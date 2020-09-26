Казань встретила День туризма программами в кремле, романтичным квестом и фестивалем Северного Кавказа

Где Тукай и Горький встретили свою любовь и чем порадуют завтра музеи столицы Татарстана

Фото: Татьяна Демина

27 сентября отмечается Международный день туризма. Казань — центр притяжения туристов не только со всей России, но и из стран зарубежья. Отсюда уезжают с тюбетейками, чак-чаком и магнитами с панорамными видами на «Кул-Шариф» и башню Сююмбике. Ни один туристический маршрут не обходится без променада по улице Баумана, плавно перетекающего в прогулку вдоль вековых белокаменных стен Казанского кремля и вечерних огней набережной. В репортаже «Реального времени» — рассказ о том, как начала праздновать день туризма столица Татарстана.

Рәхим итегез, или Добро пожаловать

Сегодня в Казани масштабно отмечают Всемирный день туризма. Жителям третьей столицы России и ее гостям приготовили сюрпризы — экскурсии в музеи, романтические квесты и целый фестиваль кавказской культуры.

Последние дни сентябрьского тепла вывели на улицы Казани тысячи гуляющих: небольшие группы с экскурсоводами, семьи, приехавшие в столицу Татарстана за новыми впечатлениями, и сами жители Казани, которые гуляют по излюбленным местам.

«Я живу в соседнем городе, Ульяновске, нам близко ехать. В Казани красиво, интересно, много музеев. Сам Бог велел сюда приезжать», — ответила одна из туристок на вопрос «Реального времени» о том, что привело ее в столицу Татарстана. К нам в гости она приезжает уже в четвертый раз.

Гости города на вопрос о том, почему выбрали именно наш город, всегда отвечают несколько шаблонно: говорят о богатой истории, гостеприимстве казанцев и о красоте улиц. Любимыми местами тоже никто не удивляет: называют улицу Баумана, кремль, набережную Казанки и весь исторический центр.



«Стань туристом в своем городе»

Чтобы познакомиться с историей города максимально близко, далеко ходить не надо — к вашим услугам любой музей. А на территории Казанского кремля их целый комплекс. Сегодня и завтра в музее-заповеднике проводится акция «Стань туристом в своем городе».

С утра в кремле полно туристов. В центре «Эрмитаж-Казань», где представлена игровая карта «Путешествие в искусство» по выставке «Матисс. Пикассо. Шагал», нам встретился целый школьный класс из соседней Чувашии.

По словам сотрудников музея, выставка пользуется большой популярностью. Чтобы посмотреть на работы известных художников, люди приезжают не только из сопредельных областей и республик, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и других городов.

В Музее естественной истории Татарстана, расположенном в одном здании с «Эрмитажем-Казань» сегодня тоже много туристов.

«Татарстан — очень активный регион. У нас проводится много крупномасштабных мероприятий, которые как раз привлекают внимание туристов. Наш регион очень доброжелательный, поэтому гости с таким желанием к нам приезжают. У нас много объектов туристической инфраструктуры, музеев с богатыми фондами. Мы проводим много интересных выставок, мероприятий. 27 сентября у нас в Казанском кремле будет проходить акция «Стань туристом в своем городе». Она адресована не только на туристам, но и на жителям Казани, чтобы они вновь почувствовали себя гостями в родном городе, вновь открыли новые неизведанные места, посетили музеи, выставки», — рассказала корреспонденту «Реального времени» начальник Музея естественной истории Гузель Мингазова.

Одна из главных достопримечательностей Татарстана, мечеть «Кул-Шариф», сегодня тоже полна гостей. Сейчас там работает выставка «По следам татарского наследия», где представлены работы Марата Губайдуллина.

На вопрос, почему памятник исламской культуры так притягателен для людей всех конфессий, сотрудники музея ответили, что это место рассказывает не только про религию, но и про историю и культуру татарского народа. В частности, выставочная композиция, расположенная в мечети, повествует о становлении исламской культуры в республике с самых ее истоков.

Романтика Казани

Для любителей историй о любви и прогулок по Казани Комитет по развитию туризма провел интерактивный квест по эксклюзивному маршруту «Казань романтичная». В маршрут вошли небанальные места, объединенные по очень неожиданному признаку: место встречи известного татарского поэта Габдуллы Тукая и его возлюбленной Зайтуны Мавлютовой и пекарня, где работал и встретил Марию Деренкову Максим Горький.

Директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова поприветствовала гостей экскурсии и дала им понять, что очень надеется на их соцсети.

Рядом с домом Ушковой участников угощали чак-чаком (но сначала строго заставили всех обработать руки антисептиком). На этой станции ребятам предстояло назвать все ингредиенты татарских блюд — эчпочмаков, губадии и талкыш калеве.

На улице Московской, где Тукай встречался со своей возлюбленной Зайтуной Мавлютовой, участники смогли дать названия стихам поэта. Проверили на квесте и знания литературы. Рядом с музеем Горького участникам предстояло выбрать из предложенного списка литературных произведений те, что принадлежат его перу. Как ни прискорбно, справились с этим заданием далеко не все.

«Я открыла для себя новые здания, а те, кто не казанские, — для них, наверное, все новое», — рассказала одна из участниц квеста.

Мероприятие рассчитано в первую очередь на жителей Казани, но в нем приняли активное участие и гости республики, и студенты, приехавшие сюда учиться.

«Вообще балдеж. Люди гостеприимные и вкусно кормят», — поделился впечатлениями о Казани иногородний студент Ветеринарной академии, принимавший участие в квесте.

Но и коренные жители Казани отметили, что во время квеста окрыли для себя город с другой стороны: «История интересная. На некоторые локации приходишь, и там рассказывают историю этого места. Это очень классно, интересно и познавательно».



Колорит многонациональной Казани

У Центра семьи «Казан» проходил фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Концертная программа начала свою работу с 11 утра, на сцене артисты выступили в пяти номинациях: «Хореография», «Видеоролик», «Музыкальное исполнительское искусство», «Художественное слово» и «Вокальное искусство».

«Казань была выбрана в качестве хозяйки фестиваля еще в прошлом году. Первый фестиваль проходил в Москве в 2018 году, второй — в Санкт-Петербурге. Мы решили, что самый многонациональный регион нашей страны должен побывать с фестивалем и в столице многонационального Татарстана, красавице Казани», — рассказала корреспонденту Анна, один из организаторов фестиваля.

С точки зрения гостя Казани, она отметила красоту города, его удобство, чистоту и потрясающий синтез Азии и Европы: «Это европейский город со своим восточным колоритом».

На площадке фестиваля расположились семь фотозон и ярмарка ремесел. Гости мероприятия могли сфотографироваться в национальных нарядах народов Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, купить сувениры из Дагестана, Ставрополья, Кабардино-Балкарии. А еще гостям предлагались мастер-классы, фудкорт с национальными блюдами Кавказа.

Не сказать, чтоб у Центра семьи «Казан» было очень многолюдно. Зато «антиковидность» в виде социальной дистанции удалось соблюсти.

Но, по словам организаторов фестиваля, мероприятие все-таки вызвало уверенный интерес горожан и гостей Казани: к середине дня мероприятие посетили порядка 3,7 тысячи человек.

«Я впервые в Казани. Мне очень здесь нравится. Люди добрые, дружелюбные. Надеюсь, приеду сюда еще раз», — отметил Раджаб, участник фестиваля.