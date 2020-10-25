«От Квартальнова идет напряжение. От этого можно сгореть — и тренеру, и команде»
Олимпийский чемпион Александр Пашков — об отсутствии гибкости в «Ак Барсе», очередном обмене Наиля Якупова и неработающем потолке зарплат в КХЛ
Олимпийский чемпион, советский голкипер и тренер, телекомментатор Александр Пашков прокомментировал Russia-Hockey.ru последние события в чемпионате КХЛ.
Загляните в таблицу: на манеже — все те же
— В СМИ много обсуждался обмен форварда Наиля Якупова из «Амура» в «Авангард». Что лично вы отметите в данном трансфере?
— На мой взгляд, он показал, что потолок зарплат в КХЛ в последнее время как-то странно работает. Да, его введение летом дало нам надежду на выравнивание сил, но по большому счету этого не произошло. Загляните в таблицы, там на манеже все те же — столичные клубы и Казань с ролей лидеров сдвинуть никому не удалось.
Расставаясь с Якуповым, «Амур» показал, что особых амбиций у команды нет, а финансового равенства в лиге по-прежнему не наблюдается. Летом все вроде бы говорили, что «Авангард» с трудом вписывается в жесткий потолок зарплат, а тут такое приобретение. Есть подозрение, что потолок скорее все-таки мягкий...
— А как же информация, что Якупов согласился на драматическое уменьшение своего контракта?
— В альтруизм современных хоккеистов поверить трудно. Сомневаюсь, что Якупов поехал в Балашиху из любви к искусству, то же самое скажу о другом новичке «Авангарда» Костине.
В принципе такая же картина в СКА, где как-то удалось дозаявить тоже вряд ли низкооплачиваемых игроков из Северной Америки — Бердина, Тренина, Каменева и Мальцева. Получается, большие клубы находят какие-то лазейки, а середняки и аутсайдеры выживают. Все как в прежние годы.
Расставаясь с Якуповым, «Амур» показал, что особых амбиций у команды нет, а финансового равенства в лиге по-прежнему не наблюдается
Светлов — не волшебник, эйфории в Хабаровске быть не должно
— Как объяснить, что после потери Якупова «Амур» разгромил «Ак Барс»?
— Думаю, Хабаровск угадал с фигурой главного тренера. Сергей Светлов отлично адаптирован к Дальнему Востоку, он умеет взбодрить команду и распорядиться теми ресурсами, которые есть.
Тренер сыграл и на амбициях игроков, все-таки Якупов где-то перетягивал одеяло на себя, и, наверное, лидерам «Амура» это не очень нравилось.
Но в Хабаровске после 11:2 с «Ак Барсом» и «Йокеритом» все равно не должно быть никакой эйфории. Руководители региона очень смело заявляли, что «Амур» будет всех побеждать, но каких-то особых возможностей у клуба нет, а Светлов — не волшебник. У той же «Сибири», которая весь октябрь проигрывает, состав ничуть не слабее.
— Что происходит с «Ак Барсом»?
— Не раз говорил, что Казани, учитывая высокое мастерство ее исполнителей, нужны гибкость и аритмия. А пока мы видим только высокое напряжение, которое идет от Дмитрия Квартальнова. От этого напряжения можно «сгореть» — и тренеру, и команде.
Руководители региона очень смело заявляли, что «Амур» будет всех побеждать, но каких-то особых возможностей у клуба нет, а Светлов — не волшебник
В «Авангарде» Якупову будет тяжелее, чем в СКА
— Вы верите в Якупова в Балашихе?
— Нет, не верю. Якупов — переоцененный, но все же неплохой по меркам КХЛ «краек», который сильно зависим от центрального нападающего и системы игры клуба.
В СКА при живом Павле Дацюке он так и не вышел на стабильный уровень, что подчеркнул обмен из Санкт-Петербурга в Хабаровск, прозвучавший как приговор.
В «Авангарде», у которого много североамериканского «бей-беги», Якупову будет еще тяжелее — там никто его обслуживанием заниматься уже не будет.
— Какой результат от него ждете?
— В «Амуре» была одна шайба, в «Авангарде» будет еще пять-шесть. Это в лучшем случае — если Боб Хартли быстро не разочаруется в новичке, что с этим тренером периодически происходит.
Якупов — переоцененный, но все же неплохой по меркам КХЛ «краек», который сильно зависим от центрального нападающего и системы игры клуба
— В «Авангард» тоже не верите?
— В Восточной конференции по традиции все на тоненького. Посмотрите, как нервно идет по турниру «Ак Барс». Не стабильна «Магнитка», на своей волне и немного академичен «Автомобилист». Трудно сказать, кто на Востоке весной выстрелит.
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