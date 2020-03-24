Мякзюм Салахов: «В Казань был эвакуирован весь президиум Академии наук СССР и 35 институтов»
Сегодня, 24 марта, исполняется 129 лет со дня рождения одного из крупнейших деятелей науки нашей страны, основателя научной школы физической оптики СССР Сергея Ивановича Вавилова. «Реальное время» вместе с президентом Академии наук РТ Мякзюмом Салаховым — физиком-оптиком по образованию — рассказывает о вкладе Вавилова в науку, а также о казанском периоде жизни выдающегося ученого.
Наука и война
Сергей Вавилов родился в семье преуспевающего коммерсанта, купца второй гильдии Ивана Ильича Вавилова и Александры Михайловны Вавиловой. Отец дал своим детям хорошее образование в надежде передать им дело, однако впоследствии не стал препятствовать, когда они избрали научное поприще. Так, сестра Сергея Ивановича Александра стала врачом, его брат Николай — знаменитым биологом-генетиком, а сестра Лидия — микробиологом.
— К сожалению, у Николая Ивановича, ученого-генетика, достаточно трагичная судьба — в 40-х годах его посадили в тюрьму, где он и скончался. Что же касается Сергея Ивановича, то сначала он отучился в коммерческом училище на Остоженке, а затем окончил физико-математический факультет Московского университета. Кстати, Вавилов получил предложение остаться при МГУ для подготовки к профессорскому званию, но он отклонил его, — рассказывает Мякзюм Салахов.
С первого же курса учебы в Московском университете Сергей Вавилов приступил к исследовательской работе по теме: «Тепловое выцветание красок», за которую в 1915 году Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило ему золотую медаль. Первая научная работа Вавилова «Фотометрия разноцветных источников» появилась в «Журнале физико-химического общества» в 1913 году, а в 1914 году вышла его следующая работа — «К кинетике термического выцветания красок».
Параллельно с бурной научной деятельностью, в 1914—1918 годах Сергей Иванович воюет на фронтах Первой мировой — в саперных и радиочастях. Даже в этот период он выполняет несколько научных работ, среди которых новый метод радиопеленгации и исследование «Частота колебаний нагруженной антенны».
Отделить Йошкар-Олу от Казани
В 30-е годы Сергей Вавилов был назначен научным руководителем Государственного оптического института (ГОИ), в связи с чем переехал в Ленинград. Одновременно с этим он возглавил физический отдел (ФИАН) Физико-математического института АН СССР. Как рассказывает Макзюм Салахов, в 1934 году ФИАН был переведен в Москву, так что Вавилову, продолжавшему возглавлять институт, приходилось «разрываться» между двумя городами и по нескольку раз в месяц приезжать в столицу.
— ГОИ — один из выдающихся институтов. Его филиал даже был у нас на КОМЗе (Казанский оптико-механический завод, — прим. ред.). К слову, в ГОИ у меня проходила предзащита. Если я защищался по оптике, то я никак не мог без них обойтись, поскольку любой оппонент непременно спросил бы, как к этому относится ГОИ, — рассказывает глава АН РТ. — Наш КОМЗ делал все для космоса, в то время как Москва или ГОИ разрабатывали. Можно сказать, на КОМЗе трудились ученики Вавилова.
В годы Великой Отечественной войны, возглавляемый Сергеем Ивановичем ФИАН, был эвакуирован в Казань, а сам ученый вместе с женой был отправлен в эвакуацию в Йошкар-Олу. Несмотря на фактическую локацию, этот период его жизни можно смело называть «казанским», поскольку Вавилов часто бывал в Казани и сохранял тесные контакты с коллегами, находившимися в тот период в нашем городе.
— В Казань был эвакуирован весь президиум Академии наук СССР и 35 институтов, так что очевидно, что они тесно общались. В этой ситуации отделить Йошкар-Олу от Казани довольно сложно. Все выдающиеся академики находились здесь и Вавилов, конечно, контактировал с ними, — вспоминает Мякзюм Салахов. — В Казани был и Ландау, и Семенов… Первая лекция Георгия Флерова про атомное оружие прошла в декабре 1941 года именно в стенах Казанского университета, а первые несколько килограммов урана привезли к Арбузову в его институт в Казани. В этом плане наш город, конечно, уникален. Думаю, ему обязательно дадут звание города трудовой славы. По крайней мере мы как академия уже писали для этого обоснования по научной части.
Организация науки и Нобелевская премия
Стоит отметить, что Сергей Вавилов был широко известен не только своими достижениями в области оптики, но и деятельностью по организации науки. При нем были открыты республиканские академии наук в Азербайджане, Казахстане, Латвии и Эстонии. Также были созданы новые филиалы Академии наук СССР.
Как историк науки Сергей Иванович известен работами, посвященными Исааку Ньютону и Михаилу Ломоносову. В частности, он перевел на русский язык «Оптику» Ньютона, написал его научную биографию, а также книгу о жизни и научной деятельности Ломоносова.
— Под его руководством были разработаны новые приборы для вооружения советской армии и флота. Сергей Иванович занимался люминесценцией, и во время войны разрабатывались различные приборы с использованием этой технологии. Делались тралы и много чего еще, — рассказывает Мякзюм Салахов.
В годы Великой Отечественной войны Вавилов был назначен уполномоченным Государственного Комитета обороны и в его задачи входила координация прикладных работ по оптике, таких, например, как разработка приборов ночного видения на основе инфракрасной оптики. Эта деятельность Сергея Ивановича была очень важна в условиях военного времени.
— Сергей Иванович являлся выдающимся ученым и организатором, который совершенно справедливо был удостоен множества премий и различных наград, — подытоживает президент Академии наук РТ.
К слову о наградах: только безвременная кончина не позволила Сергею Вавилову получить Нобелевскую премию по физике за открытие излучения сверхсветовых электронов. Она была вручена его ученику Павлу Черенкову и Илье Франку вместе с теоретиком Игорем Таммом.
комментарии
Ну а в знаменитой лаборатории №2, созданной по приказу Сталина в Казани в 1942 году, профессор И.В.Курчатов начал свои ядерные исследования.
И опять кстати, на германский аэрофотоснимках Казани военного времени красными крестиками были отмечены дома, где располагалась лаборатория 2 и жил И.В.Курчатов.
Немецкая разведка не оставляла без внимания ядерные исследования в СССР.
Мягко говоря.
А может работал и предатель.
Спасибо.
Но как, мягко говоря, печально, что родной брат не смог защитить родного брата.
Кстати, празднование юбилея И.Ньютона (300 лет со дня пождения) Президиумом АН СССР проходило в Казани и в Казани в 1942 - 1943 гг. было изданы несколько книг, посвященных гениальному Учёному.