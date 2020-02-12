Таня Танк: «Выхода у вас три — жить хронически униженной жертвой, «обнарцисситься» или уйти красиво»

Автор книги «Бойся, я с тобой» — об абьюзе и одиночестве женщин после 30-ти

«Мы чувствовали себя плохо в отношениях, но не понимали, почему. Ведь муж не курит — не пьет — все в дом, а жена из депрессий не вылезает, вся больная, располнела и не может сбросить вес. Наверно, «с жиру бесится»? Но сейчас стало понятно, что происходит за благополучным фасадом таких семей — в большинстве случаев это систематический абьюз, нередко «интеллигентный». Ну назовете вы насильником человека, который вдруг замолкает на неделю? Меж тем еще Достоевский нам рассказал, как Кроткая вышла из окна после трехмесячного «воспитательного» бойкота мужа», — говорит Таня Танк, блогер и автор трилогии «Бойся, я с тобой» о тонкостях абьюза. В интервью «Реальному времени» она рассказала об изученной ею на живых примерах теме морального насилия, нарциссизме и проблемах одиночества женщин за 30.

«Пережив абьюз в 15 лет, я долгие годы искала ответ на вопрос, а что это, собственно, было?»

— Татьяна, как давно слово «абьюз» стало употребляться в России?

— Не так давно, лет семь назад. Для нас абьюз, или моральное насилие, жестокое обращение, издевательство — относительно новое понятие, поскольку до недавнего времени многие считали, что насилие — это когда кулаком в лицо или ногами по почкам. Даже изнасилование не всегда расценивалось как однозначное насилие. Мол, если это жена или любовница — то какое же это изнасилование? Или если «баба напилась» — значит, тоже не изнасилование, а она сама виновата, что плохо себя блюла. Или если жертва не сопротивлялась активно (из чувства самосохранения) — значит, ей самой все это нравилось.

И уж конечно мы не знали и даже не задумывались о таких штуках, как газлайтинг, бойкот, «пытка водой», умело применяя которые, можно раздавить человека морально, а в перспективе и физически.

При этом мы чувствовали себя плохо в отношениях, но не понимали почему. Ведь муж не курит — не пьет — все в дом, а жена из депрессий не вылезает, вся больная, располнела и не может сбросить вес. Наверно, «с жиру бесится»? Но сейчас стало понятно, что происходит за благополучным фасадом таких семей — в большинстве случаев это систематический абьюз, нередко «интеллигентный». Ну назовете вы насильником человека, которые вдруг замолкает на неделю? Меж тем еще Достоевский нам рассказал, как Кроткая вышла из окна после трехмесячного «воспитательного» бойкота мужа.

— Но разве раньше в русском языке не было слов, обозначающих подобные явления?

— Я не знаю, как это называлось в психологии, но в жизни про таких людей говорили: тиран, деспот. И это явление было широко распространено, в том числе в аристократических семьях. Из синяков не выходила дочь Пушкина, Наталья, пока через 13 лет информация о бесчинствах ее мужа не дошла до Александра II. А Николай I принял деятельное участие в семейной драме генерала Безобразова, удалив его из Санкт-Петербурга в горячую точку и позволив его жене Любови жить раздельно с мужем. Генерал был патологическим ревнивцем и начал «чудесить» сразу же после свадьбы, но после того, как он кинулся на жену с ножом, она уже кинулась в ноги императору… Дореволюционный психиатр Владимир Чиж назвал свой очерк об Аракчееве «психологией злодея». Вот и еще одно определение абьюзера.

Я сама, пережив абьюз еще в 15 лет, долгие годы искала ответ на вопрос, а что это, собственно, было? Настолько это был из ряда вон выходящий и травматичный опыт. Я ломала голову: что это за человек такой, что им двигало и могла ли бы я избежать террора, если бы «правильно» себя вела?

В поисках ответов за 20 с лишком лет я перечитала горы психологических текстов — от научпопа до маститых авторов. Я читала про садистов, тиранов, эксплозивных и эпилептоидных психопатов, и все это было интересно и познавательно, знания копились, но... не складывались в стройную концепцию. И только когда я открыла для себя тему абьюза, злокачественного нарциссизма и психопатии, пазл окончательно сложился. Теперь для меня нет особых загадок в этой теме.

