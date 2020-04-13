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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Набережные Челны, 1970-е

07:00, 13.04.2020 7 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Набережные Челны, 1970-е
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "КАМАЗ"

В 1970-е годы Набережные Челны уже не тот скромный райцентр, которым они были в середине XX века.

В 1970 году была предпринята попытка переименовать Набережные Челны в Вахитов.

С начала строительства автозавода население в городе стало прирастать огромными темпами. Каждый год город пополнялся на 30 000—40 000 человек. И хотя жилье в городе строилось тоже рекордными темпами, отставание от потребности в нем было огромным. Для решения этой проблемы в городе начали создавать вагонные городки и поселки.

Та часть города, которая до сих пор именовалась Набережными Челнами, еще с десяток лет оставалась нетронутой, старинной и исторической. Сейчас, конечно, от этой максимум двухэтажной застройки не осталось вообще ничего. Бывшие сельчане (и горожане) ныне заселялись в жилые комплексы, в которых была горячая вода, центральное отопление, вода текла прямо из крана на кухне. Как и везде в Союзе, люди очень быстро привыкли к хорошему.

В 1970-е будущим челнинцам очень важно было заселиться в теплые, светлые, аккуратные и светлые квартиры, которые на КАМАЗе давали большинству рабочих в бригадах. Работники автопромышленного производства стремились селиться в ближайшей доступности от работы.

Набережные Челны расширялись семимильными шагами. Открывали жилые комплексы, строили даже отели и гостиницы. Госплан следил за тем, чтобы в городе были не только продовольственные магазины, но и комбинаты по изготовлению одежды, и другие коммунально-бытовые центры.

К началу 1980-х Набережные Челны выросли в полноценный город (правда, параллельно они заслужили титул одного из самых криминализованных городов бывшего СССР). «Челнинских» боялись даже в Казани. Впрочем, в 1990-х в Казани все боялись всех. Но это уже совсем другая история.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «КАМАЗ».

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу: gubaeva@realnoevremya.ru

Общество Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 08:15
    Спасибо за память!
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  • Анонимно 08:18
    Интересные фотографии и текст.
    Спасибо.

    Работа и жильё для семьи - что ещё надо для счастья?
    Любовь - и вот он "рай на земле".
    И многие челнинцы в 1970-е годы жили в этом раю.
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    Анонимно 09:37
    Позднее - в 1980-е годы - нео-марксисты объявят благословенные для советских людей 1970-е годы "застоем" и начнут "перестройку" под флагом и лозунгами возвращения к "ленинским принципам управления партией и государством" - страна, как во времена Ленина, погрузится в хаос, разруху и "перестрелку" всех со всеми, настанет тотальный дефицит еды, одежды, медикаментов.

    А после "перестройки" будет применена "шоковая терапия", от которой население РФ будет сокращаться по 1 миллиону человек в год.

    А пока Набережные Челны и КАМАЗ строятся, развиваются, жители счастливы, надеются на лучшее будущее и строят планы.

    Интересно кем стали трое молодых парней на первой фотографии?
    Олигархами, банкирами, менеджерами и прочими мерчандайзерами?
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  • Анонимно 10:23
    Классная статья! Интересно, жаль, что информации мало
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  • Анонимно 14:11
    Такие дома в то время уже высокие.
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  • Анонимно 14:50
    Аккуратное все же было время
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    Анонимно 15:12
    Вы где там аккуратность то увидели?)
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