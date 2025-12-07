Новости общества

Казань оказалась в топ-10 регионов по наибольшим тратам на кофе

10:26, 07.12.2025

Лидером стал Челябинск, где средний чек в кофейнях составил 610 рублей

Фото: Михаил Захаров

Аналитики подсчитали, сколько в среднем тратят на кофе жители городов-миллионников в России. Казань оказалась в топ-10 регионов, заняв восьмое место, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Платформу ОФД».

Лидерами по расходам на кофе стали:

  • Челябинск — средний чек в кофейнях составил 610 рублей;
  • Санкт-Петербург — 603 рубля;
  • Новосибирск — 597 рублей.

Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в:

  • Москве — 564 рубля;
  • Красноярске — 506 рублей;
  • Краснодаре — 501 рубль.

Менее 500 рублей за кофе оставляют жители:

  • Ростова-на-Дону — в среднем 494 рубля;
  • Казани — 477 рублей;
  • Волгограда — 470 рублей.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

Десятым городом с самыми высокими «кофейными расходами» стал Екатеринбург (467 рублей).

В Приволжье расходы на кофе более умеренные:

  • в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей;
  • в Самаре — 462 рубля;
  • в Перми — 453 рубля;
  • в Нижнем Новгороде — 437 рублей.

Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей).

Гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков отметил, что потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. Он подчеркнул, что в спальных районах городов еще есть много мест, где нет кофеен, и это может способствовать росту продаж.

Рената Валеева

Общество Татарстан

