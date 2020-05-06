Салон «Флорист.ру» в Казани: каждый пятый казанец выбирает бесконтактную доставку цветов

Заказать в период самоизоляции букет на дом можно по телефону, через сайт, соцсети или мобильное приложение

Фото: «Флорист.ру»

Спрос на доставку цветов за последний месяц существенно вырос — люди, устав сидеть дома, радуют себя и близких приятными презентами. Привнести в домашнюю рутину немного цветочного настроения вот уже 12 лет помогает салон «Флорист.ру» в Казани. Как рассказали «Реальному времени» в самом салоне, пока подавляющее большинство людей сидит дома, флористы скучают по своим клиентам и соревнуются в оригинальности и скорости сбора букетов для бесконтактной доставки.

Цветы как эмоции

Самоизоляция принесла россиянам новые вызовы — многим сложно психологически столько времени проводить взаперти. Все справляются со стрессом по-разному, а одним из выходов поднять себе и близким настроение становится доставка на дом цветов. Согласно общероссийской статистике, у одного из крупнейших отечественных сервисов «Флорист.ру», по сравнению с апрелем 2019 года, за первый месяц самоизоляции по телефону заказы выросли на 8%, в соцсетях за несколько недель охват повысился втрое, а в приложениях для iOS и Android, по сравнению с концом марта и серединой апреля, заказов стало больше на 20—30%.

Статистика «Флорист.ру» показывает, что во время самоизоляции спрос на цветы вырос

Заказ цветов на дом стал не просто жестом внимания или результатом желания поздравить человека с каким-либо праздником, но и глотком свежего воздуха, эмоциями, которых так не хватает во времена, когда нельзя выбраться на встречу с близкими, насладиться весной, гуляя по улицам города, или заняться любимым делом.

— Мы очень рады, что можем продолжать работать в это непростое время, — отмечает директор салона «Флорист.ру» в Казани Ильвина Гайфуллина, — поставки цветов продолжаются в прежнем объеме, мы практически не сократили ассортимент. Основная проблема в том, что покупателям, которые ранее предпочитали лично выбирать букет или самостоятельно забирать заказ из салона, приходится менять привычки. Многие наши клиенты — чаще всего люди старшего возраста — впервые заказывают доставку удаленно. И не только цветов, а вообще впервые что-то оформляют с доставкой в интернет-магазине. Заказов через сайт с доставкой по Казани, например, стало больше примерно на 10—20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. В потоке заказов мы видим наших постоянных клиентов, которых за годы работы у нас собралось немало: радует, что и в это сложное время люди нам доверяют. Сегодня в Казани изолированными оказались множество иногородних граждан, и мы помогаем их друзьям и близким радовать их красивыми букетами.

Поставки цветов продолжаются в прежнем объеме, мы практически не сократили ассортимент, — отмечает директор салона «Флорист.ру» в Казани Ильвина Гайфуллина

Без контакта и с вниманием к запросам клиентов

Сегодня, следуя требованиям закона, салон работает только на доставку цветов, принимая заказы как от казанцев, так и от жителей других городов и стран.

— Мы не пренебрегаем здоровьем наших клиентов, двери салона закрыты. Очень грустно бывает наблюдать, как люди проходят мимо, останавливаются, с надеждой стучатся в закрытую дверь, — с сожалением констатирует собеседница издания.

Флористы и административный персонал работают в масках и резиновых перчатках, в салоне соблюдается дистанция в несколько метров между рабочими местами, курьеры обрабатывают руки антисептиком до и после доставки, дважды в день дезинфицируют салон автомобиля. Соблюдение санитарных норм позволяет минимизировать риски, но для дополнительной безопасности цветочная компания предлагает услугу бесконтактной доставки. За месяц изоляции примерно каждый пятый клиент предпочел именно такой способ доставки.

За месяц изоляции примерно каждый пятый клиент предпочел именно бесконтактный способ доставки

— Бесконтактная доставка — это просто и надежно. Курьер привозит букет и оставляет его у двери в квартиру в полиэтиленовой пленке, затем связывается с получателем. Клиенты относятся с пониманием, хотя иногда возникают курьезные ситуации. Одна девушка не хотела принимать букет, пока он не простоит на улице 30 минут. Бывает и так, что получатели просят не оставлять букет у двери, а вручить в руки. Курьеры вежливо объясняют, что в нынешних условиях бесконтактный вариант предпочтителен, — комментирует директор салона «Флорист.ру» в Казани Ильвина Гайфуллина.

Заказ в компании можно оформить круглосуточно практически в любой город России. По Казани доставка осуществляется бесплатно — за исключением отдаленных районов города. В службе доставки цветов «Флорист.ру» отмечают, что запрет на розничную продажу позволил повысить скорость сборки букетов и сократить сроки доставки. В отсутствие розничных клиентов у флористов появилось время на импровизацию, хотя пандемия накладывает свой отпечаток и на процесс творчества — нестандартных заказов стало мало, а вместе с ними ушли заказы на оформление свадеб, юбилеев и других мероприятий.



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