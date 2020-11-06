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Роман Санодзе, Bravo Metehi: «Хотелось бы услышать мнение Васили Фаттаховой о нашем исполнении»

00:00, 06.11.2020 2

Как грузинский коллектив спел «Туган як» для «великого татарского народа» и прославился в интернете

Роман Санодзе, Bravo Metehi: «Хотелось бы услышать мнение Васили Фаттаховой о нашем исполнении»
Фото: vk.com

В соцсетях набирает популярность видео, в котором грузинские парни исполняют известную песню «Туган як» («Родной край») на татарском языке. «Великому татарскому народу музыкальный привет от грузин», — объявляет продюсер и участник группы Bravo Metehi Роман Санодзе, и музыканты начинают петь в характерной грузинской манере. Роман Санодзе в интервью корреспонденту «Реального времени» признался, что хотел бы узнать мнение главной исполнительницы хита Васили Фаттаховой об их выступлении и рассказал, как в репертуаре появилась татарская песня. Артист также оценил российско-грузинские отношения и анонсировал предстоящий концерт коллектива в Казани.

«Этому прекрасному народу обязательно споем их песню»

— Роман, видео, где ваша группа исполняет песню «Туган як», стало вирусным. Расскажите, как пришла идея исполнить этот хит?

— У нас есть очень хорошие друзья в GG Group, у них много ресторанов. Один из ресторанов находится в Казани на Чистопольской улице. В начале сентября мы провели концерт в казанской «Хинкальной» на вечере, посвященном молодому вину. Были очень яркие лица в Татарстане, было такое теплое гостеприимство! Нам местные татары показали свои достопримечательности, покатали по Волге. Мы посмотрели на этих ребят и решили, что этому прекрасному народу обязательно споем их песню в грузинской интерпретации. Так и родилась мысль, чтобы спеть татарскую песню.

Этот вечер поторопил события. Мы еще в начале пандемии коронавируса начали выкладывать в нашем «Инстаграме» контент «братские народы». Мы уже спели для Казахстана, Узбекистана и других республик. Но во время нашего сентябрьского приезда в Татарстан мы увидели эти лица, эти глаза — они нас тронули. И мы решили и им сделать такой подарок — спеть их любимую песню. Думаю, что получилось неплохо.

— Судя по отзывам, очень неплохо. Почему решили спеть именно «Туган як»?

— Эта песня носит патриотический характер, да и название соответствующее — «Родной край». Грузины умеют хорошо петь, танцевать. Мы, конечно, не единственные, кто умеет петь и танцевать, у каждого народа своя прекрасная культура. Но мы, подбирая репертуар, судим по себе: что было бы нам приятно услышать. Что-то про любовь или что-нибудь патриотическое, про нашу землю, про наш край, малую родину, где мы выросли? Эта идея и двигала нами. Представители ресторана, в котором мы выступали, предложили несколько вариантов песен для нашего исполнения. И мы выбрали именно «Туган як».

— В соцсетях ходит своего рода «ответ» татар грузинам — актеры казанского театра имени Камала и уфимского башкирского драматического исполняют грузинскую песню (на самом деле артисты ее спели еще в 2019 году). Слышали ли вы ее?

— Еще пока не слышали. Мы вчера и позавчера работали над нашей новой песней. И пока возможности не было посмотреть. Но мне сказали, что уже спели ответную песню, буду рад послушать.

«Когда узнал, что Васили Фаттаховой сейчас нет в живых, нам стало больно»

— Знаете ли вы о трагической судьбе главной исполнительницы этой песни Васили Фаттаховой?

— Я узнал про эту исполнительницу, когда начал изучать эту песню, когда мы ее выбрали, с ребятами посоветовались. Я посмотрел ее страницу в «Инстаграме». Мне стало ее очень жалко. Когда узнал, что Васили Фаттаховой сейчас нет в живых, действительно нам тоже стало больно. В таком раннем возрасте ушла из жизни. Она прожила очень мало, но жизнь ее была яркой. Было бы интересно услышать ее мнение. Я знаю, что она была из Башкирии (из Белорецка). Но настолько ее любят и уважают в Татарстане, столько ей посвятили вечеров памяти, это очень трогательно. Женщина такая яркая, с изюминкой. А эта песня мажорная, очень хорошо легла. Всю эту информацию я передал ребятам, нам всем было очень жаль эту певицу и ее близких.

