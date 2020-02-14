14 фев 2020

Online-конференция с Рустэмом Касимовым, директором Ozon в Поволжье

Online-конференция с Рустэмом Касимовым, директором Ozon в Поволжье

14 февраля в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет директор Ozon в Поволжье Рустэм Касимов.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • Развитие рынка онлайн-торговли в России и в Татарстане: тренды и основные игроки
  • Политика Ozon в работе с регионами и на чем компания сфокусирована в Татарстане
  • Какие возможности Ozon сегодня дает локальным производствам, малому и среднему бизнесу
  • Как складывается сотрудничество компании с самозанятыми
  • Региональная специфика спроса: кто и как покупает в онлайн

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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