Казань вошла в пятерку городов-миллионников с резким ростом цен на жилье в новостройках

Казань сохраняет позиции в пятерке городов-милионников России, где стоимость недвижимости в новостройках за месяц показала максимальный рост. Так, в столице Татарстана один квадратный метр подорожал на 3,6%, до 101,9 тысяч рублей.



Динамика за год составила 10,30%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

Максимальный скачок за месяц наблюдается в Красноярске — он составил 5,30%. Далее идет Уфа — 5,20%, Екатеринбург — 4,10% и Нижний Новгород — 2,80%.

Таблица: kommersant.ru

Ранее сообщалось о подорожании «квадрата» вторичного жилья в Казани на 1,3%, то есть до 85 тысяч рублей.

