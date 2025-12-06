Строители в Татарстане получают свыше 100 тыс. рублей

Исследование проводилось на основании объявлений работодателей, в которых были указаны конкретные диапазоны зарплат для кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики провели исследование рынка труда Татарстана осенью 2025 года, которое показало, что наибольший процент вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц приходится на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов. Лидером среди отраслей стал именно этот сектор, охватывая примерно 31% от общего числа высокооплачиваемых вакансий.

За ним следуют ремонт и отделка помещений (30%) и производство промышленного оборудования и станков (28%).

Исследование проводилось на основании объявлений работодателей, в которых были указаны конкретные диапазоны зарплат для кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет. Для анализа выбирали вакансии, ориентированные исключительно на работников регионального рынка труда, исключив позиции, предназначенные для вахтового метода работы и сферы информационных технологий.

Фактически средняя зарплата в выбранных отраслях варьировалась в зависимости от уровня квалификации кандидата и конкретных условий работодателя, однако указанные значения отражают общие тенденции регионального рынка труда.

Недавно стало известно, сколько зарабатывают работники на крупных предприятиях в Казани.



Ариана Ранцева