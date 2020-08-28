Казанец едет на велосипеде в Крым: «Чем южнее, тем меньше велосипедов»

Экскурсовод Тимур Валеев отправился на двухколесном транспорте в многодневное путешествие, чтобы увидеть «историческую родину»

Казанец Тимур Валеев отправился в нетривиальное велопутешествие — из столицы Татарстана в Крым. Его путь начался более 20 дней назад, но крутить педали придется еще как минимум месяц. «Реальное время» побеседовало с путешественником о подготовке к подобным поездкам, затратах, непредвиденных ситуациях, а также о впечатлениях от близкого знакомства с нашей многогранной страной.

«Еду уже 23-й день и буду крутить педали до начала октября»

— Тимур, как возникла идея поехать из Казани в Крым на велосипеде? Почему именно такой формат?



— Формат получился, скорее, комбинированный, поскольку местами я передвигался на поезде. Но основная часть — 90% — проходит на двух колесах, конечно. Велосипед позволяет заехать в такие места, в которые, наверное, никогда не сунешься на машине. Он позволяет увидеть много интересного. Тем более, если вы походник-романтик, можно взять с собой палатку и ночевать на природе.

Когда я сел на велосипед во взрослом возрасте, я сразу понял, что город для меня тесноват. Мне хотелось поехать куда-то далеко, но какое-то время этого не позволяла работа, физподготовка и так далее. Сейчас все наконец сложилось.

С Крымом у меня давние отношения. Там живут мои родственники, оттуда в 44-м году высылали моих предков, то есть, это моя историческая родина. Я давно хотел добраться туда именно таким образом

Когда вы планируете маршрут, нужно досконально изучать этот момент с поездами. Бывает такое, что есть железная дорога, а пассажирского движения по ней нет

Еще в этом году на поездку наложилось 75-летие победы в Великой Отечественной войне, и я как раз проехал вдоль Волжской рокады. Это дорога, которую построили в годы войны, она проходит от Свияжска до Иловли в Волгоградской области. Я проехал ее всю, по пути делал небольшие зарисовки, которые планирую потом объединить в небольшой тревел-фильм об истории строительства этой дороги и о тех подвигах, которые совершали люди в тылу. Фактически, эта дорога сделала возможной победу под Сталинградом, что в свою очередь повлияло на исход всей войны.

Я уже не раз катался на велосипеде по Крыму, путешествовал по Кубани, Тамани, но вот такой «дальняк» у меня первый.

— Какие именно отрезки пути пришлось преодолевать на поезде?



— Когда вы планируете маршрут, нужно досконально изучать этот момент с поездами. Бывает такое, что есть железная дорога, а пассажирского движения по ней нет. К сожалению, в наших реалиях это встречается довольно часто. Бывает и так, что есть дальнее следование, но нет пригородного.



В первый раз я был вынужден сесть на электричку просто потому что под Саратовом все залило дождем. Ехать по дороге было невозможно, и вариант был только один: ночевать на вокзале, ждать электричку до Саратова и садиться на нее. Иначе мне пришлось бы ехать 100 километров по трассе под дождем, а это вообще не вариант.

Сейчас, от Волгограда до Крыма, я поеду только своим ходом — через Краснодар, Геленджик, заеду на Кавказ, проеду по Тамани, Кубани

Второй участок был для меня спланированным — мне хотелось проехать часть Волжской рокады на поезде. Я, конечно, ждал своеобразной аутентики — тепловоз и два вагона, как это было лет 10 назад, но сейчас там просто ходит знакомая всем нам электричка. От Ростова до Волгограда я тоже добирался поездом, поскольку там степи до горизонта. Если бы я поехал на велосипеде, это был бы восьмидневный переход через степь в 37 градусов жары.



Планируя маршрут, вы должны понимать, где можете воспользоваться поездом или какими-то другими средствами передвижения. Если ваш отпуск ограничен по дням, то я бы рекомендовал доехать до Крыма поездом, а там уже путешествовать на велосипеде.



Сейчас, от Волгограда до Крыма, я поеду только своим ходом — через Краснодар, Геленджик, заеду на Кавказ, проеду по Тамани, Кубани. Я еду уже 23-й день и буду крутить педали до начала октября.



— А откуда, если не секрет, столько свободного времени?



