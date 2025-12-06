Татарстан потратил около 45 миллиардов на научные исследования и инновации

За последние пять лет расходы Татарстана на научные исследования выросли на 164%

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан продолжает оставаться одним из лидеров среди регионов России по объему затрат на научные исследования и разработки. В 2024 году регион потратил 45 млрд рублей на эти цели, что делает его одним из ключевых игроков в этой области. За последние пять лет расходы Татарстана на научные исследования выросли на 164%, что является одним из самых высоких показателей среди регионов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, Татарстан активно инвестирует в инновационную деятельность. В 2019—2024 гг. регион увеличил свои расходы на инновации в 4,4 раза, до 470 млрд рублей, что ставит его на второе место по доле от общих инвестиций в инновации в стране (10%). Это свидетельствует о стремлении региона развивать высокотехнологичные отрасли и поддерживать инновационные проекты.

Также стоит отметить, что в Татарстане значительная доля молодых исследователей (до 39 лет) составляет значительную часть от общего числа исследователей, что способствует развитию научной и инновационной деятельности в регионе.

Таким образом, Татарстан демонстрирует высокие темпы роста как в области научных исследований, так и в инновационной деятельности, что делает его одним из ключевых регионов России в этих сферах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане зафиксировали на 28% меньше нарушений в бизнесе благодаря ИИ-помощнику.

Дмитрий Зайцев