«Забудьте про Емельяненко! Его нет»

Владимир Минеев о поездках в метро, Гуфе и мордовских корнях

Чемпион Fight Nights Global Владимир Минеев рассказал YouTube-каналу «oSporte TV», что хотел бы встретиться в октагоне с Хамзатом Чимаевым и не хотел бы — с Александром Емельяненко, объяснил, почему вызвал бы на политические дебаты Владимира Жириновского, и порассуждал на тему договорняков в MMA. Публикуем стенограмму интервью с сокращениями.

«Вы что, думаете, мы ходим и думаем: кого бы побить?»



— Как часто тебя узнают после твоей последней победы?

— Очень часто. Сейчас шел от метро и задержался минут на десять, потому что раз семь сфоткался. Некоторые узнают и не подходят. Но больше стали подходить, да.

— Ты ощущаешь себя москвичом?

— А как себя чувствуют москвичи?

— Комфортно: со своей недвижимостью, со своей машиной, ты знаешь каждый закоулок и переулок.

— У меня есть недвижимость. От машины в Москве я отказался, потому что это просто ад. Я не могу стоять в пробках. Мне проще спуститься на метро и доехать куда-то.

— Уточню один момент. Ты сможешь проехать на метро от Филей до Владыкино?

— И пешком могу дойти.

— Ты знаешь, где делать пересадку?

— Да, конечно. Фили — это синяя ветка, а Владыкино — серая. Несколько вариантов пересадок: можно по кольцу, а можно и в центре на Боровицкой.

Фото vk.com/mineevvladimir

Сейчас шел от метро и задержался минут на десять, потому что раз семь сфоткался. Некоторые узнают и не подходят. Но больше стали подходить, да

— Тест прошел — красавчик! Самое необычное сообщение в директ «Инстаграма» после боя?

— Ребята из Казахстана хотели купить мою футболку (противником Минеева был казахстанский боец Даурен Ермеков, — прим. ред.).

— Назови трех бойцов, которых хочешь побить вместо Маги.

— Не хочу никого бить. Это стереотип. Вы что, думаете, мы ходим и думаем: кого бы побить?

— Я имею в виду в соревновании, не на улице. С кем хочешь сразиться?

— Мне интересны Чимаев, Уиттакер и Шлем.

— Я ждал, что ты назовешь Чимаева.

— Он сейчас набирает обороты. Ничего личного.

— Кому этот бой будет нужнее: тебе или ему?

— Мне.

— Пьедестал самых популярных бойцов, не считая Хабиба.

— Я не слежу ни за кем.

— У меня был следующий вопрос: а на каком месте Владимир Минеев?

— На особом.

— Кому посвящаешь победу?

— В этом турнире я присоединился к турниру памяти Абдулманапа [Нурмагомедова]. Я присоединился ко многим ребятам. Я посвятил свою победу Абдулманапу, и, думаю, он порадовался бы за мое выступление. Мы знали друг друга лично.

— Что тяжелее — пояс Fight Nights Global или гонорар после боя?

— Дорога к нему.



Фото vk.com/mineevvladimir

Я посвятил свою победу Абдулманапу, и, думаю, он порадовался бы за мое выступление. Мы знали друг друга лично

«Пусть делают предложение, начиная с 15 миллионов»

— У меня для тебя есть специальный вопрос от человека, которого мы оба знаем. Он тоже из сферы MMA. Он хочет спросить у тебя про Калмыкию. Павел Чургулия: «Здравствуй, уважаемый Вова Минеев. Ты не так давно был в Элисте (Калмыкия). У меня к тебе вопрос: какое у тебя самое яркое впечатление от поездки?»

— Впечатлений интересных было много. Я посмотрел Джангариаду, это состязание народов степи. Я там ел только национальную кухню. Это тоже для меня очень яркое впечатление, потому что она очень специфическая. Национальная борьба тоже была ярким впечатлением.

— Когда к тебе подходят на улице и просят сделать «face to face», что ты отвечаешь?

— Что придется после этого драться.

— На каких условиях ты пойдешь драться в «Битву за хайп»?

