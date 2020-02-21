Райкин, Бондарчук, Хой: сколько стоят артефакты с автографами в Казани

Казанцы расстаются с памятью о кумирах, потому что деньги нужнее

«Реальное время» изучило сайт бесплатных объявлений «Авито» в поисках предложений о продаже автографов знаменитостей. Выяснилось, что расстаться с памятными закорючками готовы десятки казанцев. Это и профессиональные коллекционеры, и те, к кому раритеты попали случайно. Среди предложений — росчерки Аркадия Райкина за 2000 рублей, Селин Дион — за 5000, Дмитрия Хворостовского — за 6000, Юрия Хоя из «Сектора газа» — за 12 тысяч, и множество других звездных автографов. Самый дорогой лот — книга прославленного тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова, за которую просят 100 тысяч рублей. Подробности — в «Реальном времени».

Расставаться с Райкиным приходится из-за денег

Казанский коллекционер и импресарио Владимир Урецкий готов расстаться с фотографией Аркадия Райкина с автографом легендарного советского сатирика за две тысячи рублей. На фоне других предложений и учитывая величину звезды это предложение выглядит более чем скромно.

— Да, две тысячи — это дешево. Мне этот автограф достался в свое время дороже. Но больше за него никто сейчас не даст. Цену, конечно, можно установить любую, но это не значит, что автограф купят, — объяснил принцип ценообразования Владимир. — Всего в моей коллекции около 300 автографов знаменитостей. Райкинских — три. Два из них я готов продать, потому что нужны деньги. Те раритеты, которые имеются в единственном экземпляре, уступить не готов.

Собирательством автографов Владимир Урецкий увлекся после того, как в 1975 году сам Муслим Магомаев прислал матери коллекционера поздравительную открытку с подписью. Именно она стала первым экспонатом коллекции.

Той же причиной (нужны деньги) объяснил свое желание продать автограф Федора Бондарчука Сергей из Казани. Подписанный режиссером диск с фильмом «9 рота» продавец оценил в пять тысяч.

— Бондарчук подписал мне диск, когда приезжал в Казань с презентацией одного из своих фильмов, — рассказал Сергей. — «9 рота» тогда была моим любимым фильмом. Сейчас, с возрастом, интересы поменялись. Да и деньги нужны.

Герои спорта от ста рублей до ста тысяч

Среди лотов Сергея на «Авито» есть и более редкий раритет: экземпляр книги Анатолия Тарасова «Тактика игры». Прославленный хоккейный тренер подарил книгу столь же знаменитому вратарю сборной СССР Григорию Мкртчяну, сопроводив подарок памятной надписью на форзаце. Нынешний владелец книги Сергей не захотел рассказывать, как раритет оказался у него, но готов с ним расстаться за 100 тысяч рублей. Это самый дорогой лот из нашего сегодняшнего «улова» автографов.

Подписи спортсменов встречаются среди предложений чаще всего. Самые доступные из них — росчерки игроков нынешнего состава хоккейного «Ак Барса»: получить их можно за символические сто рублей. Автограф тренера Зинэтулы Билялетдинова на обрывке тетрадки в клеточку — за 800. Шайбы с автографами хоккеистов — за одну-две тысячи.

Гораздо дороже ценятся футбольные мячи с подписями мировых звезд — трофеи мундиаля. Купить два мяча с автографами игроков бразильской сборной (в том числе Неймара) продавец предлагает за 40 тысяч. Мяч с наилучшими пожеланиями от вратаря футбольной сборной России Вячеслава Малафеева обойдется в три тысячи рублей.

Еще один ценный раритет со спортивным уклоном — пригласительный билет на вечер друзей газеты «Советский спорт» 1970 года с автографами игроков сборной СССР по хоккею, в том числе Валерия Харламова.

— Мать моей свекрови тогда работала в комитете по физической культуре и спорту при Совете министров ТАССР. Именно она заполучила эти автографы. Недавно родственники хотели выбросить билет, но я решила разместить его на сайте объявлений. Цену — 43 тысячи рублей — рассчитала исходя из других предложений. Посмотрела, сколько стоит один автограф, и сложила, — объяснила автор объявления Татьяна. — Торг, конечно, уместен. Пока был только один запрос от возможного покупателя — московского коллекционера. Но он хочет увидеть билет своими глазами, убедиться, что это не подделка.

Хой — за 12 тысяч, Селин Дион — за 5, Стинг пока не продается

Немало среди предложений и автографов музыкальных звезд, в том числе мировой величины. К примеру, автограф Селин Дион можно купить за пять тысяч рублей. Владелица — Резеда — рассказала, что раритет раздобыл ее муж.

— Супруг работал в транспортной компании, которая обслуживала звезд во время гастролей. Селин Дион подписала для него свою фотографию, когда приезжала с концертом в Казань, — говорит Резеда. — Точно так же он заполучил автограф Стинга. Но я не уверена, что он готов его продать, нужно спросить. И, конечно, цена будет намного выше.

Автограф Юрия Хоя из панк-группы «Сектор Газа» его тезка из Казани оценил в 12 тысяч рублей, но уступить готов и за 10.

— Он подписал билет на концерт для моей жены в 1999 году в Сочи, — рассказал Юрий. — Предложения о покупке поступали, но из Владивостока и Москвы, а доверить его почте я не готов.

Среди объявлений есть и автограф Дмитрия Хворостовского за солидные шесть тысяч рублей. Гораздо скромнее оценивают росчерки звезд современных телесериалов: например, автограф Стаса Ярушина (Антона из «Универа») потянул всего на 300 рублей.

Таинственный архив Энгельгардта

Почти все продавцы автографов, с которыми удалось связаться корреспонденту «Реального времени», признавались, что предложения о покупке поступают им достаточно редко.

Исключение составляет архив основателя Казанской обсерватории Василия Энгельгардта. Продавец, не назвавший своего имени, скупо объяснил, что открытки (уже проданы), письмо (с сургучной печатью), фотографию и документы из архива великого астронома он купил у иногороднего коллекционера.

Все лоты продаются по отдельности, общую стоимость всей коллекции продавец не назвал, объяснив, что о конкретной цене за каждый из предметов будет договариваться с реальным покупателем.