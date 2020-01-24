«Лизинг-Трейд» вышел на биржу с облигациями в полмиллиарда

Компания собирается довести долю бондов в портфеле до 30%

Фото: Владимир Васильев

Компания, принадлежащая совладельцу «Банка Казани» Оскару Прокопьеву, впервые вышла на долговой рынок, разместив облигации на полмиллиарда рублей в рамках десятилетней программы компании объемом до 5 миллиардов. Шаг татарстанской компании знаковый, выяснила газета «Реальное время»: в прошлом году благодаря политике ЦБ (снижению ставки и ужесточению условий выдачи кредитов для банков) появился доступный рынок облигаций небольших компаний, пользующихся популярностью не только среди банков, но и среди частных инвесторов. Что позволяет МСБ получать средства для инвестиций без залога и длинной кредитной истории. «Лизинг-Трейд» планирует довести долю бондов в своем портфеле до 30% и получить рейтинг, рассказал нашему изданию глава компании Алексей Долгих. Эксперты оценили выход компании на биржу, заявив, что сейчас неплохое время занимать средства для расширения бизнеса, а размещение облигаций — способ уже для продвинутых компаний, использовавших к этому моменту все ресурсы кредитования.

«Лизинг-Трейд» вышел на долговой рынок с облигациями на полмиллиарда

Казанское ООО «Лизинг-Трейд» объявило о размещении облигаций на 500 млн рублей. Речь идет о бондах серии 001P-01. Московской биржей был зарегистрирован выпуск таких бондов под номером 4B02-01-00506-R-001P. Ставка первого купона установлена в размере 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Бонды будут размещаться в рамках десятилетней программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей и могут быть размещены на срок до семи лет. Начиная с 25-го купона предусмотрено частично-досрочное погашение — по 8,3% от номинала и 8,37% от номинала на дату погашения.

Бенефициар ООО «Лизинг-Трейд» — Оскар Прокопьев, он же является президентом ООО КБЭР «Банк Казани». Прокопьеву принадлежат 99,86% компании «Лизинг-Трейд», еще 0,14% владеет гендиректор Алексей Долгих.

Выручка «Лизинг-Трейда» перевалила за 3 млрд рублей

Компания «Лизинг-Трейд» основана в 2005 году и специализируется на оказании лизинговых услуг бизнесменам. Ее головной офис находится в Казани, подразделения есть в десяти городах России. Оборот компании рос последние шесть лет и в 2018 году впервые составил 3 млрд рублей. При относительно высокой себестоимости (более 2,5 млрд рублей) чистая прибыль в последние два года тоже впервые перевалила отметку в 70 млн рублей, составив в 2018 году 78,6 млн рублей, но не достигла уровня 2011 года (95,2 млн рублей).

«Лизинг-Трейд» активно кредитуется, в 2017 году долгосрочные заемные средства превысили отметку в 2 млрд рублей, в 2018-м составили 2,2 миллиарда. Объем краткосрочных обязательств на 2018 год — 2,2 млрд рублей (из них кредиторская задолженность — 1,7 миллиарда).

Бенефициар ООО «Лизинг-Трейд» — Оскар Прокопьев, он же является президентом ООО КБЭР «Банк Казани». Фото kzn.ru

В 2019 году появился доступный долговой рынок

Шаг «Лизинг-Трейда» довольно знаковый для рынка Татарстана: компания средних размеров впервые рискнула выйти на большой долговой рынок, разместив относительно небольшие средства под достаточно высокие проценты. Ранее бонды с такими объемами не пользовались большой популярностью, однако с прошлого года, рассказали «Реальному времени» сразу несколько экспертов и игроков, многое изменилось: фактически речь идет о появлении нового долгового рынка небольших компаний, которым пользуются не только крупные игроки (банки), но и частные инвесторы.

Главным толчком стала политика Центробанка, снизившего ключевую ставку. Для обычного бизнеса это значит и появление доступного способа получения необходимых инвестиционных средств в то время, когда банки как раз — тоже под давлением Центробанка — сильно ужесточили условия выдачи кредитов (не говоря о том, что банки любят кредитовать скорее крупный, нежели малый и средний бизнес).

«Раньше как такового долгового рынка не было, не было рынка облигаций небольших компаний»

Гендиректор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих рассказал «Реальному времени», что решение разместить облигации — часть новой стратегии компании:

— Есть модель развития с помощью банковского фондирования, есть модель привлечения инвестиций от частных инвесторов напрямую, от компаний каких-то. А есть модель привлечения средств при помощи облигаций. Раньше как такового долгового рынка не было, не было рынка облигаций небольших компаний. А в прошлом году он начал появляться. И не только из-за низкой ставки ЦБ. Доходность по депозитам падает, и многие юридические и физические лица начали искать альтернативу своим инвестициям. И пошли на рынок. В прошлом году, во второй половине, если не ошибаюсь, частные инвесторы открыли сотни тысяч счетов. Соответственно, у них появляется интерес: «Куда вложить свои деньги?» Можно вложить в депозит, скажем, под 5%. Можно вложиться в рынок корпоративных облигаций и так далее. Появилась возможность занимать средства, — объясняет глава лизинговой компании.