— Все дело в финансах.

— Только бабки?

— Ну конечно. Пусть делают предложение, начиная с 15 миллионов.

— У меня всегда был вопрос: у футболистов Кубок мира может трогать только чемпион мира, нынешний или экс. Такая история есть у вас?

— Что значит трогать?

— Элементарно. Прикасаться.

— А если кто-то другой потрогает?

— Там какие-то штрафные санкции…

— К кому?

— К тому человеку, который потрогал.

— За что?

— Видимо, кто-то отслеживает. Я не знаю.

— Мой пояс близкие потрогали, пофотографировались. Я не против этого.

— Тяжелый?

— Килограмма четыре.

Фото vk.com/mineevvladimir

Я включаю радио и слушаю все, что идет. Там, наверное, может быть и рэп. Или на тренировках могу включить драйвовые американские или российские композиции. Но выход — это что-то особенное. Должно тебя вдохновлять

— Ты нашел дома место, специальную полку, где ты его хранишь?

— Конечно, рядом с беретом и маленьким автоматом Калашникова.

— А папахи там нет?

— Я же не Хабиб.

— Под песню какого рэпера выйдешь на следующий бой?

— Почему именно рэпера? Я выхожу под песню своей землячки Ежевики Спиркиной, певицы из Мордовии.

— Рэп не для тебя? Или ты его слушаешь, но не хочешь под него выходить?

— Как сказать... Слушаю. Я включаю радио и слушаю все, что идет. Там, наверное, может быть и рэп. Или на тренировках могу включить драйвовые американские или российские композиции. Но выход — это что-то особенное. Должно тебя вдохновлять.

— Ты снимался в клипе с Джиганом. Вы друзья?

— Нет.

— Просто удачная коллаборация?

— Да.

— Ты видел его без бровей?

— Видел.

— Что ты подумал? Первая мысль

— Что он торчит где-то. Ну нет, что он просто перебрал с чем-то и все. Такое бывает.

— Я знаю, что ты знаком с Гуфом. Где познакомились?

— У нас есть общие знакомые.

— Ты видел его клип о Москве?

— Нет.

— Клип, в котором он снялся вместе с Тимати, где они пели…

— Я видел в Сети обсуждение, что это была какая-то проплаченная акция и все.

Фото mos.ru

Москва будет хорошеть всегда и при всех. Время идет вперед. Ничто не стоит на месте. Всегда будет что-то развиваться

«На благоустройство Москвы выделяется столько же, сколько на благоустройство всех остальных городов России»



— Москва похорошела при Собянине? Ты думал на этот счет?

— Москва будет хорошеть всегда и при всех. Время идет вперед. Ничто не стоит на месте. Всегда будет что-то развиваться.

— Это лучший город, в котором ты был?

— Давай так, это лучший город страны.

— Последний вопрос по этой теме: если бы тебе предложили сняться в таком клипе про Москву, согласился бы?

— Мне кажется, что на благоустройство Москвы выделяется столько же денег, сколько на благоустройство всех остальных городов России.

— Просто на Гуфа и на Тимати наехали. Я сейчас активно прослушал все треки Гуфа, и он всегда хвалил Москву.

— Почему не хвалить Москву? Москва — наша столица. Ее нужно хвалить. Москва — хороший город. Я сюда приехал для того, чтобы стать лучше. Она мне дала то, что у меня сегодня есть.

— Что с твоим ютьюб-каналом?

— Если честно, то мне просто лень. Я не вижу в нем перспективы.

— Это же крутая идея.

— Есть он и есть. А что он мне даст, ютьюб-канал? У меня нет цели быть таким блогером, ютьюбером. Я не хочу, чтобы меня узнавал каждый молокосос на улице. Зачем?

— Твоя аудитория не молокососы. Чуть постарше, мои ровесники.

— Есть у меня 10 тысяч подписчиков. Я туда заливаю видео, которые касаются меня. Смотрят они их и смотрят. Это как один из инструментов, как одна из соцсетей. Я ничего намеренно не развивал. Я и «Инстаграм» не развивал намеренно. Подписчики копятся и копятся. Ну 220 тысяч и 220.

