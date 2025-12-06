Путин поздравил Жапарова с днем рождения и обсудил итоги визита в Киргизию

Обе стороны отметили, что переговоры на высшем уровне в Бишкеке дали серьезный импульс развитию многопланового российско-киргизского партнерства и союзничества

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения. В ходе беседы Путин выразил благодарность за радушный прием и гостеприимство, оказанные во время его государственного визита в Киргизию 25—26 ноября.

Обе стороны отметили, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке дали серьезный импульс развитию многопланового российско-киргизского партнерства и союзничества. Кроме того, Садыру Жапарову была направлена поздравительная телеграмма.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Индию, посетив Нью-Дели.



Дмитрий Зайцев