Люди пытаются «диагностировать» своего абьюзера. Кто это — нарцисс или социопат? Или «просто» травматик? А ведь разница очень невелика и уж точно не умаляет ущерб, наносимый нам абьюзером, и насчет улучшения отношений не обнадеживает...

— Нарцисс — одна из разновидностей абьюзера?

— Давайте будем называть их деструктивными людьми? Все они в значительной степени нарциссы. Как пишет философ-гуманист Эрих Фромм, нарциссизм — сущность любой тяжелой личностной патологии.

Но сейчас возникло много путаницы в понятиях. Люди пытаются «диагностировать» своего абьюзера. Кто это — нарцисс или социопат? Или «просто» травматик? А ведь разница очень невелика и уж точно не умаляет ущерб, наносимый нам абьюзером, и насчет улучшения отношений не обнадеживает...

Мне кажется, дотошно выяснять типаж своего абьюзера — неправильное направление поисков. Да все они в значительной или очень значительной мере нарциссы! Нам, неспециалистам, не надо уметь ставить диагнозы, нам важно научиться видеть проявления насилия и поскорее закругляться с такими отношениями, а не зависать в них годами-десятилетиями… пока смерть не разлучит нас.

«К списку деструктивных людей смело добавлю Сент-Экзюпери, Есенина, Лермонтова, Брюсова»

— Ну хорошо. А примеры деструктивных людей можно? Чтобы все сразу поняли, о ком речь.

— В «Анатомии человеческой деструктивности» Фромм подробно анализирует личность Гитлера как злокачественно деструктивного человека, пример клинического случая некрофилии (в значении: ненависть к живому). Там же можно прочитать и его очерк о Сталине. У Владимира Чижа интересен анализ не только «злодея» Аракчеева, но и «фанатика» — архимандрита Фотия. Смело добавлю к списку деструктивных людей Сент-Экзюпери, Есенина, Лермонтова, Брюсова.

Ну и для наглядности — всем известные образы из мировой классики. Это безбашенный и порочный Анатоль Курагин. Это завистливый и злой Долохов, «самый нежный сын и брат» (и это нам вбивают в голову со школы!), это «кровопивушка» Иудушка Головлев, это Парфен Рогожин, это Васса Железнова, это виконт де Вальмон, Хитклиф и... вы не поверите, душка мистер Рочестер!

— Что значит токсичное поведение и какой вред оно может причинить?

— Токсичным поведением можно назвать любое нарушение личностных границ человека. Все мы можем вскользь, сами того не понимая, задеть других. И сделать это — пара пустяков, ведь нас окружает много травмированных, невротичных людей, да и сами мы нередко весьма ранимы.

Однако не всякое токсичное поведение — это абьюз. Допустим, мы высказали подруге мнение о ее парне, хотя она не просила нас об этом. Нарушили мы ее границы? Нарушили. Но если подруга корректно укажет нам на это — мы примем к сведению и больше такого не повторим.

Но если, несмотря на границы, очерченные нам другим человеком, мы продолжаем их атаковать (в нашем примере — забрасываем подругу ненужными ей мнениями о ее прическе, работе, стиле жизни, фигуре), то это уже будет абьюз. То есть всякий абьюз — это токсичное поведение, но не всякое токсичное поведение — абьюз.

Но это я привела мягкие примеры токсичного поведения, широко у нас распространенные, в которых многие из нас не видят ничего «такого» или, мало того, видят вещи, которых в нем нет: дружескую заботу, «а кто тебе, кроме друга, скажет правду». А ведь «честность» может быть очень ранящей.

