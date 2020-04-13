Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Набережные Челны, 1970-е

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "КАМАЗ"

В 1970-е годы Набережные Челны уже не тот скромный райцентр, которым они были в середине XX века.

В 1970 году была предпринята попытка переименовать Набережные Челны в Вахитов.

С начала строительства автозавода население в городе стало прирастать огромными темпами. Каждый год город пополнялся на 30 000—40 000 человек. И хотя жилье в городе строилось тоже рекордными темпами, отставание от потребности в нем было огромным. Для решения этой проблемы в городе начали создавать вагонные городки и поселки.

Та часть города, которая до сих пор именовалась Набережными Челнами, еще с десяток лет оставалась нетронутой, старинной и исторической. Сейчас, конечно, от этой максимум двухэтажной застройки не осталось вообще ничего. Бывшие сельчане (и горожане) ныне заселялись в жилые комплексы, в которых была горячая вода, центральное отопление, вода текла прямо из крана на кухне. Как и везде в Союзе, люди очень быстро привыкли к хорошему.

В 1970-е будущим челнинцам очень важно было заселиться в теплые, светлые, аккуратные и светлые квартиры, которые на КАМАЗе давали большинству рабочих в бригадах. Работники автопромышленного производства стремились селиться в ближайшей доступности от работы.

Набережные Челны расширялись семимильными шагами. Открывали жилые комплексы, строили даже отели и гостиницы. Госплан следил за тем, чтобы в городе были не только продовольственные магазины, но и комбинаты по изготовлению одежды, и другие коммунально-бытовые центры.



К началу 1980-х Набережные Челны выросли в полноценный город (правда, параллельно они заслужили титул одного из самых криминализованных городов бывшего СССР). «Челнинских» боялись даже в Казани. Впрочем, в 1990-х в Казани все боялись всех. Но это уже совсем другая история.

Людмила Губаева