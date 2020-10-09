«Абсолютно голословное обвинение»: подполковник казанского центра по борьбе с экстремизмом отрицает взятки

После ареста офицеру МВД Татарстана предъявили окончательное обвинение по четырем эпизодам подношений почти на полмиллиона рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным арест 35-летнего замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана Рената Халимова. Под стражу его взяли в конце сентября и уже предъявили окончательное обвинение и три тома уголовного дела для ознакомления. По версии Следкома, в 2015—2016 годах Халимов получил деньгами, стройматериалами и услугами четыре взятки — за «ограждение от полицейских проверок и привлечения к ответственности» жителя Казани. С обвинением офицер не согласен.

«Расследованию не препятствовал — не написал ни одной жалобы»



Подполковника полиции и отца троих детей Рената Халимова сегодня вывели на связь с залом Верховного суда РТ из СИЗО-1 Казани. В клетке для фигурантов дела действующий сотрудник МВД был один. Держался спокойно, говорил мало. Просил суд учесть доводы защиты и изменить меру пресечения.

На заседании выяснилось — дело расследуется с весны. И статус подозреваемого замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД РТ (далее ЦПЭ) получил еще 27 апреля — к нему с утра пришли с обыском, увезли в Следком и допросили в качестве подозреваемого. А затем отпустили, не избрав никакой меры пресечения, подчеркивает адвокат подполковника Ильдар Султанов.

Задержали Халимова по этому же делу 23 сентября. И в этот же день привезли в Советский райсуд Казани и попросили арестовать в качестве подозреваемого в серии взяток. «Сам следователь в суде подтвердил, что информацией о фактах какого-либо воздействия на свидетелей либо уничтожении доказательства следствие не располагает», — продолжил защитник. Доводы представителя Следкома и суда о необходимости самой крайней меры пресечения он считает голословными.

Статус подозреваемого замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму МВД РТ получил еще 27 апреля, подчеркивает адвокат подполковника Ильдар Султанов. Фото: Ирина Плотникова

— На протяжении пяти месяцев я не препятствовал расследованию уголовного дела, — сообщил суду сам арестованный офицер. — Не написал, не направил ни одной жалобы. По первому звонку следователя являлся, даже на следственные действия, связанные с осмотром моего жилища, самостоятельно на своем транспорте следователя возил...

По словам Халимова, уже через 10 дней после ареста ему объявили: следствие по уголовному делу завершено. И в тот же день началась процедура ознакомления с материалами дела в трех томах. «Читаю по графику. Не затягиваю», — сообщил борец с экстремизмом. Напомнил, что на его попечении — трое малолетних детей, жене одной с ними сложно. А родители живут в других городах.

Версия следствия: взятки штукатуркой, стяжкой пола и деньгами

Как выяснило «Реальное время», борцу с экстремизмом предъявили четыре эпизода взяток в виде денег, строительных материалов и услуг. Ни на одной с поличным не поймали.

По версии Следкома, в декабре 2015 года оперуполномоченный по особо важным делам Халимов получил 50 тысяч рублей от некоего гражданина Т. за общее покровительство и попустительство с ограждением последнего от действий полиции по привлечению к уголовной ответственности. А через несколько дней еще 200 тысяч возле торгового центра «Мега».

Вторая коррупционная сделка с Т. датирована июлем 2016 года, когда Халимов уже занимал пост замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью Сабинского и Тюлячинского районов угрозыска МВД Татарстана. По версии следствия, на этот раз взяткодатель передал офицеру штукатурную гипсовую смесь на 90 тысяч рублей — вновь за покровительство и ограждение от полицейских проверок с возможным привлечением к ответственности.

Ренат Халимов: «Вину не признаю. Абсолютно голословное обвинение». Фото: Ирина Плотникова

В третьем эпизоде — за сентябрь 2016-го — фигурирует взятка в виде услуг имущественного характера, а именно строительных работ по стяжке пола в доме Халимова в Лаишевском районе. Следствие оценило их в 23 тысячи рублей.

Последняя передача, как полагают силовики, состоялась 3 января 2020 года, причем объектом незаконного вознаграждения стали шины для офицерской иномарки за 76 тысяч рублей. То есть общий размер предъявленных подношений — 439 тысяч рублей, три эпизода квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), одна по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия либо бездействие).

— Вину не признаю. Абсолютно голословное обвинение, — объяснил свою позицию в суде арестованный.

Халимов остается сотрудником МВД

На заседании представитель прокуратуры Михаил Пронин настаивал на законности избранной меры пресечения. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ согласилась с этим доводом.

Срок ареста подполковника истекает в конце октября. Вероятно, скоро следователи будут просить о продлении меры пресечения.

В Следкоме по РТ комментировать данное дело не стали

Как уверяют источники «Реального времени», тот самый гражданин Т. ни до, ни после описываемых событий к уголовной ответственности не привлекался. Хотя, говорят, имел определенную пагубную зависимость. А деньги на взятки якобы брал у своего знакомого. И до января 2020-го никуда с жалобами не обращался.

В Следкоме по РТ комментировать данное дело не стали. В МВД Татарстана журналисту «Реального времени» предложили дождаться результатов судебного рассмотрения по существу. Один из коллег арестованного пояснил — служебная проверка не нашла оснований для увольнения сотрудника, который отслужил 18 лет.