Теперь представим среднестатистическую женщину, которая регулярно слышит от мужа, что фигура у нее не алё, личико тоже подкачало, а такие блузки «старухи» в 40 лет уже не носят. И заливная рыба у нее гадость, и мать она никудышная, и на работе ее держат из жалости. Несколько месяцев-лет такого обесценивания — и вот мы видим серую, замотанную, больную женщину с самооценкой ниже Марианской впадины, которая искренне считает себя никчемной, уродливой и которая с недоумением смотрим на свои девичьи фото: а это правда я? Неужели я когда-то была такой?

Абьюзер оккупировал ее личность, разрушил и продолжает разрушать ее. И если жертва абьюза вовремя не оттолкнется от дна, то финал может быть трагичным: тяжелая болезнь, безвременная смерть, суицид, алкоголизм.

Если жертва абьюза вовремя не оттолкнется от дна, то финал может быть трагичным: тяжелая болезнь, безвременная смерть, суицид, алкоголизм

— Как правильно «оттолкнуться от дна» и выйти из токсичных отношений?

— Распознав насилие, стоит выходить из отношений как можно скорее. Причем это касается не только романтических связей, но и дружбы, сотрудничества, родственных отношений.

Обычно мы поначалу все же пытаемся договориться со значимым человеком, как-то понять его, наладить отношения. Но если вы бьетесь как рыба об лед, а вас не хотят слышать… Если вас якобы слушают, но ничего не меняется… Если абьюз усиливается — это сигнал, что вы не в силах что-либо изменить в этих отношениях, и выхода у вас три: жить хронически униженной жертвой, болеть, страдать, возненавидеть себя, стать бледной тенью агрессора — «обнарцисситься» (как героиня «Горькой луны»). И здоровый вариант: уйти красиво и жить счастливо.

Решив уйти, разрывать контакт надо решительно и бесповоротно. К сожалению, мало у кого это получается. Потому что абьюзеры вновь появляются в жизни жертв, и многим удается сбить их с толку лживым раскаянием, вменением вины, разводом на жалость, угрозами...

— Почему именно сейчас поднят такой шум вокруг темы домашнего насилия? Почему раньше об этом говорили так много?

— Может, потому, что насилия стало слишком много? Потому что нарциссизм стал проблемой планетарного масштаба и это угрожает безопасности всего человечества? Причем, говоря так, я имею в виду уже физическое выживание, ведь всплеск терроризма, все эти стрельбы в школах и офисах — прямое следствие «мелких», якобы не значительных для общества семейных проблем. Ведь добрый, конструктивный человек не явится на работу с «калашом», а озлобленный, ненавидящий всех, болезненно себялюбивый, с детства глубоко травмированный нарцисс — да.

«Женщины «отрываются» в основном на детях и женщинах. Используют как физическое насилие, так и моральное»

— Абьюзер, домашний насильник в представлении обывателя — это, как правило, агрессивно настроенный мужчина. Так ли это на самом деле? Насколько склонны к абьюзу, домашнему насилию над детьми и мужем женщины?

— Насилие бывает разным. И я часто подчеркиваю, что абьюз не знает пола, возраста, национальности, социального уровня. Мужчины, как правило, — это более «активные» абьюзеры. Я не припомню случаев, чтобы женщина отрубила мужу руки, избила до состояния «овоща», облила любовника кислотой. И когда мы смотрим документалку про какую-нибудь Салтычиху, мы содрогаемся от изумления и отвращения.

Однако абьюз — как айсберг. Нам видна лишь незначительная его часть, и это как раз эти шок-случаи, о которых всем известно. А сколько «печалей под темною водой»? Ничто не мешает — ни мужчинам, ни женщинам — обделывать абьюзерские дела втихаря, за фасадом «благополучная семья», под вывеской «друг детей и меценат».

Женщины «отрываются» в основном на детях и женщинах. Используют как физическое насилие, так и моральное — бойкоты, неадекватно высокие требования, обесценивание. Мать-абьюзер может быть безразличной к ребенку, при этом оставаясь социально одобряемой.

А уж мама, «живущая ради кровинушки», и подавно вызывает всеобщее восхищение. А ведь гиперопека, сверхконтроль — это форма абьюза, и личность ребенка она ломает капитально. Вспомним детский стих Сергея Михалкова про маминого Витю, папиного Витю, который живет как растение мимоза в ботаническом саду.

