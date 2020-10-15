«Забудьте про Емельяненко! Его нет»
Владимир Минеев о поездках в метро, Гуфе и мордовских корнях
Чемпион Fight Nights Global Владимир Минеев рассказал YouTube-каналу «oSporte TV», что хотел бы встретиться в октагоне с Хамзатом Чимаевым и не хотел бы — с Александром Емельяненко, объяснил, почему вызвал бы на политические дебаты Владимира Жириновского, и порассуждал на тему договорняков в MMA. Публикуем стенограмму интервью с сокращениями.
«Вы что, думаете, мы ходим и думаем: кого бы побить?»
— Как часто тебя узнают после твоей последней победы?
— Очень часто. Сейчас шел от метро и задержался минут на десять, потому что раз семь сфоткался. Некоторые узнают и не подходят. Но больше стали подходить, да.
— Ты ощущаешь себя москвичом?
— А как себя чувствуют москвичи?
— Комфортно: со своей недвижимостью, со своей машиной, ты знаешь каждый закоулок и переулок.
— У меня есть недвижимость. От машины в Москве я отказался, потому что это просто ад. Я не могу стоять в пробках. Мне проще спуститься на метро и доехать куда-то.
— Уточню один момент. Ты сможешь проехать на метро от Филей до Владыкино?
— И пешком могу дойти.
— Ты знаешь, где делать пересадку?
— Да, конечно. Фили — это синяя ветка, а Владыкино — серая. Несколько вариантов пересадок: можно по кольцу, а можно и в центре на Боровицкой.
Сейчас шел от метро и задержался минут на десять, потому что раз семь сфоткался. Некоторые узнают и не подходят. Но больше стали подходить, да
— Тест прошел — красавчик! Самое необычное сообщение в директ «Инстаграма» после боя?
— Ребята из Казахстана хотели купить мою футболку (противником Минеева был казахстанский боец Даурен Ермеков, — прим. ред.).
— Назови трех бойцов, которых хочешь побить вместо Маги.
— Не хочу никого бить. Это стереотип. Вы что, думаете, мы ходим и думаем: кого бы побить?
— Я имею в виду в соревновании, не на улице. С кем хочешь сразиться?
— Мне интересны Чимаев, Уиттакер и Шлем.
— Я ждал, что ты назовешь Чимаева.
— Он сейчас набирает обороты. Ничего личного.
— Кому этот бой будет нужнее: тебе или ему?
— Мне.
— Пьедестал самых популярных бойцов, не считая Хабиба.
— Я не слежу ни за кем.
— У меня был следующий вопрос: а на каком месте Владимир Минеев?
— На особом.
— Кому посвящаешь победу?
— В этом турнире я присоединился к турниру памяти Абдулманапа [Нурмагомедова]. Я присоединился ко многим ребятам. Я посвятил свою победу Абдулманапу, и, думаю, он порадовался бы за мое выступление. Мы знали друг друга лично.
— Что тяжелее — пояс Fight Nights Global или гонорар после боя?
— Дорога к нему.
Я посвятил свою победу Абдулманапу, и, думаю, он порадовался бы за мое выступление. Мы знали друг друга лично
«Пусть делают предложение, начиная с 15 миллионов»
— У меня для тебя есть специальный вопрос от человека, которого мы оба знаем. Он тоже из сферы MMA. Он хочет спросить у тебя про Калмыкию. Павел Чургулия: «Здравствуй, уважаемый Вова Минеев. Ты не так давно был в Элисте (Калмыкия). У меня к тебе вопрос: какое у тебя самое яркое впечатление от поездки?»
— Впечатлений интересных было много. Я посмотрел Джангариаду, это состязание народов степи. Я там ел только национальную кухню. Это тоже для меня очень яркое впечатление, потому что она очень специфическая. Национальная борьба тоже была ярким впечатлением.
— Когда к тебе подходят на улице и просят сделать «face to face», что ты отвечаешь?
— Что придется после этого драться.
— На каких условиях ты пойдешь драться в «Битву за хайп»?
