Казань оказалась в топ-10 регионов по наибольшим тратам на кофе
Лидером стал Челябинск, где средний чек в кофейнях составил 610 рублей
Аналитики подсчитали, сколько в среднем тратят на кофе жители городов-миллионников в России. Казань оказалась в топ-10 регионов, заняв восьмое место, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Платформу ОФД».
Лидерами по расходам на кофе стали:
- Челябинск — средний чек в кофейнях составил 610 рублей;
- Санкт-Петербург — 603 рубля;
- Новосибирск — 597 рублей.
Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в:
- Москве — 564 рубля;
- Красноярске — 506 рублей;
- Краснодаре — 501 рубль.
Менее 500 рублей за кофе оставляют жители:
- Ростова-на-Дону — в среднем 494 рубля;
- Казани — 477 рублей;
- Волгограда — 470 рублей.
Десятым городом с самыми высокими «кофейными расходами» стал Екатеринбург (467 рублей).
В Приволжье расходы на кофе более умеренные:
- в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей;
- в Самаре — 462 рубля;
- в Перми — 453 рубля;
- в Нижнем Новгороде — 437 рублей.
Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей).
Гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков отметил, что потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. Он подчеркнул, что в спальных районах городов еще есть много мест, где нет кофеен, и это может способствовать росту продаж.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».