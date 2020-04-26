Видео недели: «То Зулейха, то коронавирус», пустая Мекка и Рамафоса в маске

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Фото: скриншот видео

«То Зулейха, то коронавирус»

Татарский комик Рамиль Шарапов показал в своем Instagram веселый скетч о двух доминирующих в медиапространстве республики сюжетах: борьбе с коронавирусом и скандале вокруг сериала «Зулейха открывает глаза».

Он разыграл сценку от лица одного из своих персонажей. «Включаешь телевизор, там то про Зулейху, то про коронавирус. То Зулейха, то коронавирус», — произносит герой Шарапова, выражая надежду, что если сериал завершился, то должен закончиться и карантин.

Рамазан и самоизоляция

На этой неделе у мусульман начался священный месяц Рамазан. Обычно в это время тысячи паломников устремляются в так называемый малый хадж в Мекку. Однако в этом году коронавирус внес свои коррективы — улицы священного для мусульман города пусты. Во время Рамазана будут закрыты мечеть аль-Харам и мечеть Пророка в Мекке и Медине. Возможно, впервые эти святыни так долго простоят пустыми.

Рамафоса челлендж

На этой неделе в соцсетях распространился новый челлендж, начало которому положил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обращаясь к нации, лидер государства призвал пользоваться медицинскими масками. Проблемы, которые возникли у президента с этим изделием, вызвали немало шуток. А впоследствии пользователи стали снимать фото и ролики, где пытаются максимально нелепо нацепить на лицо маску или бандану (а иной раз и трусы). Однако переплюнуть самого Рамафосу никто не смог.

«Прическа» Кадырова

Порождать челленджи и флешмобы способен не только президент ЮАР. Глава Чечни Рамзан Кадыров подготовил ответ тем, кто просил его открыть парикмахерские: он обрил голову «под ноль», рассказав на камеру, что такая прическа одобряется в исламе. За главой республики побрились и многие другие официальные лица Чечни.

Родительское Zoom-собрание

Президент Татарстана Рустам Минниханов пошутил несколько иначе — он снялся в ролике, изображающем родительский видео-чат, куда вторгается глава республики.

«Рустам Нургалиевич? Мы тут классного руководителя просто ждем», — говорит президенту РТ один из участников собрания.

«Так я ведь тоже классный руководитель», — отвечает Минниханов.

Японский Чебурашка

Японцы снова сняли свой мультфильм о Чебурашке. На этот раз аниматоры из Страны восходящего солнца не ограничились кропотливым и точным восстановлением советского наследия. Они отрисовали собственное видение нашей мульт-классики. В итоге сюжет первой серии сводится к знакомству Крокодила Гены и Чебурашки в зоопарке и попытке стать самыми популярными животными.

Ролик, выложенный на официальном канале студии в YouTube, был удален очень быстро якобы из-за того, что Союзмультфильм предъявил претензии по поводу нарушения авторских прав.

Самоизоляция с бабушкой

Казалось, что вариантов досуга с собственной бабушкой дома не так уж много и все они сводятся к еде или обсуждению недугов. Однако блогер из Tik-Tok @scottyryan показал, что самоизоляция открывает нам новые возможности для семейного единения. Вместе с бабушкой он выстроил из кастрюль необычную трассу, по которой мячи для пинг-понга должны проскакать и упасть в стаканы.

Уфимский гонщик

В Уфе пьяный водитель не остановился по требованию ДПС. В итоге погоня из 12 экипажей за удирающим нарушителем промчалась через весь город. Чтобы остановить гонщика, полицейским пришлось стрелять по колесам его авто. После задержания он попытался применить последнюю уловку — притворился больным коронавирусом.

Храм Минобороны

В Минобороны показали, как идет строительство главного храма Вооруженных сил РФ.

«Ансат» для Мексики

Мексиканский канал Mexicoaeroespacial посвятил свой очередной выпуск казанским «Ансатам». Все дело в том, что местная компания Craft Avia Center заказала у КВЗ 13 машин этой модели. В ближайшие 5 лет здесь планируют закупить еще 27 «Ансатов».