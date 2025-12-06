Минниханов поручил достойно отметить День Героев Отечества и День Конституции РФ

В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества эта памятная дата приобретает особое значение

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам городов и районов совместно с общественными организациями обеспечить проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, на достойном уровне. Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства РТ.

День Героев Отечества отмечается 9 декабря. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества эта памятная дата приобретает особое значение. Минниханов подчеркнул, что героизм наших предков и наследников поколения победителей, их воинская доблесть и мужество отражают характер многонационального российского народа. Он отметил, что в самые сложные моменты истории образец их стойкости и самоотверженного служения Родине вселяет уверенность в победу.

Говоря о мероприятиях, приуроченных к этому дню, Минниханов отметил, что уроки мужества, выставки, встречи с героями и другие форматы работы внесут весомый вклад в сохранение истории о подвигах наших земляков и патриотическое воспитание детей и молодежи. Особое внимание следует уделить ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам специальной военной операции.

Кроме того, 12 декабря в России отмечается День Конституции России. Минниханов поручил руководителям органов государственной власти и местного самоуправления совместно с молодежными объединениями обеспечить проведение тематических мероприятий, включая торжественное вручение паспортов.

Дмитрий Зайцев