Адвокат: Долина ни разу не извинилась перед Лурье

Вернуть деньги она предложила исключительно из-за общественного резонанса

Фото: скриншот из видео с сайта Первого канала

Лариса Долина, предложившая вернуть 112 млн рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, сделала это исключительно из-за общественного резонанса, а не из-за искреннего раскаяния. Об этом РИА «Новости» заявила адвокат Светлана Свириденко.

Напомним, Долина предложила возвращать деньги постепенно, в течение более чем трех лет.

— Лариса Александровна действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном, — сказала Светлана Свириденко. — В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения.

Адвокат пояснила, что практически ежедневно общалась с Лурье и видела, каких усилий стоила ей эта ситуация «как человеку и как матери».

— Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия, — добавила Свириденко.

Напомним, певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. По ее словам, аферисты в течение четырех месяцев убедили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения, а также средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн рублей.



По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил четверых фигурантов дела к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и крупным штрафам.



Рената Валеева