Фото vk.com/mineevvladimir

Я не британец. У меня мордовские корни

— Как часто тебе говорят, что ты похож на Тома Харди?

— Да, говорят.

— Устал?

— Нет, почему? Говорят, что у нас похожая мимика.

— Да и внешность, и волосы, и стиль, и очки. Моя родная сестра, когда тебя первый раз увидела по фотке, сказала: «Это тот, который в «Веноме» снимался?»

— Видишь как. Но я не британец. У меня мордовские корни.

— Ты мне говорил в одном из первых с тобой интервью два-три года назад, что ты пописываешь автобиографию.

— Есть такое.

— Как сейчас с этим дела обстоят?

— Надо вернуться к этому. Есть что вписать в новую главу.

— О чем будет последняя глава?

— Пусть ее напишут мои дети. И назовут ее «Жизнь одного нормального русского мужика». Русский мужчина априори отец, воин.

— Я почему у тебя спрашивал про твой ютьюб-канал — потому что ты один из тех спортсменов, кто умеет излагать свои мысли.

— Стараюсь, но мне кажется, что это не всегда получается. Но спасибо.

— Ты умеешь из слов делать предложения. У кого бы ты хотел попробовать взять интервью?

— Я бы хотел пообщаться со своим отцом, если мы говорим про фантастику.



— Что бы ты у него спросил?

— Ты знаешь, за 16 лет накопилось вопросов.

— Последняя программа по ТВ, которую ты смотрел?

— Вчера смотрел «Муз-ТВ». Смотрел все клипы на песни, которые я слушаю.

— Что это за клипы?

— В последнее время я слушаю группу Dabro, по-моему, у них есть песня «Юность». Я не запоминаю названия. Был клип двух каких-то субтильных парней кавказской национальности и с ними русский крепыш NILETTO. В клипе они с какими-то детьми на самокатах катаются.

— Rauf & Faik, «Если тебе будет грустно».

— По-моему, твои земляки.

— Да, азербайджанцы.

— Короче, все клипы однообразные, которые типа сняты на телефон. Я не понял вообще. Песни хорошие, но клипы…

— Я хочу ржать. Знаешь почему? Смотришь на тебя, такой мужественный, серьезный, сосредоточенный мужик... А смотришь Rauf & Faik.

— Я их еще слушаю, когда бегаю и тренируюсь. Мы сейчас с моим другом Гаджимуратом Багаутдиновым перед тренировкой включаем «Юность».

— Ты в московские клубы ходил?

— Конечно.

— По молодости?

— Я и сейчас хожу.

Фото: duma.gov.ru

Жириновского. Он яркий. У него можно многому научиться

«Многие думают, что я мусульманин»



— Следующий вопрос, постарайся очень емко ответить. Кого ты позовешь на политические дебаты?

— Жириновского. Он яркий. У него можно многому научиться.

— Ты хочешь его «гасить»? Хотя понятно и так, это же дебаты. За что ты будешь его «гасить»?

— «Гасить» не то слово. Там нужно просто быть лучше, быть объективнее.

— Ты политикой увлекаешься? Учитывая, что у тебе в «Инстаграме» написано «общественный деятель».

— Знаешь, общественный деятель не значит, что ты политический деятель.

— Так или иначе.

— Конечно, я небезразличен к тому, что происходит в моей стране. Но сейчас у меня недостаточно опыта и объема времени, чтобы уделять этому достаточно внимания. Поэтому до политики еще нужно сделать очень много в спорте, в социальной деятельности. Потом уже думать о политике.

— Смотри — стать президентом России или стать чемпионом UFC?

— Президентом России.

— Почему?

— Ну это же существеннее.

— Но ты же не политик.

— Пока.

Фото instagram.com/alexemelyanenko

Не вычеркнули. Он вычеркнулся сам. Он пропал

— Кто ярче — Магомед Исмаилов или Александр Емельяненко?

— Емельяненко.

— Кто из них интереснее тебе в плане поединка?

— В плане чего? Я уже вызвал Исмаилова.

