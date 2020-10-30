Взять новую ипотеку нельзя рефинансировать: как новая реальность изменила рынок недвижимости?

Политика ЦБ и сложная экономическая ситуация запустили пертурбации с новостройками и вторичным жильем

Фото: Максим Платонов

Льготная ипотека под 6,5% и исторически самая низкая ключевая ставка Центробанка не только стимулировали рост спроса на рынке недвижимости, но и потянули за собой повышение стоимости жилья. Аналитики фиксируют рост как на первичном, так и на вторичном рынке. Вместе с тем привлекательные условия по процентным ставкам вызвали интерес к такому продукту, как рефинансирование, которое по итогам только первого полугодия стало в четыре раза популярнее, чем в прошлом году. Подробности — в материале «Реального времени».

Ипотечный бум

На прошлой неделе стало известно о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. Мера поддержки уже сработала так, как того ожидали: если в первом полугодии, по данным Нацбанка РТ, объем выданных ипотечных кредитов вырос на 18,4% по сравнению с 2019 годом, то вторая половина года показала еще более высокие темпы роста.

В августе прошлого года, по данным Росреестра, в Татарстане заключено 5 096 сделок, тогда как за последний месяц лета этого года — 7 760, а в сентябре 2019-го — 5 325 против 7 212 сделок в сентябре 2020-го. В целом за 9 месяцев этого года зарегистрировали на 7,3% больше ипотечных сделок, чем годом ранее.

Что касается льготной ипотеки, то, по данным ведомства, в Татарстане с апреля зарегистрировано 4 287 ипотек со ставкой 6,5%, преимущественно в крупных городах — Казани и Набережных Челнах. Очевидно, что остальной рост рынка обязан исторически самой низкой ставке Центробанка. Сейчас она продолжает сохраняться на уровне 4,25%.

По данным Росреестра, в Татарстане с апреля зарегистрировано 4 287 ипотек со ставкой 6,5%, преимущественно в крупных городах — Казани и Набережных Челнах

Цены подскочили вслед за спросом

Вместе с тем от низких ставок покупатели существенно не выигрывают, ведь параллельно с их снижением вверх поползла стоимость жилья, причем как на первичном, так и на вторичном рынке.

Согласно данным Domofond.ru, в сентябре в новостройках Казани средняя цена квадратного метра выросла с 83 до 85 тысяч рублей, а в годовом выражении на 12%. На вторичном рынке динамика оказалась не такая большая — за месяц цены поднялись на 2,8%.

Анализ рынка от ЦИАН показал еще больший рост на первичном рынке — столица Татарстана вошла в топ-5 городов-миллионников России, где стоимость выросла больше всего. Казань разместилась в рейтинге сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, показав в октябре относительно сентября динамику в 3,6% — с 98,4 тысячи рублей цены за квадратный метр поднялись до 101,9 тысячи рублей. За год рост составил 10,3% — всего на 1,3% меньше, чем в белокаменной.

Рефинансирование стало привлекательнее

И если низкая ключевая ставка ЦБ с учетом роста стоимости квадратного метра ставит под вопрос выгодность приобретения жилья, то в случае с рефинансированием ипотеки она становится драйвером роста.

Например, рост интереса клиентов к этому продукту отмечает ПАО «Ак Барс Банк».

— Текущая ситуация, когда в предыдущие периоды ставки по кредитам сначала росли, а потом существенно упали, — уникальная, — считает Олег Исламов, начальник управления партнерского канала, эквайринга и автокредитования Ак Барс Банка. — Мы фиксируем, что в сравнении с прошлым годом спрос на рефинансирование увеличился на 10 п.п.

Низкая ключевая ставка ЦБ стала драйвером роста в рефинансировании ипотеки

По его мнению, клиенты рефинансируют ипотеку в Ак Барс Банке из-за наиболее выгодного предложения по процентной ставке на рынке Татарстана — через банк можно снизить процент до 7,99% годовых. Кроме того, кредитная организация повышает интерес к своим продуктам с помощью дополнительных опций. Так, банк предлагает рефинансировать кредит на жилье вместе с потребительским и автокредитом. А при желании туда можно включить долг по кредитной карте или овердрафту и получить заем на личные цели без изменения ставки.

Интерес к рефинансированию фиксируется не только в Татарстане, но и по всей России — люди пользуются возможностью снизить процент по ипотеке. В первой половине 2020 года, по оценке аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG, объем таких кредитов вырос практически в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В общей доле выдачи произошел рост с 5% до 16%.