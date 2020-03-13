Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство ДК химиков, 1968 год

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Фото: из архивов ПАО «Казаньоргсинтез»

В 1969 году открылся Дворец культуры химиков. В то время это был один из крупнейших подобных центров города: здесь концентрировалась культурная жизнь не только сотрудников Казанского завода органического синтеза (который его и построил), но и всех жителей тогда еще Ленинского района Казани.

В ДК химиков проводили праздничные концерты и общественно-политические мероприятия, смотры художественной самодеятельности и выступления заезжих звезд союзного масштаба. Администрация завода поддерживала Дворец и его деятельность — развитие культуры и искусства в Советском Союзе семидесятых поддерживалось государством на всех уровнях.

В ДК химиков создали ряд творческих коллективов и открыли десятки кружков. Здесь пели и танцевали, играли в самодеятельной театральной студии и учились рисовать, были кружки кройки и шитья и игры на гитаре. Тут учили английский язык и играли в шахматы, чуть позже открылся и женский клуб. В Союзе не забывали о пенсионерах — и в ДК химиков работал литературно-музыкальный салон: пожилые люди собирались тут на встречи с поэтами, музыкантами и самодеятельными артистами. А молодежь приходила сюда на танцы.

ДК химиков, 1969 год

Сакраментальный брачный вопрос тоже пытались решать в рамках культурного досуга: вечера «Для тех, кому за 30» начали проводиться в ДК химиков практически сразу же после открытия. Это действительно было весьма культурно, если верить официальным хроникам: тут пили кофе, слушали музыку и чинно танцевали.

Но самое интересное для обывателя, конечно, происходило в киноконцертном зале: сюда приезжали самые популярные советские артисты, показывали премьеры фильмов.



Людмила Губаева