Почти вся Россия покроется снегом к середине следующей недели — прогноз Гидрометцентра

Значительное увеличение площади снежного покрова произойдет за счет изменений погодных условий, в частности, в ПФО

Фото: Динар Фатыхов

К середине следующей недели до 92% территории России будет покрыто снегом. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, значительное увеличение площади снежного покрова произойдет за счет изменений погодных условий, в частности, в ПФО.

— С понедельника ночные температуры в ПФО будут отрицательными: от минус 4 до минус 9 градусов. А дневная температура опустится до минус 2-7 градусов, поэтому небольшой снежок пойдет и сохранится, — пояснил Вильфанд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Метеоролог отметил, что за счет этих факторов площадь страны, покрытая снегом, «будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%».

Напомним, в Татарстане, по данным республиканского Гидрометцентра, в понедельник в ночные часы температура может опуститься до –9 до -16 градусов, днем столбик термометра будет показывать от –7 до –12 градусов. Во вторник, 9 декабря, вероятность осадков значительно снизится, однако морозная погода сохранится.

Вильфанд также подчеркнул, что на азиатской части страны снег уже лежит плотным слоем. Он уточнил, что при дневной температуре около нуля снег там лишь подтаивает, но это приводит только к уменьшению его высоты, а не к сокращению общей площади покрытия.

Рената Валеева