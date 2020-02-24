«Называть женщину богиней — дешевый метод. Это успокоит на день или неделю, а потом начнется жизнь»

Александр Тхостов о «ведических психологах»

«Если женщине скажут, что она богиня, это, конечно, успокоит ее на минуту, на день или неделю, а потом начнется жизнь. И тогда снова идти на семинар? Жить, что ли, на этих семинарах? Это дешевый метод повышения самооценки», — рассуждает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ доктор психологических наук Александр Тхостов. В интервью «Реальному времени» он рассказал, много ли ведического в «ведической психологии» и стоит ли решать свои психологические проблемы на массовых лекциях.

«Молитва тоже помогает, но это же не доказывает, что Бог существует»



— Александр Шамилевич, сегодня многие из так называемых «ведических психологов» ездят по всей России, стабильно собирая залы. Что вы можете сказать об этом явлении?

— Есть много разных психологов, кто-то становится популярным, кто-то нет. Но «ведическая психология» — это то, что относится к поп-психологии. Это не научная психология. Когда они говорят «ведическая психология», они имеют в виду ссылки на веды, то есть тексты, которые были записаны в свое время в Индии. Но, на мой взгляд, никакого отношения к ведам их реальная деятельность не имеет. Это просто такая красивая ссылка — мол, наши знания из каких-то тайных книг. Как-то же надо обосновать свои слова.

Обычный потребитель такого рода услуг (и подобных им медицинских) ничего в этом не понимает. Наука как таковая от него далека. И люди падки на разного рода мифологические конструкции: натуропатию, китайскую или аюрведическую медицину. Это примерно один и тот же набор, потому что они рассказывают более понятно, чем это делает наука. Представьте себе на секунду, что вы рассказываете человеку про тяжелую болезнь или про сложную тему о его личности — это все достаточно трудно, для этого нужно знать и понимать какие-то основы науки, но это невозможно для большинства людей.

А здесь вам даются какие-то более-менее понятные, как вам кажется, схемы. Это рассчитано на тех, кто ничего не понимает в психологии. «Ведические психологи» ничего не доказывают, их заявления основаны на вере.

Фото tealcenter.com

Медитация сама по себе не вредна. Смотрите, в России же есть йога, и многие этим увлекаются, но это не значит, что теоретические положения, которые находятся в основе йоги, например единение с Богом, на самом деле существуют

— В научных кругах вообще не говорят о ведических методах и практиках?

— Нет. Разве что не всерьез.

— Вы слышали о каких-то исследованиях влияния ведических практик на сознание человека и их результатах?

— Я не знаю ни одного доказательного исследования по этому поводу, которому можно было бы верить.

— В США в некоторых школах ввели уроки медитации, чтобы успокаивать детей, избавлять от негатива…

— Медитация сама по себе не вредна. Смотрите, в России же есть йога, и многие этим увлекаются, но это не значит, что теоретические положения, которые находятся в основе йоги, например единение с Богом, на самом деле существуют. Повторю, сама по себе процедура медитации, то есть сосредоточенности, интроспекции, фиксирования внимания на себе, может оказаться полезной. В то же время молитва тоже людям помогает, но это не доказывает, что Бог существует.

— Кстати, а об исследованиях воздействия молитвы на человека вы слышали?

— Слышал очень много чепухи на этот счет. В Институте Бехтерева этим занимаются, но это все полная ерунда. Да, молитва помогает, когда человек надеется на помощь, верит, и ему становится легче. Но при чем здесь Бог? Плацебо тоже помогает, причем многим людям. Это же не значит, что в нем есть какое-то тайное лекарство. Но сама по себе вера успокаивает человека, это правда.

Фото Дмитрия Резнова

Плацебо тоже помогает, причем многим людям. Это же не значит, что в нем есть какое-то тайное лекарство. Но сама по себе вера успокаивает человека, это правда

— «Ведические психологи» пытаются соединить практики современной психологии и религий мира. Есть ли какой-то эффект и смысл в таком соединении?

— Бога ради. Каким-то людям это может понравиться. Человеку вообще могут помогать очень многие вещи. Допустим, у вас какие-то неприятности с девушкой, вы поговорили со своим приятелем, который вообще не психолог, ничего не знает про это. Но он как-то, как мог, объяснил вам эту ситуацию, например такими словами: «Да она вообще глупа, она тебя не ценит и не понимает». И вам стало легче. Означает ли это, что друг в чем-то разбирается? Нет.

«Люди хотят услышать то, в чем они внутренне убеждены»

— Прокомментируйте, пожалуйста, цитату из одного популярного «ведического психолога»: «Зависть — это очень полезный сигнал, который показывает, где нам не хватает реализованности. Сама жизнь подставляет зеркало зависти. Поэтому не боритесь с завистью, а поймите, чему она вас обучает, и постарайтесь вложиться в эту тему». Есть ли в этом что-то стоящее?

— Это все на уровне либо банальности, либо здравого смысла. Да, конечно, зависть — это плохое чувство. «Ведический психолог» говорит, что от нее можно легко избавиться. Это не совсем так, потому что есть люди, которые в принципе не могут перенести то, что кто-то может быть лучше, чем они. В этом суть. Они довольны жизнью только когда они на самом верху, поэтому они вечно недовольны своим положением. Зависть проявляется еще в том, что я хочу, чтобы другому было хуже. Если вы хотите, чтобы вам было лучше, то это нормально, но если вы хотите, чтобы кому-то стало хуже, то это неправильно.

