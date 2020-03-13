Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство ДК химиков, 1968 год
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В 1969 году открылся Дворец культуры химиков. В то время это был один из крупнейших подобных центров города: здесь концентрировалась культурная жизнь не только сотрудников Казанского завода органического синтеза (который его и построил), но и всех жителей тогда еще Ленинского района Казани.
В ДК химиков проводили праздничные концерты и общественно-политические мероприятия, смотры художественной самодеятельности и выступления заезжих звезд союзного масштаба. Администрация завода поддерживала Дворец и его деятельность — развитие культуры и искусства в Советском Союзе семидесятых поддерживалось государством на всех уровнях.
В ДК химиков создали ряд творческих коллективов и открыли десятки кружков. Здесь пели и танцевали, играли в самодеятельной театральной студии и учились рисовать, были кружки кройки и шитья и игры на гитаре. Тут учили английский язык и играли в шахматы, чуть позже открылся и женский клуб. В Союзе не забывали о пенсионерах — и в ДК химиков работал литературно-музыкальный салон: пожилые люди собирались тут на встречи с поэтами, музыкантами и самодеятельными артистами. А молодежь приходила сюда на танцы.
Сакраментальный брачный вопрос тоже пытались решать в рамках культурного досуга: вечера «Для тех, кому за 30» начали проводиться в ДК химиков практически сразу же после открытия. Это действительно было весьма культурно, если верить официальным хроникам: тут пили кофе, слушали музыку и чинно танцевали.
Но самое интересное для обывателя, конечно, происходило в киноконцертном зале: сюда приезжали самые популярные советские артисты, показывали премьеры фильмов.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «Казаньоргсинтез».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Коммунисты, окончательно разгромив в 1950-х гг. марксистов мечтавших и Мировой марксистской революции и всемирной диктатуре "пролетариата", взяли в 1960-х гг. курс на кардинальное улучшение жизни советских людей.
К этому времени в странах капитала "пролетариат" давно имел благоустроенные отдельные квартиры. коттеджи, бытовую технику, ездил отдыхать по всему миру.
Эти сведения через рок-музыку, Битлз, моду на короткие юбки сексуальной революции и др. "тлетворное влияние Запада", стали проникать через "железный занавес" и доходить до советских людей.
Выбор у коммунистического руководства СССР был небольшой (победить капитализм в вооруженной схватке марксизм уже не мог) - или ещё плотнее опустить "железный занавес", что было технически невозможно - радио, телевидение стали повседневностью, а новые технологии требовали приезда "буржуазных специалистов, один вид которых разрушал все идеологические потуги марксизма, или вступить на путь мирного соревнования с капитализмом.
Руководство КПСС в лице 1-го секретаря Н.Хрущёва выбрало соревнование с капитализмом.
А Генеральный секретарь КПСС СМ.Горбачёв окончательно проиграл его в 1991 году члену Полит Бюро ЦК КПСС Б.Ельцину.
А пока "репертуар" Домов культур разительно преобразился - вместо нескончаемых марксистских политинформаций, идеологической "накачки" и запугивания населения, у ДК появилось "человеческое лицо социализма" (до этого значит было лицо у социализма "не-человеческое"...):
"В ДК химиков создали ряд творческих коллективов и открыли десятки кружков. Здесь пели и танцевали, играли в самодеятельной театральной студии и учились рисовать, были кружки кройки и шитья и игры на гитаре. Тут учили английский язык и играли в шахматы, чуть позже открылся и женский клуб. В Союзе не забывали о пенсионерах — и в ДК химиков работал литературно-музыкальный салон: пожилые люди собирались тут на встречи с поэтами, музыкантами и самодеятельными артистами. А молодежь приходила сюда на танцы.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/168574-fotomarafon-100-letie-tassr-stroitelstvo-dk-himikov-1968-god