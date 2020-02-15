«Доля e-commerce составляет в России не более 6%, но потенциал развития большой»

Директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов — о трендах и основных игроках рынка онлайн-торговли в России и Татарстане

Фото: Максим Платонов

Какой политики придерживается Ozon в работе с регионами? Как складывается сотрудничество компании с самозанятыми? Какие товары покупают жители Татарстана в интернете? На эти и другие вопросы директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов ответил в ходе онлайн-конференции в редакции «Реального времени».

Жители Татарстана получат доступ к шести с лишним млн товаров

— Давайте начнем с оценки рынка. Какие вы видите тренды, направления развития онлайн-ретейла в России и Татарстане?

— Е-commerce в России пока составляет не более 6% от всего розничного рынка, но тем не менее мы видим большой потенциал в развитии, в частности в развитии регионов. Так, в Татарстане есть программа, которую мы назвали «Доступный е-commerce». Развиваем ее совместно с Министерством экономики. Программа включает в себя несколько важных этапов. Первый этап — развитие логистической инфраструктуры. В III квартале 2020 года мы запускаем в производство сортировочный центр ТОСЭР «Зеленодольск». Благодаря этому жители республики смогут получить доступ к более 6 млн товаров, которые мы предлагаем на нашей площадке.

Также хочется отметить развитие сети постаматов, которые пользуются огромной популярностью. В Казани постаматы впервые появились в метро на двух станциях. Мы заметили, что они пользуются популярностью, и решили развиваться в этом направлении. Планируем установить постаматы еще на семи станциях, а также в вузах, больницах. Кроме того, в конце прошлого года мы объявили о запуске логистического маркетплейса. Это открывает возможности для предприятий малого, среднего бизнеса, в том числе и для самозанятых.

— Какова доля е-commerce в Татарстане? И какие направления развития онлайн-ретейла существуют еще?

— Немного выше этот показатель в крупных городах — там, где интернет доступен. Конечно, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше, а в регионах ниже. Развивая логистическую инфраструктуру, мы хотим быть ближе к нашей аудитории: покупателям, продавцам, партнерам. Им становится удобнее поставлять товары на нашу площадку. Вторым значимым направлением нашего развития стало развитие товарного маркетплейса.

— Вы сказали, что доля е-commerce составляет по России 6%. К Казани это относится?

— За последние 3 года продажи и количество заказов в Татарстане выросли. Только за 2019 год этот показатель увеличился в два раза. Сейчас республика входит в топ-10 регионов по доле выручки компании Ozon.

— А кто еще в этой десятке?

— Москва и Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Нижегородская, Свердловская области, Екатеринбург. Это наиболее экономически развитые регионы.

— А кто основные игроки на местном рынке?

— Если мы говорим об основных игроках в России, то кроме Ozon выделю крупнейшего игрока — компанию Wildberries. При этом есть и региональные компании, которые развивают свою деятельность в регионах, а потом выходят на федеральный уровень. К примеру, это компания KazanExpress, которая образовалась в Казани и сейчас развивается успешно.

Е-commerce в России пока составляет не более 6% от всего розничного рынка, но тем не менее мы видим большой потенциал в развитии, в частности в развитии регионов. Так, в Татарстане есть программа, которую мы назвали «Доступный е-commerce»

— Какова доля Ozon среди игроков в Татарстане?

— Определить долю в том небольшом проценте, который мы занимаем в розничном ретейле, довольно сложно. Поэтому я воздержусь от комментария.

— В целом какая у компании Ozon политика именно в работе с регионами?

— На сегодняшний день компания Ozon покрывает доставкой в течение 24 часов порядка 40 процентов населения России. Развитие логистической инфраструктуры, сокращение сроков доставки, повышение качества обслуживания, увеличение пунктов выдачи заказов — все это приводит к стремительному росту продаж. А это и является следствием доступности наших товаров.

«Будем щепетильно относиться к отбору поставщиков»

— Осенью прошлого года вы обозначили планы по запуску сервиса доставки фермерских продуктов. Это произойдет сразу после открытия логистического центра в ТОСЭР «Зеленодольск»?

— Наш тестовый проект по доставке свежих продуктов работает в Москве уже второй год. Мы видим значительное увеличение спроса на эту услугу. За прошлый год количество заказов в Москве увеличилось на 120 процентов, а в целом потребление товаров повседневного спроса выросло на 154 процента. Этот тренд касается и регионов, в том числе и Татарстана. Мы уверены, что с появлением возможности предоставлять такую услугу мы будем расширять ее через товарный маркетплейс. Для этого мы будем стараться приглашать на нашу площадку местных производителей. Поскольку у потребителей высока лояльность к товарам местного производства.

— Когда в итоге вы будете тестировать этот сервис в Татарстане?

— Думаю, что после запуска производственно-сортировочного центра в Зеленодольске. Мы будем рассматривать возможность расширения нашей инфраструктуры и дополнять ее условиями доставки, поскольку свежие продукты — это такая категория товаров, которая требует специальных условий хранения. Мы требовательно относимся сами к себе, поэтому объявим об этом, когда будем готовы.

— То есть у вас пока нет понимания, с какими сельхозпроизводителями будете работать?

— Мы будем работать с местными производителями, поскольку это свежие продукты. Доставлять продукцию издалека неразумно. Более того, мы будем щепетильно и трепетно относиться к отбору поставщиков, поскольку несем полную ответственность за качество товаров.

— А как будет осуществляться этот отбор?

