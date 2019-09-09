Клип Тимати и Гуфа «Москва» набрал рекордные для русского Youtube миллион дизлайков

7 сентября вышел клип «Москва» рэперов Тимати и Гуфа и за два дня набрал более 1,2 млн дизлайков при 73 тыс. лайков. За это время клип посмотрели более 3,6 млн просмотров.

По данным СМИ, ролик набрал рекордное количество дизлайков в русском сегменте Youtube. До этого лидером по этому показателю был клип рэпера Face «Я роняю Запад» (более 600 тыс.).

В треке Тимати и Гуфа есть строки «Не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина».

«Трек и клип сделаны за два дня. Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город. По крайней мере, хотелось бы в это верить», - сообщил Гуф в Instagram.