— В соцсетях я видел сообщение, что вы собираетесь в Казань, где исполните эту песню. Это правда?

— Да, у нас в Казани будет два концерта, 6 и 7 ноября, это будет в ресторане «Хинкальная» (на Чистопольской). Именно там у нас ускорилась вся эта процедура с песней. Мы очень рады, что идейным автором выступает наш маленький грузинский дом.

— Много ли среди ваших друзей татар или башкир?

— Именно друзей нет. Хотя мы знаем многих представителей этих двух народов, но вряд ли они о нас знают. Есть, конечно, люди, с которыми мы познакомились только в сентябре. Надеюсь, мы с ними вновь увидимся, тогда уже сможем крепче подружиться.

Фото: tatobzor.ru
Когда узнал, что Васили Фаттаховой сейчас нет в живых, действительно нам тоже стало больно. В таком раннем возрасте ушла из жизни. Она прожила очень мало, но жизнь ее была яркой. Было бы интересно услышать ее мнение

«Мне стыдно говорить, что показывают на Первом канале о Грузии и России»

— Роман, правильно ли понимаю, что группа Bravo Metehi существует более 16 лет?

— Да, группа впервые собралась в 2004 году. Мы учились вместе. Коллектив сформировался в Грузии. И живем то в Москве, то в Грузии.

— Слово «Метехи» связано с частью Тбилиси?

— Да, Метехи — это часть Старого Тбилиси, где стоит древний монастырь, там много и других достопримечательностей. Это очень красивое место, я всем рекомендую посетить.

— Обратил внимание, что вы исполняете песни на разных языках — азербайджанские, узбекские, казахские, украинские (группы «Океан Эльзи»). Как пришла идея исполнять их каверы в своей манере?

— Когда мы спели казахскую песню, она настолько людей тронула в эти не самые легкие времена, мы решили, чтоб хоть как-то поддержать наши братские народы. Подумали: давайте отвлечем людей хоть на 2 минуты от этой страшной пандемии COVID-19. Думаю, что каждый человек по мере возможности должен хоть что-то сделать в этом направлении. А когда это тебе не составляет большого труда, а доставляет удовольствие, когда что-то от души отдаешь, то обязательно за этот труд что-то получишь.

Как мы только выставляем свою очередную работу в «Инстаграме», нам сразу начинают писать слова благодарности. Никакие деньги, никакие материальные выгоды не могут заменить эти добрые комментарии, эти теплые слова в адрес нас, нашей страны.

— Музыка — это ваша основная работа или это хобби?

— Это наша основная работа. Мы этим живем, мы этим дышим. Мы выступаем на мероприятиях, делаем концерты. Поскольку пока границы закрыты, мы сейчас выступаем только в России.

— Сколько в коллективе человек?

— Поющих — шесть. Также есть еще инструменталист.

Фото: instagram.com/bravo_metehi_official
Мне стыдно говорить, что показывают на Первом канале о Грузии и России, мы в этом ничего не понимаем. Кто понимает, пусть и дальше занимается этим, а мы будем петь.

— Между Россией и Грузией периодически обостряются отношения. Отражается ли это негативно на вашем коллективе, на выступлениях?

— Отношения к Грузии и к России нужно оценивать не через СМИ, не через интернет, а через обычных людей. Когда приезжаем в Россию, мы видим, как нас встречают! Людям совершенно безразлично, что говорят наши правители в России и в Грузии, это я могу с полной ответственностью сказать. То, что говорится в каких-то частных разговорах, это одно, а какое отношение у русского народа, у россиян, у всех народов — это как небо и земля. В интернете, по ТВ могут всякое говорить. Мы своими глазами видим отношения между народами: татары, дагестанцы, чеченцы — все они красивые, достойные, гордые.

Мне стыдно говорить, что показывают на Первом канале о Грузии и России, мы в этом ничего не понимаем. Кто понимает, пусть и дальше занимается этим, а мы будем петь.

— Вы уже были в Татарстане, теперь снова приезжаете в Казань. Может быть, выучили какие-нибудь татарские слова?

(напевает песню) «Туган якка юл тотамын, туган як, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як, туган як…». Это самые главные слова. Всем удачи! Не болейте!

Тимур Рахматуллин
ТехнологииМедиаОбществоКультура БашкортостанТатарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02:04
    Спели душевно
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  • Анонимно 07:20
    Огромная благодарность всему замечательному коллективу!!!!!!
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