— Просто есть договоренность с шефом, плюс, по основному месту работы сейчас не сезон. В целом мне с этим проще, поскольку у меня свободная деятельность — я фотограф. Так что я выбрал несезонное время и отправился в путь.

«Чем южнее, тем меньше велосипедистов мне встречается — видимо, там своя ментальность»



— Нужна ли какая-то физподготовка для такой поездки? Или ее может осилить каждый?



— Вы осилите поездку, если не будете себя насиловать в плане дневных нагрузок (нормально — 60—70 километров в день) и если будете четко соблюдать режим (три дня хода и день отдыха, в течение которого вы ничего не делаете).

Если у вас нет опыта дальних путешествий, сначала желательно отправляться в какие-нибудь 3-4-дневные поездки по окрестностям, километров эдак на 300. Вы поймете по ощущениям своего тела в состоянии вы дальше выдерживать такое или нет. В принципе, ничего непосильного в этом нет, то есть это не какая-то сверхфизическая нагрузка.



При правильном режиме вы спокойно проедете сотню в день. Вопрос в другом. Вы сделаете это на легком велосипеде. Когда вы едете в поход, вы везете с собой кучу снаряжения: палатку, спальные мешки, еду, одежду. У вас на багажнике будет лежать 40 килограммов, которые аукнутся вам через 2-3 недели езды. Нужно проводить тестовые поездки с полным снаряжением, чтобы понимать, насколько вам тяжелее, в отличие от поездки на обычном велосипеде.



— Кстати, какой нужен велосипед?



— На любом в такое путешествие не сунешься. Для этого существуют так называемые туринговые велосипеды. У них комфортная, но не городская посадка, соответствующая геометрия рамы. Они заточены именно на длительные перемещения.



На любом в такое путешествие не сунешься. Для этого существуют так называемые туринговые велосипеды

— Можете рассказать о своих отношениях с этим видом транспорта? Возможно, вы участвуете в соревнованиях?



— В соревнованиях я не участвую принципиально. Это не мое — я не люблю гоняться, тем более очень переживаю, когда я не первый. В седле я с 2006 года и за это время сменил кучу великов. Это продолжалось до тех пор, пока я не дошел до нужного мне — того, на котором я сейчас направляюсь в Крым.



С самого начала мне хотелось не просто кататься, а фотографировать, что-то кому-то рассказывать и показывать. Итогом стало появление моей группы, которая занимается велоэкскурсиями и велотурами по Татарстану. Вообще, для нас с супругой велосипед — это такой лайфстайл, способ познания окружающего мира.



— Нет ли у вас ощущения, что в последние годы популярность велопрогулок — совершенно разной длительности и сложности — резко возросла?



— Велопутешественников стало больше, как и обычных велосипедистов. Велосипед — это самый простой способ занять свой досуг, сделав его приятным и полезным. Велопрогулка позволяет увидеть больше города за меньшее время и получить более концентрированные впечатления.

Я сделал одно интересное наблюдение по пути в Крым: чем южнее, тем меньше велосипедов мне встречается. Не знаю, с чем это связано, видимо, тут какая-то своя ментальность. В городах типа Ростова и Краснодара ездят ребята на заниженных тачках. Машина там — это мерило успеха. Ближе к европейской части России люди как будто бы больше осознают, что велосипед — это не только развлечение, но и реальное транспортное средство, которое фактически можно использовать с апреля по ноябрь.



С учетом непредвиденных обстоятельств и покупок по дороге, нужно закладывать тысячу рублей в день. Частично вы будете питаться в кафешках, частично будете готовить сами

«Я пробирался через бурелом, а когда солнце практически село понял, что сейчас «закончусь»

— Во сколько обойдется такая поездка?



— С учетом непредвиденных обстоятельств и покупок по дороге, нужно закладывать тысячу рублей в день. Частично вы будете питаться в кафешках, частично будете готовить сами. Частично вы будете ночевать в хостелах, частично — на природе. Тысяча рублей в день включает в себя бюджетное проживание, питание, проезд в плацкартных вагонах и пригородных поездах. В принципе, можно уложиться и дешевле, но лучше не надо.

Велосипед однозначно стоит не меньше 40 тысяч рублей. Но есть маленькая хитрость: нужно покупать велосипеды прошлых модельных годов, причем именно в специализированных магазинах.

