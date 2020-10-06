Как «МЕТАКОМ» сделал из умного домофона многофункциональную экосистему для дома

Жильцам бесплатно установят новую систему, а абонентскую плату оставят на прежнем уровне

Фото: Ринат Назметдинов

ГК «МЕТАКОМ» уже больше двух лет обеспечивает жилые дома по всей России домофонами, чьи функции выходят далеко за рамки предоставления доступа в подъезд. Аппаратно-программный комплекс нового поколения SIGMART позволяет открывать дверь с телефона и смотреть по видеосвязи на гостей, оперативно оповещать жителей о ЧП, бороться с должниками за коммунальные услуги и даже звонить на сотовые с панели домофона. Подробности в материале «Реального времени».

Не просто домофон

Аппаратно-программный комплекс нового поколения SIGMART внедрен на рынке несколько лет и за это время продолжает совершенствоваться, делая систему все умнее. Его пользователи вместе с традиционным открытием домофона могут делать это через обычный сотовый телефон — и это только базовая функция, дополненная множеством других.

Все домофоны оснащены камерой с форматом видео AHD, поэтому в мобильном приложении (6+) в режиме реального времени можно посмотреть на звонящего посетителя и поговорить с ним по видеосвязи, после чего уже открыть дверь. Там же есть функции просмотра записей с камер видеонаблюдения на входе в подъезд, сохранения фото посетителей и журнал звонков.

— Мы внедрили в мобильное приложение и другие полезные опции, которые позволяют жителям чувствовать себя в комфорте и безопасности, оперативно узнавать все новости дома через пуш-уведомления, текстовые и звуковые оповещения. Важно, что ограничений по установке приложения нет. Пользоваться им могут все члены семьи, — поясняет заместитель директора по техническим вопросам ГК «МЕТАКОМ» Дмитрий Пенкин.

В мобильном приложении в режиме реального времени можно посмотреть на звонящего посетителя и поговорить с ним по видеосвязи, после чего уже открыть дверь

Технология поможет при пожаре и расскажет о новостях УК

Особенно удобно получать с помощью домофона новости, ведь таким образом все жители индивидуально узнают об отключении холодной воды, старте отопительного сезона или любых других важных изменениях. Для УК и ТСЖ создать оповещение не составит труда. Чтобы транслировать звуковое сообщение, его нужно просто «залить» в систему, после чего жители услышат его через динамик домофонной трубки и при открывании двери в подъезд.

Через эту систему удобно отправлять и текстовые оповещения для уведомлений в мобильном. Таким же образом через приложение можно проводить опросы и голосования.

По просьбе пожарных дружин в компании также сделали спецключ, который позволяет оперативно доносить информацию, не записывая ее заранее. Например, если приедет снегоуборочная техника и надо будет убрать машины у подъездов, сотрудник коммунальных служб может использовать спецключ и через динамик на домофонной панели попросить жителей припарковать авто в другом месте.

В случае ЧП нововведение спасет не одну жизнь, ведь, как известно, при пожаре спецэкипажи МЧС часто не могут подъехать ближе к очагу возгорания в заставленных машинами дворах, а многие жители просто могут не знать, что у соседей горит квартира и им угрожает опасность. Умная система не только расскажет всем об опасности, но и автоматически откроет дверь в подъезд — чтобы жители смогли оперативно эвакуироваться. Такая опция доступна при формировании оповещения.

Теперь еще и звонит

Как известно, камеры видеонаблюдения, которые массово устанавливают у подъездов жилых домов, повышают уровень безопасности и раскрываемость преступлений. С приложением для умного домофона SIGMART жителям не придется запрашивать видеозаписи у УК и ТСЖ, достаточно будет лишь открыть телефон и найти их в архиве.

В компании предусмотрели и случаи, когда помощь требуется экстренно. Дополнительной опцией можно подключить звонки в дежурно-диспетчерские службы через домофонную панель вызова. То есть, чтобы к вам пришли на помощь, достаточно будет набрать номер 112. При желании воспользоваться этой функцией можно и без ЧП — например, если сел телефон, позвонить на стационарные и мобильные номера можно будет прямо с домофона.

Если сел телефон, позвонить на стационарные и мобильные номера можно будет прямо с домофона

Помощник для коммунальных служб

УК и ТСЖ умный домофон помогает бороться с неплательщиками. При использовании ключа система сначала оповещает жителя о долге за коммунальные услуги и только после этого открывает ему дверь в подъезд. Как заместитель директора по техническим вопросам ГК «МЕТАКОМ» Дмитрий Пенкин рассказывал мэру города Ильсуру Метшину на презентации нового решения, опыт внедрения техники SIGMART в Московском районе города Казани показал, что свои долги стали закрывать до 25% должников.

В Казани использование новой технологии дает свои результаты. Например, в доме на ул. Серова на 1 сентября 2019 года было семь квартир с долгами. После установки умных домофонов к 1 августа 2020 три квартиры полностью погасили задолженность на общую сумму 93 тысячи рублей. У других должников взыскивают плату за коммунальные услуги уже через суд.

В доме на улице Декабристов долг висел на четырех квартирах. Через год их стало семь, но при этом жильцы оплатили задолженность на 248 тысяч рублей. Одна квартира полностью погасила долг, по двум сумма существенно уменьшилась Еще по четырем минус висит не более 11 месяцев, а по одной заключено соглашение о реструктуризации.

Опыт внедрения техники SIGMART в Московском районе показал, что свои долги стали закрывать до 25% должников

Без новых трат

Систему SIGMART устанавливают бесплатно по согласованию с жильцами. Умный домофон обслуживается по тарифу обычного, и на выходе жители получают множество дополнительных полезных функций за те же деньги. Умный домофон в сотовом телефоне обойдется всего в 25 рублей в месяц — это меньше, чем стоимость услуги СМС-информирования от банка. Более того, другим членам семьи его использование будет стоить еще дешевле — по 15 рублей в месяц.

А транспортную карту теперь можно еще и использовать вместо ключа от подъезда.

Достаточно позвонить в офис компании и сделать заявку на замену «старого» домофона на систему SIGMART, остальное за вас сделают специалисты компании «МЕТАКОМ».