— Все дело в финансах.
— Только бабки?
— Ну конечно. Пусть делают предложение, начиная с 15 миллионов.
— У меня всегда был вопрос: у футболистов Кубок мира может трогать только чемпион мира, нынешний или экс. Такая история есть у вас?
— Что значит трогать?
— Элементарно. Прикасаться.
— А если кто-то другой потрогает?
— Там какие-то штрафные санкции…
— К кому?
— К тому человеку, который потрогал.
— За что?
— Видимо, кто-то отслеживает. Я не знаю.
— Мой пояс близкие потрогали, пофотографировались. Я не против этого.
— Тяжелый?
— Килограмма четыре.
Я включаю радио и слушаю все, что идет. Там, наверное, может быть и рэп. Или на тренировках могу включить драйвовые американские или российские композиции. Но выход — это что-то особенное. Должно тебя вдохновлять
— Ты нашел дома место, специальную полку, где ты его хранишь?
— Конечно, рядом с беретом и маленьким автоматом Калашникова.
— А папахи там нет?
— Я же не Хабиб.
— Под песню какого рэпера выйдешь на следующий бой?
— Почему именно рэпера? Я выхожу под песню своей землячки Ежевики Спиркиной, певицы из Мордовии.
— Рэп не для тебя? Или ты его слушаешь, но не хочешь под него выходить?
— Как сказать... Слушаю. Я включаю радио и слушаю все, что идет. Там, наверное, может быть и рэп. Или на тренировках могу включить драйвовые американские или российские композиции. Но выход — это что-то особенное. Должно тебя вдохновлять.
— Ты снимался в клипе с Джиганом. Вы друзья?
— Нет.
— Просто удачная коллаборация?
— Да.
— Ты видел его без бровей?
— Видел.
— Что ты подумал? Первая мысль
— Что он торчит где-то. Ну нет, что он просто перебрал с чем-то и все. Такое бывает.
— Я знаю, что ты знаком с Гуфом. Где познакомились?
— У нас есть общие знакомые.
— Ты видел его клип о Москве?
— Нет.
— Клип, в котором он снялся вместе с Тимати, где они пели…
— Я видел в Сети обсуждение, что это была какая-то проплаченная акция и все.
Москва будет хорошеть всегда и при всех. Время идет вперед. Ничто не стоит на месте. Всегда будет что-то развиваться
«На благоустройство Москвы выделяется столько же, сколько на благоустройство всех остальных городов России»
— Москва похорошела при Собянине? Ты думал на этот счет?
— Москва будет хорошеть всегда и при всех. Время идет вперед. Ничто не стоит на месте. Всегда будет что-то развиваться.
— Это лучший город, в котором ты был?
— Давай так, это лучший город страны.
— Последний вопрос по этой теме: если бы тебе предложили сняться в таком клипе про Москву, согласился бы?
— Мне кажется, что на благоустройство Москвы выделяется столько же денег, сколько на благоустройство всех остальных городов России.
— Просто на Гуфа и на Тимати наехали. Я сейчас активно прослушал все треки Гуфа, и он всегда хвалил Москву.
— Почему не хвалить Москву? Москва — наша столица. Ее нужно хвалить. Москва — хороший город. Я сюда приехал для того, чтобы стать лучше. Она мне дала то, что у меня сегодня есть.
— Что с твоим ютьюб-каналом?
— Если честно, то мне просто лень. Я не вижу в нем перспективы.
— Это же крутая идея.
— Есть он и есть. А что он мне даст, ютьюб-канал? У меня нет цели быть таким блогером, ютьюбером. Я не хочу, чтобы меня узнавал каждый молокосос на улице. Зачем?
— Твоя аудитория не молокососы. Чуть постарше, мои ровесники.
— Есть у меня 10 тысяч подписчиков. Я туда заливаю видео, которые касаются меня. Смотрят они их и смотрят. Это как один из инструментов, как одна из соцсетей. Я ничего намеренно не развивал. Я и «Инстаграм» не развивал намеренно. Подписчики копятся и копятся. Ну 220 тысяч и 220.