Женщина-абьюзер может единолично измываться над ребенком, иногда даже создавая угрозу его жизни. А может подыгрывать в этом деструктивному мужу — из страха перед ним, из желания «выслужиться» и получить передышку, из-за хронической усталости и опустошенности (есть у всех, кто долго находится рядом с токсичным человеком).

Абьюз — как айсберг. Нам видна лишь незначительная его часть, и это как раз эти шок-случаи, о которых всем известно. А сколько «печалей под темною водой»?

— Расскажите о токсичных родителях. Как их распознать?

— Обычно понимание того, что ты вырос в токсичной семье, приходит в зрелом возрасте. Слишком сильны у нас социальные запреты на осуждение родителей. Нельзя подвергать сомнению, что «детство — золотая пора» и что родители обязательно нас любят, ведь они не могут не любить. Представляете, с каким когнитивным искажением вырастает ребенок, которого били и всячески гнобили, но которому предлагают заткнуться со своими претензиями, а петь своим родителями дифирамбы и «отдавать долг».

Увы, родительская нелюбовь распространена куда шире, чем мы думаем. Часто родители не любят, а растят «удобных», «послушных», «успешных» детей, которыми можно было бы гордиться, которые «прославят фамилию»… Странно, да? Почему бы родителю не гордиться своими достижениями, если непременно хочется гордиться? Почему для этой роли всеми силами пытаются приспособить ребенка?

То, что социум интерпретирует как родительскую любовь, часто оказывается формами созависимости, когда дети и родители создают патологический симбиоз, в котором живут всю жизнь. Вот почему 40-летний мальчик бросает очередную подругу — она маме не понравилась. Вот почему 50-летняя девочка готова ползком ползти в субботу в пять утра к маме на дачу — потому что она «хорошая дочь». Не происходит своевременного разделения родителей и детей, и взрослый по паспорту человек остается психологическим ребенком. И этот ребенок заводит своих детей, работает работу…

И таких людей вокруг нас большинство. Думаю, в этом и кроется причина многих социальных проблем: рост преступности, дефицит хороших сотрудников, алкоголизм, депрессии, социальная агрессия. В какую проблему ни ткни, не ошибешься.

— Как положить конец отношениям с токсичными родителями?

— В норме ребенок должен психологически отделиться от родителей к 18-20 годам. Но у многих эта сепарация так и не происходит. Невыросшие психологически дети в лучшем случае начинают работу по сепарации в 25, 30, 40 и более лет. Те, кто осознал ущерб, нанесенный токсичными родителями, иногда дистанцируется от них, а если родители очень токсичны, капризно-требовательны, беспардонно-прилипчивы, а то и опасны — даже разрывают с ними отношения. Токсичные родители — огромная тема, я сейчас пишу об этом книгу.

«За пять лет я опубликовала в блоге не больше десяти историй от лица мужчин»

— Случается ли, что к вам обращаются за помощью страдающие от абьюза мужчины? Можете привести примеры?

— Мужчины мне пишут в основном те, кто небезосновательно заподозрил в себе нарцисса. Но и те, кто пострадал как от женщин, так и в гомосексуальных союзах, тоже обращаются. За пять лет, что я веду в ЖЖ блог с анонимными историями, я опубликовала там не больше десяти историй от лица мужчин. И некоторые из них неоднозначные, как я понимаю уже сейчас, когда мои знания об абьюзе существенно расширились.

Разумеется, это не значит, что мужчины не страдают от абьюза. Конечно, страдают. И от прессинга родителей, и от давления начальников… Однако у них много ложного стыда, чтобы говорить об этом так же открыто, как начали женщины. И нередко у них нет той способности к самоанализу и пониманию себя, как у многих женщин.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что мужчины глупее, но то, что чувства и эмоции у них погребены под толстым панцирем, под который подлезть трудно даже им самим, — по-моему, факт. И это ядовитые ягодки воспитания мальчиков под девизом «парни не плачут, это не круто».