— Я знаю. А с Емельяненко как дела обстоят?

— Никак.

— Ты же говорил, что у вас должен быть бой.

— Это я говорил еще до его поражения и до его пропажи. Он пропал.

— Ты смотрел их бой с Исмаиловым? За кого болел?

— Болел я реально за Емельяненко.

— Я тоже был за Емельяненко. Я думал, что он выиграет.

— Я думаю, что он готовился.

— Ты видел слова Емельяненко, которые я тебе сейчас процитирую: «Как побью Минеева, женюсь на любимой»?

— Видел.

— Я думаю, ты расстроишь его.

— Забудь про Емельяненко! Его нет.

— Вычеркнули.

— Не вычеркнули. Он вычеркнулся сам. Он пропал. Зачем ты говоришь это?

— Кто наикрутейший ублюдок в MMA?

— Что такое ублюдок?

— Ты не знаешь значение слова «ублюдок»?

— Я знаю. Ты мне объясни, что такое ублюдок.

— Ты в одном из интервью сказал, что хотел бы подраться или с Диасом, или с Масвидалем за звание наикрутейшего ублюдка.

— Теперь ты мне скажи, что такое ублюдок.

Фото vk.com/mineevvladimir

Есть пояс и есть бойцы, которые за него подрались. Они мне интересны

— Не очень хороший человек.

— Какой? Что это?

— Противный, невоспитанный, хам.

— Ты даже не знаешь значение слова «ублюдок». Слово «ублюдок» означает того, кто рождается у осла и лошади, у волки и собаки, у лисы и...

— Помесь.

— Помесь. Если говорить про переносный смысл этого слова, это человек, который спал со своей матерью. Какие еще есть значения? Есть пояс и есть бойцы, которые за него подрались. Они мне интересны. Это не значит, что я хочу быть ублюдком.

— Было бы тебе интересно поспарринговать с Кокориным или Мамаевым?

— Нет.

— Потому что ты их побьешь?

— Они со мной тоже, наверное, не хотят в футбол играть.

— В MMA есть договорные бои?

— Что значит договорные бои? Когда о чем договорились?

— Например, у нас с тобой бой. Я тебе говорю: «Вов, проиграй мне, а я тебе заплачу 500 тысяч долларов».

— Я слышал слухи, что некоторые люди так делали.

— Какой первый бой по MMA ты посмотрел?

— Тактарова. Я смотрел тот чемпионат, где он стал первым. Я смотрел его весь.

— У тебя было такое, что ты записывал интересные бои на кассеты?

— Конечно.

Фото: spartak.com

Они со мной тоже, наверное, не хотят в футбол играть

— Чьи бои записывал? Тактаровские?

— Бои K-1. Ле Банне я много смотрел.

— Я активно слежу за твоим «Инстаграмом». Обратил внимание, что ты придерживаешься цифры 88. У тебя 88 публикаций и 88 подписок. Объясни.

— Бесконечность.

— Я так и думал. Две восьмерки, бесконечность. Я знаю, что ты не любишь, когда тебе задают этот вопрос. Но в комментариях под всеми твоими интервью и под боями идет очень много хейта, обсуждений. Я предлагаю тебе на это ответить, чтобы расставить все точки над i. Когда ты выходил на бой с Магой, ты выходил под трек лезгинки.

— Он называется не лезгинка, а «Россия».

— Ты выходил под «Россию», а там играла лезгинка. В одном моменте ты поднимаешь указательный палец к небу. И очень многие стали в комментариях писать: «А что, Минеев мусульманин?»

— Да, многие думают, что я мусульманин.

— Скажи, что ты не мусульманин, что это просто…

— Я не мусульманин.

— Ты религиозный человек?

— Нет. Я верующий, но нерелигиозный.

— Самый гусарский поступок, который совершил Владимир Минеев за последний год.

— Наверное, будет неправильно об этом говорить.

— Почему бы и нет?

— Могу сказать, что у нас парень из Ульяновска стал чемпионом мира. У нас есть в Ульяновске первый чемпион мира MMA по любителям — Гаджимурат Багаутдинов. И я купил ему машину.

