Объявлены итоги проекта «Слово года — 2025»: «тревожность» признана главным словом года
Это слово отражает эмоциональное состояние общества в 2025 году, став фоновым режимом жизни в условиях перемен и неопределенности
Импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» объявили итоги проекта «Слово года — 2025», направленного на популяризацию словарей и развитие русского языка.
Главным словом года стала «тревожность», набравшая наибольшее количество голосов (36%) в ходе голосования на сайте книжной сети «Читай-город». Это слово отражает эмоциональное состояние общества в 2025 году, став фоновым режимом жизни в условиях перемен и неопределенности.
В рамках проекта эксперты выбирали слова по трем направлениям:
- Гуманитарная сфера: победителем стало слово «ИИ» (искусственный интеллект), отражающее его влияние на культуру и общество. Финалисты: «вера», «Лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «Победа», «поиск», «ценности», «цензура».
- Техносфера: победителем стало слово «промпт» — краткая инструкция для ИИ, ставшая важной частью повседневной жизни. Финалисты: «алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план “Ковер”», «цифровой рубль».
- Сленг: победителем стало слово «окак» — выражение удивления, ставшее популярным мемом. Финалисты: «бомбардиро крокодило», «брейнрот», «НПС», «пикми», «свага», «сигма», «сияй», «слоняра», «токсик».