Ну и упомяну о таком трюке, который иногда используют абьюзеры. Мужчина пишет мне историю, где выставляет себя жертвой нарцисски-жены. Но абьюзерские «уши» спрятать трудно. То он несколько раз ударил ее, потому что она «заслужила» и «довела». То он измывался над любовницей «паузами» (то есть бойкотами), чтобы «посмотреть, насколько она унизится». Достаточно одной такой «оговорочки по Фрейду», чтобы с большой долей вероятности предположить, какова истинная расстановка сил.

Попасть в абьюз может каждый. Но надолго зависнуть в нем — только человек с немалыми личностными проблемами, склонный к созависимости и с мазохистскими установками

— Как быть с тем, что словами «абьюз» и «токсичные отношения» люди могут просто прикрывать свое нежелание меняться, переставать быть эгоистами и строить семейные отношения? Как понять, что это не самообман и не бегство, незрелость, не сваливание всего на некоего «абьюзера»?

— Тема очень обширная… А ответ, думается, простой, если вкратце. Попасть в абьюз может каждый. Но надолго зависнуть в нем — только человек с немалыми личностными проблемами, склонный к созависимости и с мазохистскими установками.

И, к сожалению, таких людей большинство. Этот багаж мы получаем от токсичных родителей и социума, которые формируют у нас искаженную картину мира, где любовь надо заслужить и выстрадать, где хлопнуть по столу и перейти на бас — «поведение настоящего мужика», а быть «мудрой и понимающей» — стратегия «правильной женщины». Где всегда нужно быть «идеальной» и «идти по жизни, смеясь», быть «эффективным» и позитивным. Где говорить о своих желаниях — эгоизм, отвергать плохое обращение — «хотеть слишком многого».

Поэтому часто мы действительно терпим абьюз и не можем из него выбраться из-за своей незрелости. Под силу ли ребенку решить такую задачу?

Но это не отменяет того, что этот незрелый человек действительно подвергается абьюзу, страдает и нуждается как минимум в неосуждении. У нас очень любят оперировать словом «вина». Прямо зуд какой-то назначить виноватого. Женщина публикует фото побоев, ее тут же спрашивают: за что это тебя так? Можно подумать, есть что-то такое, за что можно избить человека. Считаю, что гуманнее и уместнее говорить о беде, но не о вине пострадавшего человека.

Кстати, для многих моих читателей именно опыт серьезного абьюза становится мощным толчком к изучению себя, работе с психологом. Процесс длительный, часто болезненный, но вскрывается столько «припудренных» гнойников и замазанных шрамов, что люди действительно сильно меняются и приходят к психологической зрелости.

«Жизнь соло (а не «страшное» одиночество) — это мировая тенденция»

— Вы общаетесь с большим количеством женщин из разных городов. Сейчас часто говорят о проблеме одиноких женщин за 30. Что вы думаете об этом?

— Это перестает быть проблемой. Вообще, жизнь соло (а не «страшное» одиночество) — это мировая тенденция. И какой станет твоя жизнь без партнера — одиночеством, изгойством или жизнью соло — зависит от твоего душевного здоровья и порядка в мировоззрении.

Для человека нормально стремиться к другому человеку. Но у человека здорового, психологически взрослого этот «активный поиск» не будет навязчивой идеей. Он просто будет интересно и радостно жить, открытый жизни и людям. Ему не хочется ни к кому прилипать. Ему не скучно, всегда есть чем заняться. Он наслаждается одиночеством не меньше, а то и больше, чем общением. И, как правило, рядом с ним — тоже хорошие люди.

Тот же, кто не может жить без слияния с другим, без созависимых отношений, кого так страшит мифическое «давление социума» — конечно, панически боится одиночества, и чем дальше, тем сильнее.

Для человека нормально стремиться к другому человеку. Но у человека здорового, психологически взрослого этот «активный поиск» не будет навязчивой идеей. Он просто будет интересно и радостно жить, открытый жизни и людям

— А ваши читательницы считают одиночество своей проблемой?

