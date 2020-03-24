Мякзюм Салахов: «В Казань был эвакуирован весь президиум Академии наук СССР и 35 институтов»

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 24 марта, исполняется 129 лет со дня рождения одного из крупнейших деятелей науки нашей страны, основателя научной школы физической оптики СССР Сергея Ивановича Вавилова. «Реальное время» вместе с президентом Академии наук РТ Мякзюмом Салаховым — физиком-оптиком по образованию — рассказывает о вкладе Вавилова в науку, а также о казанском периоде жизни выдающегося ученого.

Наука и война

Сергей Вавилов родился в семье преуспевающего коммерсанта, купца второй гильдии Ивана Ильича Вавилова и Александры Михайловны Вавиловой. Отец дал своим детям хорошее образование в надежде передать им дело, однако впоследствии не стал препятствовать, когда они избрали научное поприще. Так, сестра Сергея Ивановича Александра стала врачом, его брат Николай — знаменитым биологом-генетиком, а сестра Лидия — микробиологом.

— К сожалению, у Николая Ивановича, ученого-генетика, достаточно трагичная судьба — в 40-х годах его посадили в тюрьму, где он и скончался. Что же касается Сергея Ивановича, то сначала он отучился в коммерческом училище на Остоженке, а затем окончил физико-математический факультет Московского университета. Кстати, Вавилов получил предложение остаться при МГУ для подготовки к профессорскому званию, но он отклонил его, — рассказывает Мякзюм Салахов.

С первого же курса учебы в Московском университете Сергей Вавилов приступил к исследовательской работе по теме: «Тепловое выцветание красок», за которую в 1915 году Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило ему золотую медаль. Первая научная работа Вавилова «Фотометрия разноцветных источников» появилась в «Журнале физико-химического общества» в 1913 году, а в 1914 году вышла его следующая работа — «К кинетике термического выцветания красок».

Параллельно с бурной научной деятельностью, в 1914—1918 годах Сергей Иванович воюет на фронтах Первой мировой — в саперных и радиочастях. Даже в этот период он выполняет несколько научных работ, среди которых новый метод радиопеленгации и исследование «Частота колебаний нагруженной антенны».

Братья Николай (слева) и Сергей Вавиловы с матерью, Александрой Михайловной, 1915 год. Фото wikipedia.org

Отделить Йошкар-Олу от Казани

В 30-е годы Сергей Вавилов был назначен научным руководителем Государственного оптического института (ГОИ), в связи с чем переехал в Ленинград. Одновременно с этим он возглавил физический отдел (ФИАН) Физико-математического института АН СССР. Как рассказывает Макзюм Салахов, в 1934 году ФИАН был переведен в Москву, так что Вавилову, продолжавшему возглавлять институт, приходилось «разрываться» между двумя городами и по нескольку раз в месяц приезжать в столицу.

— ГОИ — один из выдающихся институтов. Его филиал даже был у нас на КОМЗе (Казанский оптико-механический завод, — прим. ред.). К слову, в ГОИ у меня проходила предзащита. Если я защищался по оптике, то я никак не мог без них обойтись, поскольку любой оппонент непременно спросил бы, как к этому относится ГОИ, — рассказывает глава АН РТ. — Наш КОМЗ делал все для космоса, в то время как Москва или ГОИ разрабатывали. Можно сказать, на КОМЗе трудились ученики Вавилова.

В годы Великой Отечественной войны, возглавляемый Сергеем Ивановичем ФИАН, был эвакуирован в Казань, а сам ученый вместе с женой был отправлен в эвакуацию в Йошкар-Олу. Несмотря на фактическую локацию, этот период его жизни можно смело называть «казанским», поскольку Вавилов часто бывал в Казани и сохранял тесные контакты с коллегами, находившимися в тот период в нашем городе.

— В Казань был эвакуирован весь президиум Академии наук СССР и 35 институтов, так что очевидно, что они тесно общались. В этой ситуации отделить Йошкар-Олу от Казани довольно сложно. Все выдающиеся академики находились здесь и Вавилов, конечно, контактировал с ними, — вспоминает Мякзюм Салахов. — В Казани был и Ландау, и Семенов… Первая лекция Георгия Флерова про атомное оружие прошла в декабре 1941 года именно в стенах Казанского университета, а первые несколько килограммов урана привезли к Арбузову в его институт в Казани. В этом плане наш город, конечно, уникален. Думаю, ему обязательно дадут звание города трудовой славы. По крайней мере мы как академия уже писали для этого обоснования по научной части.



Президент АН СССР С.И. Вавилов и академик А.А. Лебедев с сотрудником. 1940-е. Фото wikipedia.org

Организация науки и Нобелевская премия

Стоит отметить, что Сергей Вавилов был широко известен не только своими достижениями в области оптики, но и деятельностью по организации науки. При нем были открыты республиканские академии наук в Азербайджане, Казахстане, Латвии и Эстонии. Также были созданы новые филиалы Академии наук СССР.

Как историк науки Сергей Иванович известен работами, посвященными Исааку Ньютону и Михаилу Ломоносову. В частности, он перевел на русский язык «Оптику» Ньютона, написал его научную биографию, а также книгу о жизни и научной деятельности Ломоносова.



— Под его руководством были разработаны новые приборы для вооружения советской армии и флота. Сергей Иванович занимался люминесценцией, и во время войны разрабатывались различные приборы с использованием этой технологии. Делались тралы и много чего еще, — рассказывает Мякзюм Салахов.

В годы Великой Отечественной войны Вавилов был назначен уполномоченным Государственного Комитета обороны и в его задачи входила координация прикладных работ по оптике, таких, например, как разработка приборов ночного видения на основе инфракрасной оптики. Эта деятельность Сергея Ивановича была очень важна в условиях военного времени.

Фото arran.ru

— Сергей Иванович являлся выдающимся ученым и организатором, который совершенно справедливо был удостоен множества премий и различных наград, — подытоживает президент Академии наук РТ.

К слову о наградах: только безвременная кончина не позволила Сергею Вавилову получить Нобелевскую премию по физике за открытие излучения сверхсветовых электронов. Она была вручена его ученику Павлу Черенкову и Илье Франку вместе с теоретиком Игорем Таммом.