«Раньше допинг-контролер мог сказать: делай свои дела, я за дверью подожду»

Гребец сборной России рассказал о секретах своего вида спорта и посетовал на неопределенность «коронавирусного» сезона

Чемпион мира и Европы по гребле на каноэ Расул Ишмухамедов готовится к олимпийскому старту в Токио. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» каноист рассказал о том, где его застал коронавирус, как сейчас происходит работа допинг-контролеров, и как он начал новое дело в условиях, когда многие закрывают или продают свои старые бизнесы.

«В других регионах гребцы уже давно занимаются сап-досками»

— Расул, чем ты сейчас занимаешься?

— Провожу ранним утром тренировки, которые поддерживают оптимальное состояние организма. Иногда тренируюсь по два раза в день. Но переходить на углубленные тренировки с выходом на пик пока нет смысла, поскольку непонятно, к чему готовиться. Пока есть предварительный календарь сезона, который предусматривает, что с 8 по 12 августа у нас должен состояться чемпионат страны в Воронеже. Но по самому чемпионату нет конкретики: является ли этот чемпионат отборочным и если да — то куда будут отбираться его лауреаты. Единственная определенность была финансовой: хоть мы и переживали насчет зарплат, но всем всё заплатили, без опозданий и задержек.

Что касается основного состава сборной, то ее члены находятся на централизованных сборах в Краснодаре, и мне говорили, что там тоже не знают, что будут делать после сборов, которые завершатся 15 июля. Тут еще и Казахстан опять закрыли — страну охватила вторая волна коронавируса. Есть предположение, что государство не захочет тратить деньги на дальнейшие сборы, участники которых никуда не подготовятся, а потом снова вернутся по домам.

Поэтому я в этой атмосфере неизвестности решил открыть прокат сап-досок (SUP BOARD), относительно новый вид бизнеса в Татарстане. Это спортивная дисциплина, которая предусматривает греблю на надувной доске стоя, а не сидя, как в академической гребле и на байдарках, и не стоя на колене, как в каноэ. Но это спортивный вариант — ведь по гребле на сап-досках уже проводятся чемпионаты мира, а желающие для развлечения могут грести и сидя, и даже лежа. Прелесть такой гребли заключается в том, что в ее прогулочном варианте человек может рассматривать всю красоту водной среды, примерно так же, как это делается при подводном плавании. Люди, которые пользуются нашей услугой, просто в восторге. При этом возрастной разброс огромный, от детей до пенсионеров, и желающих реально много.

— Ты где-то увидел развитие подобного бизнеса?

— Подобным видом бизнеса гребцы в других регионах занимаются уже давно, как я успел заметить. У нас же в Казани, я пока единственный профессиональный гребец, который это развивает, хотя конкуренты из среды непрофессионалов есть, и в какой-то мере они даже могут представить даже более широкий круг услуг, поскольку у меня всего пять досок. Но мне это дело нравится, и нравится то, что оно приносит удовольствие людям.

«Иностранцы выходят на пик формы только раз-два в сезоне»

— А как обстоят дела в подготовке к сезону за границей?

— Иностранцам зачастую легче. Там нет такой конкуренции, как у нас. В той же Болгарии тренировался парень 1997 года рождения, который, спаррингуясь в нашей группе, вырос в результатах, стал призером молодежного чемпионата Европы и завоевал серебро на взрослом чемпионате мира, поднявшись откуда-то из второго десятка. Ему легче в том плане, что не надо готовить себя к разным стартам, поскольку есть одна цель: чемпионат мира, либо Европы, либо Олимпиада. И можно спокойно подводиться к пику. А у нас готовятся в начале сезона, как сумасшедшие, чтобы хорошо отыграть на чемпионате страны. Там выкладываются, а потом — уф-ф, выдыхают, потому, что все, ты достиг результата, сел на ставку члена сборной на весь следующий сезон. И потом надо еще раз выходить на пик формы, чтобы стартовать на «мире» или Европе. А это сложно.

Если сказать по мне, то до прошлого года у меня ни разу не брали анализы на допинг-пробы ни на чемпионатах мира, ни на «Европе». Беспокоила в этом плане только РУСАДА, поскольку я, как спортсмен, выступающий на международных соревнованиях, нахожусь в системе АДАМС. Это значит, что к тебе в любой день могут прийти допинг-офицеры , оставляя только личное время с 11 вечера до шести-семи часов утра. Все остальное время могут нагрянуть, как снег на голову, где бы ты ни был. К нам пришли в начале июля, позвонив в две минуты восьмого утра.

— Как проходит процедура допинг-контроля во время коронавируса?