Я не британец. У меня мордовские корни
— Как часто тебе говорят, что ты похож на Тома Харди?
— Да, говорят.
— Устал?
— Нет, почему? Говорят, что у нас похожая мимика.
— Да и внешность, и волосы, и стиль, и очки. Моя родная сестра, когда тебя первый раз увидела по фотке, сказала: «Это тот, который в «Веноме» снимался?»
— Видишь как. Но я не британец. У меня мордовские корни.
— Ты мне говорил в одном из первых с тобой интервью два-три года назад, что ты пописываешь автобиографию.
— Есть такое.
— Как сейчас с этим дела обстоят?
— Надо вернуться к этому. Есть что вписать в новую главу.
— О чем будет последняя глава?
— Пусть ее напишут мои дети. И назовут ее «Жизнь одного нормального русского мужика». Русский мужчина априори отец, воин.
— Я почему у тебя спрашивал про твой ютьюб-канал — потому что ты один из тех спортсменов, кто умеет излагать свои мысли.
— Стараюсь, но мне кажется, что это не всегда получается. Но спасибо.
— Ты умеешь из слов делать предложения. У кого бы ты хотел попробовать взять интервью?
— Я бы хотел пообщаться со своим отцом, если мы говорим про фантастику.
— Что бы ты у него спросил?
— Ты знаешь, за 16 лет накопилось вопросов.
— Последняя программа по ТВ, которую ты смотрел?
— Вчера смотрел «Муз-ТВ». Смотрел все клипы на песни, которые я слушаю.
— Что это за клипы?
— В последнее время я слушаю группу Dabro, по-моему, у них есть песня «Юность». Я не запоминаю названия. Был клип двух каких-то субтильных парней кавказской национальности и с ними русский крепыш NILETTO. В клипе они с какими-то детьми на самокатах катаются.
— Rauf & Faik, «Если тебе будет грустно».
— По-моему, твои земляки.
— Да, азербайджанцы.
— Короче, все клипы однообразные, которые типа сняты на телефон. Я не понял вообще. Песни хорошие, но клипы…
— Я хочу ржать. Знаешь почему? Смотришь на тебя, такой мужественный, серьезный, сосредоточенный мужик... А смотришь Rauf & Faik.
— Я их еще слушаю, когда бегаю и тренируюсь. Мы сейчас с моим другом Гаджимуратом Багаутдиновым перед тренировкой включаем «Юность».
— Ты в московские клубы ходил?
— Конечно.
— По молодости?
— Я и сейчас хожу.
Жириновского. Он яркий. У него можно многому научиться
«Многие думают, что я мусульманин»
— Следующий вопрос, постарайся очень емко ответить. Кого ты позовешь на политические дебаты?
— Жириновского. Он яркий. У него можно многому научиться.
— Ты хочешь его «гасить»? Хотя понятно и так, это же дебаты. За что ты будешь его «гасить»?
— «Гасить» не то слово. Там нужно просто быть лучше, быть объективнее.
— Ты политикой увлекаешься? Учитывая, что у тебе в «Инстаграме» написано «общественный деятель».
— Знаешь, общественный деятель не значит, что ты политический деятель.
— Так или иначе.
— Конечно, я небезразличен к тому, что происходит в моей стране. Но сейчас у меня недостаточно опыта и объема времени, чтобы уделять этому достаточно внимания. Поэтому до политики еще нужно сделать очень много в спорте, в социальной деятельности. Потом уже думать о политике.
— Смотри — стать президентом России или стать чемпионом UFC?
— Президентом России.
— Почему?
— Ну это же существеннее.
— Но ты же не политик.
— Пока.
Не вычеркнули. Он вычеркнулся сам. Он пропал
— Кто ярче — Магомед Исмаилов или Александр Емельяненко?
— Емельяненко.
— Кто из них интереснее тебе в плане поединка?
— В плане чего? Я уже вызвал Исмаилова.
— Я знаю. А с Емельяненко как дела обстоят?
— Никак.
— Ты же говорил, что у вас должен быть бой.
