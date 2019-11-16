С крыши казанского авиазавода упал рабочий

С крыши Казанского авиационного завода имени Горбунова упал рабочий.

Сообщение об инциденте поступила в МЧС сегодня утром. Мужчина упал с высоты шесть метром на крышу соседнего здания. Прибывшие спасатели поднялись на крышу с помощью автовышки и, зафиксировав пострадавшего мужчину 1980 года рождения альпинистским снаряжением, на жёстких носилках благополучно спустили его с крыши.

В итоге пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает МЧС. Обстоятельства инцидента неизвестны.