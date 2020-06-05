Расистские корни американской полиции: от рабских патрулей до дорожных проверок

Фото: Фото John Rudoff/Anadolu Agency (theconversation.com)

Возмущение по поводу расового профилирования и убийства афроамериканцев сотрудниками полиции и добровольцами из «комитета бдительности» в последние годы способствовало появлению движения Black Lives Matter — «Жизни черных важны». Но напряженность в отношениях между полицией и афроамериканскими общинами не нова, рассказывает в материале для The Conversation доцент кафедры уголовного правосудия университета Кина Конни Хассет-Уокер. Расизму в американской полиции сотни лет — он уходит корнями ко временам «рабских патрулей» и «судов Линча» — но эта история оказывает влияние и на полицию сейчас.

Есть много протестных прецедентов в Фергюсоне, штат Миссури, которые положили начало движению Black Lives Matter. Эти протесты вспыхнули в 2014 году после того, как полицейский застрелил безоружного 18-летнего Майкла Брауна; впоследствии сотруднику не было предъявлено обвинение.

Прецеденты включают беспорядки в Лос-Анджелесе, которые вспыхнули после оправдания полицейских в 1992 году за избиение Родни Кинга. Эти беспорядки произошли спустя почти три десятилетия после беспорядков в Ваттах в 1965 году, которые начались с того, что афроамериканец Маркетт Фрай был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде и избит полицией за сопротивление аресту.

Я — исследователь уголовного правосудия, который часто занимается вопросами расы, класса и преступности. Благодаря моим исследованиям и преподаванию курса по вопросам разнообразия в области уголовного правосудия я пришла к выводу, что корни расизма в американской полиции, впервые заложенные много веков назад, еще не полностью исчезли.

Национальная гвардия в Лос-Анджелесе, август 1965 г. Фото rebell91.livejournal.com

Рабские патрули

Есть два исторических мнения о происхождении американских правоохранительных органов.

Полицейская деятельность в южных рабовладельческих штатах взяла свое начало в рабском патрулировании, эскадрильи, состоящие из белых добровольцев, уполномоченных использовать тактику бдительности и доносов для обеспечения соблюдения законов, связанных с рабством. Они находили и возвращали беглых рабов, подавляли рабские восстания и наказывали работников, которые были найдены или предположительно нарушили правила плантации.

Первые рабские патрули возникли в Южной Каролине в начале 1700-х годов. Как писал профессор социальной работы Университета Джорджии Майкл А. Робинсон, к тому времени, когда Джон Адамс стал вторым президентом США, они были у каждого штата, который еще не отменил рабство.

Члены рабских патрулей могли силой проникнуть в любой дом, независимо от расы хозяев или этнической принадлежности, на основании подозрений о том, что они укрывают людей, сбежавших из рабства.

Наиболее известными предшественниками современной правоохранительной деятельности были централизованные муниципальные полицейские управления, которые начали формироваться в начале XIX века, начиная с Бостона и вскоре появляясь в Нью-Йорке, Олбани, Чикаго, Филадельфии и других местах.

Первые полицейские силы были в подавляющем большинстве белыми, мужского пола и более сосредоточенными в реагировании на беспорядки, чем на преступления.

Как объясняет криминолог из Восточного Кентукки Гэри Поттер, офицеры должны были контролировать «опасный низший уровень», в который входили афроамериканцы, иммигранты и бедные. В начале XX века было совсем немного стандартов для найма или обучения офицеров.

Федеральный чиновник предотвращает столкновения между двумя расовыми группами Юга. Аллегорический рисунок из Harper's Weekly. Фото wikipedia.org

Коррупция и насилие в полиции, особенно в отношении уязвимых людей, были обычным явлением в начале 1900-х годов. Кроме того, те немногие афроамериканцы, которые присоединились к полиции, часто отправлялись в черные районы и сталкивались с дискриминацией на работе. По моему мнению, эти факторы — контроль беспорядков, отсутствие надлежащей подготовки полицейских, нехватка белых офицеров и происхождение рабского патрулирования — являются одними из предшественников современной жестокости полиции против афроамериканцев.

Законы Джима Кроу

Рабские патрули были официально распущены после окончания гражданской войны. Но бывшие рабы видели небольшое облегчение от политики расистского правительства, поскольку они быстро стали предметом Черного кодекса.