— Это я говорил еще до его поражения и до его пропажи. Он пропал.
— Ты смотрел их бой с Исмаиловым? За кого болел?
— Болел я реально за Емельяненко.
— Я тоже был за Емельяненко. Я думал, что он выиграет.
— Я думаю, что он готовился.
— Ты видел слова Емельяненко, которые я тебе сейчас процитирую: «Как побью Минеева, женюсь на любимой»?
— Видел.
— Я думаю, ты расстроишь его.
— Забудь про Емельяненко! Его нет.
— Вычеркнули.
— Не вычеркнули. Он вычеркнулся сам. Он пропал. Зачем ты говоришь это?
— Кто наикрутейший ублюдок в MMA?
— Что такое ублюдок?
— Ты не знаешь значение слова «ублюдок»?
— Я знаю. Ты мне объясни, что такое ублюдок.
— Ты в одном из интервью сказал, что хотел бы подраться или с Диасом, или с Масвидалем за звание наикрутейшего ублюдка.
— Теперь ты мне скажи, что такое ублюдок.
Есть пояс и есть бойцы, которые за него подрались. Они мне интересны
— Не очень хороший человек.
— Какой? Что это?
— Противный, невоспитанный, хам.
— Ты даже не знаешь значение слова «ублюдок». Слово «ублюдок» означает того, кто рождается у осла и лошади, у волки и собаки, у лисы и...
— Помесь.
— Помесь. Если говорить про переносный смысл этого слова, это человек, который спал со своей матерью. Какие еще есть значения? Есть пояс и есть бойцы, которые за него подрались. Они мне интересны. Это не значит, что я хочу быть ублюдком.
— Было бы тебе интересно поспарринговать с Кокориным или Мамаевым?
— Нет.
— Потому что ты их побьешь?
— Они со мной тоже, наверное, не хотят в футбол играть.
— В MMA есть договорные бои?
— Что значит договорные бои? Когда о чем договорились?
— Например, у нас с тобой бой. Я тебе говорю: «Вов, проиграй мне, а я тебе заплачу 500 тысяч долларов».
— Я слышал слухи, что некоторые люди так делали.
— Какой первый бой по MMA ты посмотрел?
— Тактарова. Я смотрел тот чемпионат, где он стал первым. Я смотрел его весь.
— У тебя было такое, что ты записывал интересные бои на кассеты?
— Конечно.
Они со мной тоже, наверное, не хотят в футбол играть
— Чьи бои записывал? Тактаровские?
— Бои K-1. Ле Банне я много смотрел.
— Я активно слежу за твоим «Инстаграмом». Обратил внимание, что ты придерживаешься цифры 88. У тебя 88 публикаций и 88 подписок. Объясни.
— Бесконечность.
— Я так и думал. Две восьмерки, бесконечность. Я знаю, что ты не любишь, когда тебе задают этот вопрос. Но в комментариях под всеми твоими интервью и под боями идет очень много хейта, обсуждений. Я предлагаю тебе на это ответить, чтобы расставить все точки над i. Когда ты выходил на бой с Магой, ты выходил под трек лезгинки.
— Он называется не лезгинка, а «Россия».
— Ты выходил под «Россию», а там играла лезгинка. В одном моменте ты поднимаешь указательный палец к небу. И очень многие стали в комментариях писать: «А что, Минеев мусульманин?»
— Да, многие думают, что я мусульманин.
— Скажи, что ты не мусульманин, что это просто…
— Я не мусульманин.
— Ты религиозный человек?
— Нет. Я верующий, но нерелигиозный.
— Самый гусарский поступок, который совершил Владимир Минеев за последний год.
— Наверное, будет неправильно об этом говорить.
— Почему бы и нет?
— Могу сказать, что у нас парень из Ульяновска стал чемпионом мира. У нас есть в Ульяновске первый чемпион мира MMA по любителям — Гаджимурат Багаутдинов. И я купил ему машину.
Справка
Справка: Владимир Минеев — российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России. Обладатель пояса FNG в среднем весе.
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