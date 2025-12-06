Минниханов поручил усилить меры безопасности на фоне угроз атак беспилотников

В прошлое воскресенье, 30 ноября, в небе над Татарстаном сбили два БПЛА

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме правительства РТ поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотников на объекты инфраструктуры. Минниханов подчеркнул необходимость обеспечения системной работы наблюдателей и оперативной передачи информации о появлении беспилотников в зоне контроля.

К наблюдению за небом предложили привлекать глав поселений, служащих местного самоуправления, ответственных дежурных, ночных охранников социальных учреждений и объектов экономики, а также работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса и автозаправок.

Услышав характерный звук беспилотника, наблюдатели должны оперативно сообщить об этом на номер 112, указав место обнаружения и направление полета БПЛА.

Напомним, что в прошлое воскресенье, 30 ноября, в небе над Татарстаном сбили два БПЛА. Об этом сообщало Министерство обороны России. О ликвидации первого стало известно в 12:40, о сбитии второго Минобороны сообщило в районе 17:00.



В конце августа Минниханов подписал указ, запрещающий в СМИ, соцсетях и мессенджерах публикацию информации, в том числе фотографий и видеозаписей, об атаках беспилотников и применении ПВО.

Дмитрий Зайцев