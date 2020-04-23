Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строители прессово-рамного завода КАМАЗа, 1974 год

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Прессово-рамный завод КАМАЗа специализируется на производстве деталей и узлов для семейства грузовых автомобилей и автобусов. Это рамы, кабины, узлы и детали платформы, шасси, системы выхлопа, топливные баки и пр. Еще на ПРЗ делают штамповую оснастку.

Прессово-рамный завод был основан в 1971 году. 22 марта к стройплощадке завода подали электроэнергию, а в землю вбили первый колышек. На заводе было несколько корпусов — главный, здания краскоприготовительного и пакетировочного отделений, столовая, АБК и модельный цех с лабораториями. Директору завода, Валерию Соколову, был всего 31 год: он приехал сюда после работы на АЗЛК в Москве. Именно он смог отстоять самостоятельный статус завода: изначально в проекте КАМАЗа прессово-рамному производству отводилась роль заготовительного подразделения, но Соколов сделал ставку на производство товарной продукции.

Котлован, начало строительства ПРЗ, 1971 год

Первый кубометр бетона в фундамент главного корпуса ПРЗ уложила бригада Константина Альчикова 8 мая 1971 года. Осенью 1974-го эта бригада уложила 900-тысячный куб бетона в один из технологических фундаментов ПРЗ. Устройство фундаментов — десятиметровых в высоту, прямоугольных, круглых, овальных — стало узкой специализацией бригады.

5 ноября 1974 года была изготовлена первая деталь, а 15 сентября 1975 года бригада С. Ромашкова собрала первую раму. 19 декабря 1974 года был сдан в эксплуатацию первый пресс мощностью в 100 тонн в цехе изготовления штампов.

Строительство ПРЗ, 1974 год

Первую кабину здесь сделали 15 декабря 1975 года. 12 января 1976 года на заводе была замкнута последняя технологическая цепочка — началась окраска деталей и узлов.

В 1976 году была сдана первая очередь прессово-рамного завода. Для участников этого события и строителей-первопроходцев была отлита специальная заводская медаль. Интересно, что прессы Erfurt для холодной штамповки стоят на заводе до сих пор.

Людмила Губаева