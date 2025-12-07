С 2026 года минимальная зарплата в России составит 23 570 рублей

Фото: Артем Дергунов

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в России, после вычета всех налогов, составит 23 570 рублей. Такой расчет представило агентство РИА «Новости», основываясь на новом законе, подписанном президентом Владимиром Путиным.

Согласно документу, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рублей.



Напомним, в 2014 году МРОТ составлял всего 5 554 рублей, а прожиточный минимум — 8 885. С 1 января 2018 года он вырос до 9 489 рублей — это было 85% от прожиточного минимума. Уже с 1 мая 2018-го он был повышен до 11 163 рублей, что полностью соответствовало прожиточному минимуму.

С 2020 года была введена новая формула: МРОТ = 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Однако с 2022— го эта формула была приостановлена до конца 2024 года из-за экономической нестабильности.

Рената Валеева