«Таттелеком» бесплатно «научит» домофоны открывать дверь с телефона и показывать посетителей

Новая разработка доступна уже в двух крупнейших городах республики

Фото: ПАО «Таттелеком»

Для жителей Казани и Набережных Челнов появилась возможность установить «умные» домофоны. Благодаря разработке «Таттелекома», теперь не придется бежать к домофонной трубке, чтобы открыть дверь в подъезд, сделать это можно будет дистанционно через мобильное устройство. Там же есть возможность посмотреть по видео на гостя. Что интересно — компания устанавливает высокотехнологичные устройства за свой счет, а для абонентов это не несет никаких дополнительных затрат, в том числе за эксплуатацию.

Умные решения для умных людей

Не секрет, что благодаря современным технологиям теперь «умными» могут быть не только гаджеты, рабочие пространства, но и дома, и даже подъезды к ним. «Таттелеком» предлагает целую серию «умных» решений, формируя таким образом технологическую экосистему вокруг быта жителей.

Уже сейчас по программам «Безопасный двор» и «Безопасный город» по всему Татарстану за порядком следят больше 12 тысяч камер компании. А буквально в начале августа был успешно апробирован пилотный проект облачной домофонии с видеонаблюдением. В рамках технического запуска продукта отработали все нюансы и возможные сложности. Сейчас его запускают в полную силу, предлагая перейти от обычного домофона к устройству с расширенным спектром возможностей.

С его помощью через личный кабинет можно не вставая с дивана посмотреть, кто набрал вашу квартиру и открыть дверь в подъезд. А если вас нет дома, то посмотреть на непрошенных гостей. Камера с высоким разрешением передаст картинку у подъезда сразу на мобильный телефон.

С его помощью через личный кабинет можно не вставая с дивана посмотреть, кто набрал вашу квартиру и открыть дверь в подъезд

С бесплатной установкой и без доплат за эксплуатацию

Чтобы сделать свой дом чуть умнее, его жителям необходимо обратиться в УК и принять соответствующее коллективное решение. Дальше все сделают без них, останется только получить конверт абонента, который включает в себя вводную информацию о возможностях домофона, инструкцию для подключения приложения и два ключа входа.

Самое важное — подключение осуществляется бесплатно, а абонентская плата за пользования IP-домофоном остается прежней — как за обычное устройство.

— Дверь в подъезд — это то, с чем человек взаимодействует ежедневно. Чтобы жителям было комфортно, безопасно и приятно в месте, которое является частью их быта, мы и разработали «умный» домофон. Для нас важно, чтобы новые технологии не только помогали в жизни, но и были доступны для населения. Поэтому наша разработка не требует абсолютно никаких затрат. С вас — решение установить, с нас — все остальное, — отмечает первый заместитель генерального директора «Таттелеком» Хисамов Рустем Азатович.

При замене оборудования домашняя телефонная трубка или видеопанель остается прежней — никаких работ в квартирах сотрудники «Таттелекома» проводить не будут. Это в том числе позволяет не менять устоявшиеся привычки — например, пожилым людям при желании не придется разбираться и привыкать пользоваться мобильным приложением.

В свою очередь у двери подъезда вместо старого домофона установят более современное устройство с вандалоустойчивым корпусом, цифровым дисплеем. Камера с высоким разрешением и инфракрасная подсветка по ее бокам позволят увидеть и заснять гостей вне зависимости от времени суток. Если возникнет такая необходимость, вся информация с нее может быть передана по запросу правоохранительным органам.

Скоро домофоны станут еще умнее

В домофоне заложено множество возможностей, которые постепенно интегрируют с новыми разработками. Так, в перспективе в личном кабинете можно сгенерировать временный ключ доступа и, например, разослать его через мессенджер в ожидании праздника гостям. В этом случае не придется отвлекаться от компании на постоянные звонки — все приглашенные сами беспрепятственно попадут в квартиру.

Еще одна полезная функция домофона, которая находится в разработке, — оповещение жильцов о ЧП в доме. В перспективе это может даже спасти множество человеческих жизней. Например, если в случае пожара глубокой ночью жильцов разбудит оповещение по громкой связи через домофонную трубку.

Дополнительно скоро появится возможность открытия двери в подъезд вообще без ключа. Через Bluetooth телефон подключат к домофону, и он автоматически будет срабатывать на вход и выход. Для этого даже не придется доставать смартфон из кармана. А для тех, кто привык к классическому открытию двери, с внутренней стороны подъезда останется кнопка для выхода.

А пока данные услуги в активной стадии разработки, уже сейчас есть возможность бесплатно воспользоваться базовым предложением по установке IP-домофонов в многоквартирных домах Казани и Набережных Челнов. Для того, чтобы умный домофон появился в вашем доме, вам необходимо обратится с инициативой в управляющую компанию или ТСЖ, обслуживающие ваш дом. После вашего обращения представитель управляющей компании/ТСЖ инициирует опрос жителей, по итогам которого принимается решение об установке домофона и заключении договора.

Принципиальная позиция «Таттелеком», что замена/установка домофонных панелей для жильцов и управляющей компании бесплатна и осуществляется за счет средств компании. Также важно, что абонентская плата за домофон для жильцов не изменится и останется на прежнем уровне.

«Домофон Летай» — это новые технологии, высокий уровень сервиса и безопасности жителей.

tattelecom.ru