— Меньшая часть. Другие надеются встретить хорошего человека и создать семью, третьи считают для себя оптимальным встречаться с кем-то без совместного проживания, четвертые полностью исключают близкое общение с мужчинами из своей жизни.

Но не спешите их жалеть. У тех, кого я знаю, все очень неплохо: они растят детей, учатся, открывают бизнесы, зарабатывают хорошие деньги, путешествуют, весело проводят досуг… Зачастую они делают все то, чего не могли себе позволить в отношениях с мужчиной. И новое качество жизни им очень нравится.

— Какие проблемы может создать в будущем путь одиночества для женщины?

— Опять же все зависит от самой женщины. Если ты ощущаешь себя неудачницей, «неликвидом», то, конечно, если не работать над своим мировоззрением, проблема с годами будет усиливаться.

Если же женщина любит и ценит себя, имеет вкус в жизни, общается с жизнью на взрослом языке — для нее такая жизнь становится источником скорее радости, чем огорчений.

И всегда надо помнить: с большой долей вероятности каждый из нас переживет в жизни моменты одиночества. Нет ничего стопроцентно стабильного. Даже если у нас есть муж, мы можем с ним разойтись, овдоветь. Родители тоже смертны. Дети покидают родительский дом, и это нормально. Поэтому стоит заранее научиться ценить одиночество и считать его не проклятием, а интересным — временным или нет — жизненным опытом.

— Распространено ли сегодня в российском обществе такое явление, как пикап? И как распознать пикапера?

— Меня, кстати, часто спрашивают: «А может он просто пикапер, а не абьюзер?» Пикапер — это всегда абьюзер! Ведь что такое пикап? Сознательное использование манипулятивных тактик, чтобы быстро и без затрат уложить женщину в постель. Причем особый шик — чтобы она «сама не понимала, как это произошло», поступилась своими принципами насчет скорости сближения. Сделать девушку ведомой, полностью подвластной — вот цель пикапа. То есть речь идет о сознательном обмане!

Интересно, что секс для пикапера — дело десятое. Главное — новая галочка в списке «побед». Это нужно для подкачки нездоровой самооценки, которая обычно занижена, иногда непомерно высока и никогда не бывает адекватной.

Я допускаю, что не каждый пикапер — прожженный абьюзер. Юные неокрепшие умы могут на время попасть под влияние «мэтров» пикапа, воодушевившись их лженеотразимостью. Ключевое слово: «на время». Человек более или менее душевно здоровый понимает, что нельзя использовать других как тренажер для накачки своего эго. Ему в принципе противна мысль о расположении, купленном манипуляциями. Да и не требует его самооценка никакой подкачки. Она стабильна и никак не связана с числом «уложенных» дам.

Фото instagram.com/tanja.tank

«Моя цель — не преследовать абьюзеров, как некоторые мне приписывают»

— Как вы сами пришли к этой теме абьюза? Чему учит и как помогает ваша книга «Бойся, я с тобой»?

— Я уже сказала, что темой интересуюсь уже 30 лет, после того как в 15 плотно пообщалась с подобным человеком. В своей трилогии «Бойся, я с тобой» я доступно рассказываю людям, по каким законам развивается абьюз в отношениях, что делает абьюзер при «Пробах пера», а что — на этапе «Соковыжималки».

Каждому этапу деструктивного сценария я дала авторское название и буквально каждое свое слово проиллюстрировала фрагментами из историй моих читателей. Вот почему абьюзеры, описанные мной, из жизни, а не «из учебника». Они легко узнаваемы.

Моя цель — не преследовать абьюзеров, как некоторые мне приписывают. Нет. Я помогаю людям разобраться в теме насилия, научиться угадывать «жестокий романс» «с трех нот» и быстро обрубать такие контакты.

И конечно, если бы не сотни или, пожалуй, тысячи историй, присланных мне читателями, я бы не смогла исследовать эту тему настолько глубоко, насколько мне это позволил такой богатый практический материал. Поэтому «помогаю» и «учу» — это, наверное, громко сказано. Мы все, я и мои читатели, помогаем друг другу и учим друг друга.

Наталия Антропова, фото marieclaire.ru