Регионы получат право на дополнительные меры поддержки семей погибших бойцов
С таким предложением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и группа депутатов выступили с инициативой внести поправки в Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Предложенные изменения направлены на расширение мер поддержки семей военнослужащих, погибших при исполнении долга.
Согласно поправке, регионам будет предоставлено право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем таких семей. Меры жилищного обеспечения будут определяться органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с региональным законодательством.
Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива исходит от региональных органов власти, которые ранее не имели полномочий в решении жилищного вопроса для семей военнослужащих. Закрепление этого положения на федеральном уровне, по его словам, усилит социальную защищенность семей бойцов и повысит эффективность решения таких вопросов. Планируется, что законопроект и поправки к нему будут рассмотрены на следующей неделе.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Госдума приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции возможность повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе.
