роман, видео, где ваша группа исполняет песню «Туган як», стало вирусным. Расскажите, как пришла идея исполнить этот хит?

— У нас есть очень хорошие друзья в GG Group, у них много ресторанов. Один из ресторанов находится в Казани на Чистопольской улице. В начале сентября мы провели концерт в казанской «Хинкальной» на вечере, посвященном молодому вину. Были очень яркие лица в Татарстане, было такое теплое гостеприимство! Нам местные татары показали свои достопримечательности, покатали по Волге. Мы посмотрели на этих ребят и решили, что этому прекрасному народу обязательно споем их песню в грузинской интерпретации. Так и родилась мысль, чтобы спеть татарскую песню.

Этот вечер поторопил события. Мы еще в начале пандемии коронавируса начали выкладывать в нашем «Инстаграме» контент «братские народы». Мы уже спели для Казахстана, Узбекистана и других республик. Но во время нашего сентябрьского приезда в Татарстан мы увидели эти лица, эти глаза — они нас тронули. И мы решили и им сделать такой подарок — спеть их любимую песню. Думаю, что получилось неплохо.

— Судя по отзывам, очень неплохо. Почему решили спеть именно «Туган як»?

— Эта песня носит патриотический характер, да и название соответствующее — «Родной край». Грузины умеют хорошо петь, танцевать. Мы, конечно, не единственные, кто умеет петь и танцевать, у каждого народа своя прекрасная культура. Но мы, подбирая репертуар, судим по себе: что было бы нам приятно услышать. Что-то про любовь или что-нибудь патриотическое, про нашу землю, про наш край, малую родину, где мы выросли? Эта идея и двигала нами. Представители ресторана, в котором мы выступали, предложили несколько вариантов песен для нашего исполнения. И мы выбрали именно «Туган як».

— В соцсетях ходит своего рода «ответ» татар грузинам — актеры казанского театра имени Камала и уфимского башкирского драматического исполняют грузинскую песню (на самом деле артисты ее спели еще в 2019 году). Слышали ли вы ее?

— Еще пока не слышали. Мы вчера и позавчера работали над нашей новой песней. И пока возможности не было посмотреть. Но мне сказали, что уже спели ответную песню, буду рад послушать.

«Когда узнал, что Васили Фаттаховой сейчас нет в живых, нам стало больно»

— Знаете ли вы о трагической судьбе главной исполнительницы этой песни Васили Фаттаховой?

— Я узнал про эту исполнительницу, когда начал изучать эту песню, когда мы ее выбрали, с ребятами посоветовались. Я посмотрел ее страницу в «Инстаграме». Мне стало ее очень жалко. Когда узнал, что Васили Фаттаховой сейчас нет в живых, действительно нам тоже стало больно. В таком раннем возрасте ушла из жизни. Она прожила очень мало, но жизнь ее была яркой. Было бы интересно услышать ее мнение. Я знаю, что она была из Башкирии (из Белорецка). Но настолько ее любят и уважают в Татарстане, столько ей посвятили вечеров памяти, это очень трогательно. Женщина такая яркая, с изюминкой. А эта песня мажорная, очень хорошо легла. Всю эту информацию я передал ребятам, нам всем было очень жаль эту певицу и ее близких.

— В соцсетях я видел сообщение, что вы собираетесь в Казань, где исполните эту песню. Это правда?

— Да, у нас в Казани будет два концерта, 6 и 7 ноября, это будет в ресторане «Хинкальная» (на Чистопольской). Именно там у нас ускорилась вся эта процедура с песней. Мы очень рады, что идейным автором выступает наш маленький грузинский дом.

— Много ли среди ваших друзей татар или башкир?

— Именно друзей нет. Хотя мы знаем многих представителей этих двух народов, но вряд ли они о нас знают. Есть, конечно, люди, с которыми мы познакомились только в сентябре. Надеюсь, мы с ними вновь увидимся, тогда уже сможем крепче подружиться.

Фото: tatobzor.ru

Когда узнал, что Васили Фаттаховой сейчас нет в живых, действительно нам тоже стало больно. В таком раннем возрасте ушла из жизни. Она прожила очень мало, но жизнь ее была яркой. Было бы интересно услышать ее мнение

«Мне стыдно говорить, что показывают на Первом канале о Грузии и России»

— Роман, правильно ли понимаю, что группа Bravo Metehi существует более 16 лет?

— Да, группа впервые собралась в 2004 году. Мы учились вместе. Коллектив сформировался в Грузии. И живем то в Москве, то в Грузии.

— Слово «Метехи» связано с частью Тбилиси?

— Да, Метехи — это часть Старого Тбилиси, где стоит древний монастырь, там много и других достопримечательностей. Это очень красивое место, я всем рекомендую посетить.

— Обратил внимание, что вы исполняете песни на разных языках — азербайджанские, узбекские, казахские, украинские (группы «Океан Эльзи»). Как пришла идея исполнять их каверы в своей манере?

— Когда мы спели казахскую песню, она настолько людей тронула в эти не самые легкие времена, мы решили, чтоб хоть как-то поддержать наши братские народы. Подумали: давайте отвлечем людей хоть на 2 минуты от этой страшной пандемии COVID-19. Думаю, что каждый человек по мере возможности должен хоть что-то сделать в этом направлении. А когда это тебе не составляет большого труда, а доставляет удовольствие, когда что-то от души отдаешь, то обязательно за этот труд что-то получишь.

Как мы только выставляем свою очередную работу в «Инстаграме», нам сразу начинают писать слова благодарности. Никакие деньги, никакие материальные выгоды не могут заменить эти добрые комментарии, эти теплые слова в адрес нас, нашей страны.

— Музыка — это ваша основная работа или это хобби?

— Это наша основная работа. Мы этим живем, мы этим дышим. Мы выступаем на мероприятиях, делаем концерты. Поскольку пока границы закрыты, мы сейчас выступаем только в России.

— Сколько в коллективе человек?

— Поющих — шесть. Также есть еще инструменталист.

Фото: instagram.com/bravo_metehi_official

Мне стыдно говорить, что показывают на Первом канале о Грузии и России, мы в этом ничего не понимаем. Кто понимает, пусть и дальше занимается этим, а мы будем петь.

— Между Россией и Грузией периодически обостряются отношения. Отражается ли это негативно на вашем коллективе, на выступлениях?

— Отношения к Грузии и к России нужно оценивать не через СМИ, не через интернет, а через обычных людей. Когда приезжаем в Россию, мы видим, как нас встречают! Людям совершенно безразлично, что говорят наши правители в России и в Грузии, это я могу с полной ответственностью сказать. То, что говорится в каких-то частных разговорах, это одно, а какое отношение у русского народа, у россиян, у всех народов — это как небо и земля. В интернете, по ТВ могут всякое говорить. Мы своими глазами видим отношения между народами: татары, дагестанцы, чеченцы — все они красивые, достойные, гордые.

Мне стыдно говорить, что показывают на Первом канале о Грузии и России, мы в этом ничего не понимаем. Кто понимает, пусть и дальше занимается этим, а мы будем петь.

— Вы уже были в Татарстане, теперь снова приезжаете в Казань. Может быть, выучили какие-нибудь татарские слова?

— (напевает песню) «Туган якка юл тотамын, туган як, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як, туган як…». Это самые главные слова. Всем удачи! Не болейте!