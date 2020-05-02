IT-неделя: Wi-Fi разгонится до 30 Гбит/сек., iPhone 12 задержат на месяц, а телефоны заставят регистрировать

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Фото: Wikimedia / yonolatengo

Wi-Fi со скоростью до 30 Гбит/сек., Google приходит в видеоконференции

На рынок постепенно выходит стандарт Wi-Fi 6, а ресурс Gizchina на неделе рассказал, что еще более новый стандарт Wi-Fi 7 позволит достичь скорости передачи данных в 30 Гбит в секунду. Для шестой версии Wi-Fi (она была анонсирована в октябре 2018 года) показатель составляет 9,6 Гбит/с. Новый рекорд скорости в седьмом стандарте будет достигнут благодаря добавлению полосы частот в 6 ГГц, которая должна расширить существующие частоты в 2,4 и 5 ГГц. Как сообщает «Игромания», пока о времени появления нового стандарта ничего не известно. А развертывание стандарта Wi-Fi 6 должно улучшить качество связи в общественном транспорте, торговых залах, отелях и прочих общественных местах.

Тем временем Google с мая 2020 года постепенно собирается открыть для всех пользователей доступ к сервису видеоконференций Google Meet. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на блог компании. Раньше для подключения к сервису был необходим бизнес- или образовательный аккаунт. Таким образом, Google, видимо, хочет стать конкурентом Zoom и Skype. У компании есть также сервис Google Duo, позволяющий совершать видеозвонки, но видеоконференции в нем доступны только на смартфонах.

Компания Apple собирается отложить выход новых смартфонов iPhone 12. Фото Максима Платонова

Презентацию iPhone 12 перенесут, а Xiaomi представила Redmi Note 9

Компания Apple собирается отложить выход новых смартфонов iPhone 12. Об этом на неделе сообщила The Wall Street Journal, на которую ссылается lenta.ru. Задержку связывают с нарушением цепочки поставок компонентов для телефона, а также со снижением спроса на мобильные устройства из-за COVID-19. Соответственно, по словам источников WSJ, презентация новых флагманов Apple также будет сдвинута. Обычно она проходит в сентябре, но на этот раз ее, вероятно, перенесут на месяц. Кроме того, компания может произвести на 20% меньше устройств, чем изначально планировалось.

А вот популярный китайский производитель Xiaomi в четверг представил международную версию смартфона Redmi Note 9. Ранее компания представила Redmi Note 9S (является «ребрендингом» версии с приставкой Pro), а также модели Note 9 Pro и Note 9 Pro Max для индийского рынка. В Redmi Note 9 — экран диагональю 6,53 дюйма, фронтальная камера на 13 мегапикселей, у основной камеры — четыре модуля: помимо основного 48-мегапиксельного сенсора от Samsung, есть также 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и два модуля по 2 мегапикселя — для макро- и портретного режимов. В телефоне будет 3 или 4 гигабайта оперативной памяти, накопитель — на 64 или 128 Гб. В Redmi Note 9 установят процессор Helio G85.

В России, возможно, введут обязательную регистрацию смартфонов по уникальному идентификационному номеру IMEI. Фото Олега Тихонова

Обязательная регистрация телефонов и перенос введения мер из «закона Яровой»

В России, возможно, введут обязательную регистрацию смартфонов по уникальному идентификационному номеру IMEI. Соответствующий законопроект доработала группа членов Совета Федерации РФ. По данным «Коммерсанта», проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего может быть внесен в Госдуму. Если закон примут, регистрация будет платной (возможно, с середины 2021 года). Коснется она только новых устройств, в том числе привезенных жителями России из-за границы самостоятельно. Предполагается, что это должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибьюторов непрямые поставки устройств.

Другая «законодательная» новость недели — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило в правительство предложения по мерам поддержки компаний IT- и телеком-сфер. Среди этих мер — предложение отложить вступление в силу наиболее затратных норм «закона Яровой», сообщил в понедельник «Коммерсант». Может быть отложено, в частности, ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% (предлагается отложить на год). Помимо этого, ведомство предлагает исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого значительно выросло в связи с самоизоляцией.