— Сейчас эта процедура происходит с дополнительными мерами предосторожности, когда по тысячу раз протирают все ручки, как дверные, так и пишущие. А в целом, простите за интимные подробности, все происходит следующим образом: тебе предоставляют баночку с крышкой для анализа, которую ты должен изучить на предмет наличия/отсутствия царапин, повреждений. Выбираешь баночку и идешь с допинг-офицером в туалет, где при нем наполняешь емкость. При этом нужно еще показать ему, что на тебе нет никакого контейнера с мочой (для подмены). А ведь есть люди с определенным воспитанием, которые не могут сделать это на людях... Но никого это не волнует. Рассказывали, что допинг-офицеры приезжали раним утром, а стеснительные люди не могли при них пописать вплоть до обеда. Сейчас все очень жестко.

Раньше допинг-контролер мог сказать: «давай, делай свои дела, я за дверью подожду». Но изменения и закручивание гаек началось с того момента, когда Россию начали обвинять в государственной допинг-системе. При этом, глядя на наших коллег, остается только удивляться фантазиям, которыми они объясняют попадание допинга в их организмы.

Одна канадка попалась во время прошлогоднего чемпионата мира — и сумела доказать свою невиновность: якобы допинг попал к ней после «обмена жидкостями во время секса с партнером». И ничего… Пятикратная чемпионка мира… Наша, назовем ее так, гребная общественность вообще была в шоке: как они с адвокатом смогли такое «промутить». Это смешно...

«Поначалу я в это не верил, но узнал, что у нас родственница переболела»

— Как относишься к главному событию этого года — коронавирусу? Веришь в него?

— Жизнь заставила. В этом году я вернулся со сбора из Болгарии в марте, едва успев до закрытия границ, и оказался в той самой неизвестности, в которой сейчас пребывает вся наша гребля. Ранее была отлаженная годами жизнь, определенный график подготовки...

А тут — я после празднования Нового года улетел с тренером на сбор в Грецию, оттуда перебрался в Болгарию, а за нами по пятам следовал коронавирус. В Греции мы еще только посмеивались над ним, не понимая, что это. В Болгарии понимание начало приходить по мере накала обстановки, когда одна за другой стали закрываться страны. И мой тренер еще зимой предсказал: «Олимпиады не будет». Я начал с ним спорить, но время доказывало его правоту. Сборы продолжались, но сами тренировки уже больше напоминали поддерживающие, а не те, которые ранее выводили на пик формы, чтобы подготовиться к первым стартам.

Мы собирались возвращаться в Москву, а тут на мою электронную почту пришло сообщение, что рейс отменен. А я на этих сборах был с женой и нашим трехлетним сыном. Это уже начинало напрягать. Мы начали поиски других рейсов, в итоге нашли вариант с чартерным рейсом из Пловдива (а обосновались мы в Бургасе). Прилетели мы в Москву, написали расписки, что будем сидеть в Казани на самоизоляции. Добрались до дома — а нас никто не контролирует… В итоге сами дозвонились до Роспотребнадзора, откуда приехала делегация, чтобы взять анализы. Так они нас и контролировали все две недели самоизоляции. Мне повезло в том, что я перевез лодку, а перед самоизоляцией забрал ее из эллинга в Центре гребли домой — и не переставал тренироваться.

Поначалу я в это все не верил, но по приезду в Казань узнал, что у нас родственница переболела — жена моего дяди, пролежала в РКБ. Сейчас вот отец у Хабиба Нурмагомедова умер. Есть, конечно, опасность. Но я считаю, что она приходит к тем, кто больше всего ее боится. Буквально так же у нас и в спорте: есть ребята, которые опасаются переболеть, и все равно их болячки находят, как бы те не береглись.

— Ты в Казань переехал из Астрахани, стал здесь призером Универсиады в составе сборной Татарстана, а за кого выступаешь сейчас?

— После окончания учебы в Поволжской академии спорта я выступаю только за сборную Челябинской области. Ранее представлял еще нашу Академию на студенческих стартах, выступая еще за команду Татарстана и Московской области в параллельном зачете. Когда в республике подобное правило отменили, выступал за Мособласть, а в 2018 году перешел в Челябинск, занимаюсь у Василия Петровича Рыбакова, любителя гребли и мецената.

Он президент гребли всего Урала, но эта деятельность для него не основная — он бизнесмен, который стремится развивать любимый вид спорта. Я был чемпионом России по 28-километровому марафону, чего стал шестым на чемпионате мира в Китае по этой неолимпийской дисциплине. На олимпийской дистанции был вторым в «одиночке...

Но как будет сейчас — не скажет, наверное, никто. Тем более, что в этом году многие представители нашей дисциплины ушли из спорта. Дело в том, что ориентиром для них была Олимпиада. А ее перенесли, плюс сама ситуация с коронавирусом закрыла гребные базы во многих регионах, когда нельзя было выносить лодки, тренироваться, создала неопределенность...