— Вы сказали «банальность». То есть люди хотят слушать то, что они уже знают и так?

— Люди хотят услышать то, в чем они внутренне убеждены. Они хотят услышать подтверждение. Чтобы ощутить, что они думают правильно, что не они одни так думают, что они правы.

Фото Максима Платонова

Вспомните маски от вируса — почитайте, когда и кого они защищают. Но нет, все же верят и думают, что они защищены от всех вирусов маской

Когда я говорил о банальности, я имел в виду, что здесь даются упрощенные решения. Чем проще метод решения проблемы, тем лучше он усваивается. Объяснять сложные вещи на большую аудиторию бессмысленно, потому что половину люди просто не поймут и будут злиться на вас.

Есть такое уязвимое место в медицине. Объяснить до конца методы лечения пациенту нельзя, так как у него нет медицинского образования. А если пациент не понимает, то он не верит в эти методы и не выполняет их серьезно и пунктуально. Вот этим многие пользуются. Они начинают объяснять доступно.

Вспомните маски от вируса — почитайте, когда и кого они защищают. Но нет, все же верят и думают, что они защищены от всех вирусов маской.

— Есть ли вообще какая-то польза от семинаров, когда о психологических методах говорится со сцены на большую аудиторию?

— Я считаю, что это не всегда оправдано. Если вы даете всем одинаковые советы и установки, то они будут самого общего характера, типа «мойте руки перед едой». Хуже от этого не будет. Но это востребовано.

Еще в большой аудитории начинают работать законы толпы. Люди в толпе друг другу индуцируют, внушают. Они думают: «Как нас здесь много, значит, тут все правда». А правда не зависит напрямую от того, много вас или вы один.

Фото wikipedia.org

Там очень хитрая теоретическая система, основанная на верованиях буддизма, а современные спецы ничего про это не знают. Они просто колют людям иголки. Так же работают многие психологи

Я не люблю таких вещей. Я специально ходил на такие мероприятия, где учат правильно жить, развиваться, чтобы понять, как это все выстроено, но это не произвело на меня особого впечатления.

Есть такой правильный текст о китайской медицине. Там человек, который в этом разбирается, говорит, что большинство из тех, кто заявляет «Я разбираюсь в китайской медицине», ничего в ней не понимает. Потому что там очень хитрая теоретическая система, основанная на верованиях буддизма, а современные спецы ничего про это не знают. Они просто колют людям иголки. Так же работают многие психологи. В обществе всегда есть запрос на простой метод, который будет помогать всем, сразу и быстро.

«Называть женщину богиней со сцены — дешевый метод»

— Аудиторию «ведических психологов» составляют в основном женщины. Потому что они более доверчивые и внушаемые?

— Еще они с неустроенной личной жизнью. Во-первых, это женщины с судьбой. Если женщина счастлива в семье, то она не пойдет на такие мероприятия. Естественно, идут те, кто хочет получить какую-то помощь. Люди уже ждут этой помощи, они заранее готовы к этому. Они купили билеты, отдали деньги, значит, они уже верят в этого лектора и его методы. Эти люди не случайные, они не с улицы, они заведомо подготовлены к тому, что будет произноситься на сцене.

— На таких лекциях говорят, что женщины — богини, им должны служить или что-то вроде того. Как вы оцениваете эти слова?

— А что в этом плохого? Всем хочется это услышать.

Фото: Павел Ворожцов / oblgazeta.ru

Если женщина счастлива в семье, то она не пойдет на такие мероприятия. Естественно, идут те, кто хочет получить какую-то помощь

— Может быть, это сделает только хуже, у женщин разовьется некая необоснованная гордыня?

— Это, конечно, успокоит на минуту, на день или неделю, а потом начнется жизнь. И тогда снова идти на семинар? Жить, что ли, на этих семинарах? Но, конечно, если женщине нужно одобрение, а она его ни от кого не получает, тогда пусть хотя бы там получит. Но это дешевый метод повышения самооценки. Самооценка все-таки определяется реальностью.

— Один «ведический психолог» часто дает на своих лекциях такую практику — весь зал повторяет минут 10: «Я желаю всем счастья». Она может быть полезной?

— Это такие психотехники массового действия. Мы все будем говорить: «Счастье наступит, счастье наступит, счастье наступит». Это имеет какой-то гипнотический характер, как молитва. Вы видели, как молятся в церкви? Священник говорит, паства повторяет. На таких массовых мероприятиях вы ощущаете себя включенным. Конечно, они будут использовать эти вещи, что вы оказываетесь не один, что вы куда-то включены. Это все старые техники. Ничего нового там нет, как нет и ничего ведического.

Если честно, то я, профессор, доктор наук, вообще не понимаю, что несут «ведические психологи». Я не понимаю, на чем основаны их заявления, откуда они их взяли, почему они считают, что это правда.

— Один «ведический психолог» якобы лечит от рака…

— А вот это уже преступление, потому что больной теряет время. «Ведический психолог» не вылечит вас от рака, поверьте мне. И от ВИЧ не вылечит.



Матвей Антропов﻿