— Мы еще структурируем наш подход к выбору производителя. Мы приглашаем абсолютно всех. Если продукт производится, значит, на него есть покупатель.

Наш тестовый проект по доставке свежих продуктов работает в Москве уже второй год. Мы видим значительное увеличение спроса на эту услугу. За прошлый год количество заказов в Москве увеличилось на 120 процентов, а в целом потребление товаров повседневного спроса выросло на 154 процента. Этот тренд касается и регионов, в том числе и Татарстана

— Вы предполагаете самостоятельный поиск сельхозпроизводителей?

— В Татарстане с нами уже работают более 440 производителей и продавцов. Благодаря инфраструктуре компании мы можем доставлять товары производителей практически по всей России. На данный момент это более 6 тысяч населенных пунктов. Для продавцов наш маркетплейс удобен тем, что у Ozon аудитория порядка 30 млн активных покупателей, а ежедневная аудитория на сайте — 3 млн покупателей.

— Какой входной билет будет у сельхозпроизводителей?

— Мы не работаем по принципу входных билетов. Мы отличаемся от современного ретейла тем, что у нас нет ограничения по товарной полке. Когда есть ограничения, начинается конкуренция и появляется понятие «входной билет». Это характерно для традиционного ретейла. Условие нашего сотрудничества — это только комиссия. Наш продавец сам устанавливает сроки доставки, цену товара. Мы лишь берем комиссию за то, что позволяем продукту показаться большой аудитории.

— И сколько составляет комиссия?

— Диапазон от 5 до 35 процентов.

«Создадим еще более тысячи рабочих мест»

— Насколько сортировочный центр Ozon в Казани ускорил доставку по республике?

— Сортировочный центр, открытие которого мы анонсировали в прошлом году, в первую очередь позволил нашим продавцам привозить товары в Казань. Ранее им приходилось отправлять их в Тверскую область, что было не всегда удобно и дешево.

— Давайте заглянем внутрь Ozon в Татарстане и Поволжье. Сколько человек у вас здесь работает, какой кадровой политики вы придерживаетесь?

— Численность работников в Татарстане более 350 человек. С реализацией наших грандиозных планов в 2020 году — открытие производственно-сортировочного центра, запуск логистической платформы — мы планируем, что создадим еще более тысячи рабочих мест только в этом году.

— Какой при этом у вас показатель по средней зарплате?

— Мы придерживаемся политики — не ниже рыночного предложения.

— Расскажите подробнее, как складывается сотрудничество с самозанятыми. Какие условия работы с ними?

— Дополнительный толчок к сотрудничеству с самозанятыми дал запуск логистического маркетплейса. Более 50 самозанятых оказывают нам курьерские услуги. Они сами выбирают режим работы, нагрузку на день. Такой гибкий график очень удобен и интересен, в том числе для студентов. А что касается дохода, то он в большей степени зависит от самозанятого, насколько он готов работать.

— Какие категории товаров идут от самозанятых чаще всего?

— На товарном маркетплейсе в Татарстане мы пока не работали, поэтому сказать не могу. А если говорить о наших партнерах, то в основном это товары для дома, товары для детей, продукты питания, одежда. Спектр всевозможный.

Средний чек за 2019 год в Татарстане составил 2105 рублей с НДС. Жители Татарстана покупают товары в среднем из 4—6 категорий. Это товары для детей, книги, электроника

— Перейдем к экономике компании. Как росла общая выручка Ozon в прошлом году?

— Если говорить об общем объеме роста компании Ozon, то третий квартал прошлого года оказался рекордным за последние 15 лет. Мы приросли на 97 процентов, общий оборот составил 19,2 млрд рублей.

— А какой у вас средний чек?

— Средний чек за 2019 год в Татарстане составил 2 105 рублей с НДС. Жители Татарстана покупают товары в среднем из 4—6 категорий. Это были товары для детей, книги, электроника.

— Кто ваша самая активная аудитория?

— Мы условно делим аудиторию на две категории в зависимости от поведенческих характеристик. Это, во-первых, опытный покупатель, который покупает товары из 4—6 категорий. Их средний чек в 1,7 раза выше. Они предпочитают курьерскую доставку. И для них у нас есть подписка, которая позволяет получать любой предоплаченный заказ совершенно бесплатно и любым способом. Также есть такой инструмент, как Ozon.Card. Это карта, используя которую наши покупатели получают кэшбэк баллами от 5 процентов и выше. Еще есть услуга, которую мы ввели в прошлом году — оставить у дома. Курьер приезжает, оставляет товар и уезжает. В основном такой услугой пользуются люди, которые доверяют соседям.

Вторая категория — стихийные покупатели, которые приходят за 1—2 категориями, выбирают самые простые способы доставки. Для них мы организуем множество акций и спецпредложений. Чтобы наши покупатели могли попробовать онлайн-продажи и понять, что это выгодно и удобно.

— А как идут продажи с мобильного приложения?

— Доля продаж с мобильного приложения растет. В Татарстане за 2018 год доля продаж через мобильные приложения составила около 40 процентов, а в 2019-м — уже 62 процента.

— Каким вы видите развитие рынка на один-два года вперед?

— Рынок будет развиваться не меньшими темпами. Этому способствуют крупные компании, которые вкладываются и инвестируют в IT и логистическую инфраструктуру. Появляется большое количество товаров, открывается больше пунктов выдачи заказов, становится более доступной курьерская доставка. Все это приведет к еще большему росту на рынке.