Нормальную палатку можно найти в пределах 10 тысяч, спальник — в пределах пяти. Газовая плитка — не больше тысячи рублей. Если говорить об экипировке, то я еду в обычной спортивной одежде, специальной велоформы на мне нет. В целом, порядок цифр приближается к 70 тысячам. Но важно понимать, что вы покупаете все это не на один раз.

— Интересно было бы узнать о самых запоминающихся моментах путешествия. Если не ошибаюсь, вы уже успели один раз потеряться в лесах…

— Да, действительно, это произошло в Саратовской области. Когда я подъезжал к Саратову, между городом Привольском и городом Шиханы (в последнем находится лаборатория по производству химического оружия) я заехал в небольшой, но очень глухой лес. Навигатор показывал, что через него проходит нормальная дорога, и она действительно была нормальной километров пять, а потом начался бурелом.

В общем, оказалось, что там находилась пожарная часть. Они впустили меня к себе, накормили, напоили чаем. Мы с ними разговорились, они всей пожарной частью подписались на меня в «Инстаграме и с утра я поехал дальше

Навигатор в это время показывал, что осталось всего 3 километра по прямой. В итоге, я пробирался через бурелом, переносил велосипед на себе и часам к девяти, когда солнце уже практически село, я решил, что просто сейчас «закончусь». Но через какое-то время я вышел к забору с колючей проволокой и услышал за ним голоса.



Подошли какие-то мужчины, спросили кто я, я честно сказал, что велосипедист. Они, конечно, были очень удивлены. В общем, оказалось, что там находилась пожарная часть. Они впустили меня к себе, накормили, напоили чаем. Мы с ними разговорились, они всей пожарной частью подписались на меня в «Инстаграме» поехал дальше.

— Какие мысли к вам приходят в таком путешествии — об устройстве нашей страны и о том, какие люди в ней живут?

— Есть две вещи, которые, пожалуй, стали для меня главными впечатлениями. Первое — это то, как добры наши люди. Ты едешь по дороге, мимо тебя проезжают автомобилисты, спрашивают, куда ты направляешься, ты им объясняешь, а они: «Ну, ты гигант!», и дают пакет яблок. Причем отказы вообще не принимаются. Останавливаешься сфотографировать Сорочьи горы, тут выходит хозяин стоящей неподалеку дачи, и дает тебе виноград, груши, огурцы, помидоры. И еще наши люди всегда совершенно искренне спрашивают нужна ли помощь.



Второй момент, к сожалению, печальный. Это особенно заметно в небогатых регионах — огромное количество исторической архитектуры, которая находится в неприглядном состоянии. У нас в России огромное количество мест, которые могли бы стать настоящими туристическими жемчужинами, но по каким-то причинам этого не происходит. Маленькие города пребывают в очень большой депрессии, при этом, люди остаются добрыми и отзывчивыми.

Когда ты смотришь вокруг и общаешься с людьми, ты видишь, какая у нас огромная и на самом деле богатая страна. Ты начинаешь понимать, что все эти правительства, политики — они приходящие, а Россия, она — навсегда. Ради этого ощущения стоит путешествовать.

Это особенно заметно в небогатых регионах — огромное количество исторической архитектуры, которая находится в неприглядном состоянии

«В первую очередь я хочу проехать по крымскому мосту»



— Что вы сделаете первым делом, когда доедете до Крыма? У вас вообще есть какая-то конкретная цель?



— В первую очередь я хочу проехать по крымскому мосту. История переправы через Керченский пролив уходит в глубь веков — попытки навести мосты предпринимались еще в Древней Греции.



Я хочу обязательно заехать в Бахчисарай, чтобы погрузиться в атмосферу средневекового Крымского ханства. И главное о чем я мечтаю: посетить мой любимый город — Евпаторию.



Хочу проехаться по горам, по южному берегу, забраться на самую высокую точку Крыма на велосипеде, перевалить через Ай-Петри, спуститься вниз по крутым серпантинам.

— Какие еще направления, помимо Крыма, вы бы посоветовали для таких поездок?



У нас огромное количество направлений — есть 800-километровое Золотое кольцо, есть Алтай, Сибирь и Урал с очень интересными и достаточно сложными маршрутами. Выбор большой, главное — грамотное планирование.