В течение следующих трех лет в этих новых законах указывалось, как, когда и где афроамериканцы могут работать и сколько им будут платить. Они также ограничили право голоса чернокожих, продиктовали, как и где афроамериканцы могли путешествовать, и ограничили, где они могут жить.

Ратификация 14-й поправки в 1868 году быстро сделала Черный кодекс незаконными, предоставив ранее порабощенным чернокожим равную защиту законов через Конституцию. Но в течение двух десятилетий законы Джима Кроу, направленные на подчинение афроамериканцев и отрицание их гражданских прав, были приняты в южных и некоторых северных штатах, заменив Черный кодекс.

В течение примерно 80 лет законы Джима Кроу обязывали отдельные общественные места разделиться для посещения черных и белых,например школы, библиотеки, фонтаны и рестораны — обеспечение соблюдения правил разделения было частью работы полиции. Чернокожие, которые нарушали законы или нарушали социальные нормы, часто подвергались жестоким наказаниям полицейских.

Между тем власти не наказывали преступников, в то время как афроамериканцев линчевали. Судебная система также не считала полицию ответственной за неспособность вмешаться, когда чернокожие были убиты самосудом толпы.

В эти дни в 1917 году Эль Персонс в возрасте около 50 лет был линчеван. Его обвинили в изнасиловании белой девушки и избивали пока он не дал признательных показаний. Он был залит бензином, сожжен заживо и расчленен перед тысячами зрителей. На линчевании продавались бутерброды и закуски.

Надпись на здании автовокзала: «Зал ожидания для цветных». Дарем (Северная Каролина), 1940 год. Фото wikipedia.org

Отражение сегодня

В течение последних пяти десятилетий федеральное правительство запретило использование расистских норм на уровне штатов и на местном уровне. Тем не менее цветные люди все еще более вероятно, будут убиты полицией, чем белые.

The Washington Post отслеживает количество американцев, убитых полицией по критериям расы, пола и другим характеристикам. База данных газеты показывает, что 229 из 992 погибших в 2018 году, то есть 23% от общего числа, были чернокожими, хотя только около 12% страны составляют афроамериканцы.

Институциональный расизм полиции процветает в течение веков и десятилетий, потому что полицейская культура не изменилась так сильно, как могла бы. Для многих афроамериканцев правоохранительные органы представляют собой наследство усиленного неравенства в системе правосудия и сопротивления прогрессу — даже под давлением со стороны движения за гражданские права.

Кроме того, полиция несоразмерно преследует черных водителей. Исследовательская группа Стэнфордского университета проанализировала данные, собранные в период между 2011 и 2017 годами, с почти 100 миллионами остановок личного транспорта сотрудниками дорожной полиции, с целью найти доказательства системного расового профилирования. Они обнаружили, что черных водителей больше останавливали и обыскивали их автомобили, чем машины белых водителей. Также выяснилось, что процент темных водителей, остановленных полицией, снижался после наступления темноты, когда цвет лица водителя труднее увидеть снаружи автомобиля.

Это постоянное неравенство в полицейской деятельности вызывает разочарование из-за прогресса в других сферах. В полиции все больше понимают, что жестокость, особенно влекущая летальный исход, ведет к недоверию общественности и методы полиции становятся все более разнообразными.

Более того, студенты колледжей, специализирующиеся в области уголовного правосудия, которые планируют стать будущими сотрудниками правоохранительных органов, теперь часто проходят курсы «Разнообразие в области уголовного правосудия». Этот относительно новый учебный план предназначен, среди прочего, для того, чтобы будущие полицейские лучше осознавали свои предрассудки и предубеждения других. На мой взгляд, то, что студенты изучают на этих классах, сделает их более настроенными на работу в общинах, как только они к ней приступят.

Фото Lynne Sladky (theconversation.com)

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов и их руководство учатся распознавать и сводить к минимуму предвзятость полицейских в Нью-Йорке и других местах, где цветные люди непропорционально часто задерживаются властями и арестовываются.

Упертость полиции в их предвзятости к расовым признакам означает — если американская полиция не будет считаться со своими расистскими корнями, она, вероятно, будет продолжать повторять ошибки прошлого. Это может быть препятствием для полиции в оказании своевременной и адекватной помощи населению.