У банков много условий, размещая облигации — диктуешь их сам

Сегодня большинство банковских процедур продиктованы Центробанком, объясняет Алексей Долгих («какой должен быть залог, каким должен быть клиент»). К тому же банки не очень любят кредитовать отдельных клиентов лизинговых компаний за то, что у них, мол, «не очень красивые балансы». Банкам опять же могут не нравиться какие-то виды деятельности, они считают их рискованными. И банки поэтому не хотят таким компаниям давать финансирование.

В случае же бондов (облигаций) компании, размещая их, могут сами выстраивать свою стратегию, несмотря на решения банков и ЦБ, что добавляет удобства как клиентам «Лизинг-Трейда», так и самой лизинговой компании: фактически бонды стали новой возможностью «грамотно распоряжаться средствами».

«Лизинг-Трейд» планирует довести долю бондов в своем портфеле до 30% и получить рейтинг

— Размещение облигаций совсем не связано с тем, что нам не хватает денег, оборотных средств. Это шаги, которые мы целенаправленно закладывали в свою стратегию еще в прошлом году. На текущий момент у нас открыто достаточно много кредитных линий в банках, и честно скажу: это для нас дешевле, чем облигации. Просто нам необходимо выстраивать будущую кредитную историю, скажем так. Если завтра или послезавтра выйдешь на рынок и скажешь, что решил занять 5 млрд рублей под развитие бизнеса — под 10%, тебе их никто не даст! Потому что у тебя нет публичной кредитной истории, никто не знает, как ты будешь платить, нет истории взаимодействия с инвесторами и так далее. И поэтому, чтобы нам выйти на нужную доходность, нужно сделать несколько шагов. И через несколько лет, я уверен, мы выйдем на те объемы облигаций, доходность которых нас бы полностью устраивала. Следующий наш логичный шаг — получение рейтинга, мы раньше никогда его не получали. Затем — выйти на еще более дешевое размещение бондов, — рассказал «Реальному времени» Долгих.

Глава компании заявил, что идеальная модель фондирования для «Лизинг-Трейда» следующая: размещение облигаций для привлечения средств должно составлять долю в портфеле — 30%, еще 30% — банковское фондирование, 20% — деньги частных инвесторов, 20% — собственные средства. К ней руководство собирается прийти через 2—4 года. Хотя бы для того, чтобы избежать рисков, объясняет Алексей Долгих, «потому что в России бывают кризисы, циклично они происходят, и разные банки в кризисы по-разному себя ведут: кто-то ставки поднимает, кто-то кредитную линию закрывает»:

— А мы в кризис хотим развиваться!

«Сейчас очень неплохое время, чтобы занимать средства для расширения бизнеса»

Решение компании одобряют финансовые эксперты, опрошенные «Реальным временем».

Так, Андрей Кочетков, аналитик компании АО «Открытие Брокер», считает, что долг сам по себе для компании не всегда плохо, долги берут и для того, чтобы расширять какой-либо бизнес. Либо для того, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса.

— На текущий момент ставки заимствования достаточно низкие, так как Центробанк ключевую ставку снижал довольно активно. Соответственно, и по корпоративным облигациям ставки облигаций стали заметно ниже, чем годом ранее. Поэтому сейчас очень неплохое время, чтобы занимать средства для расширения бизнеса, и компании, думаю, будут активнее на этом рынке себя вести. Размещение бондов на полмиллиарда, конечно, это немного, но сегодня уже немало таких небольших компаний с размещениями облигаций на небольшие объемы. И в принципе, они интересны региональным и крупным банкам тоже, потому что тем самым они диверсифицируют свой пакет вложений. Не всегда же вкладываться только в государственные займы, которые со всех сторон гарантированы. Когда в портфеле находится какое-то количество вот таких, небольших, выпусков других облигаций, то, как правило, портфель более доходный. И если в портфеле не одна, а много таких компаний, то общий уровень рисков ниже, чем по отдельной бумаге, — полагает аналитик.

«Облигации размещают продвинутые компании, которые использовали к этому моменту все ресурсы кредитования»

По мнению Кочеткова, решение совладельца «Банка Казани» не несет рисков для самого банка, тем более что сегодня риски для финансовой системы Татарстана достаточно низкие. Со времен истории краха «Татфондбанка» и банка «Спурт» многое поменялось, и банки приняли более высокие стандарты контроля своих рисков.

С ним согласен и Ренат Дусаев, гендиректор консалтинговой компании «Брокер Финанс»:

— Облигации — более дешевый способ привлечения финансирования по сравнению с кредитами. А лизинговым компаниям нужны кредитные ресурсы, чтобы финансировать свои лизинговые сделки. Облигации — это способ еще и беззалоговый. Как правило, облигации размещают продвинутые уже компании, которые использовали к этому моменту все ресурсы кредитования. Поэтому я рассматриваю это как позитивный шаг в развитии компании «Лизинг-Трейд», который позволит ей нарастить кредитный портфель и иметь больше возможностей для финансирования сделок своих клиентов, — считает Дусаев. — Самое главное, что эти облигации размещаются на открытом рынке, и будут разные покупатели облигаций, разные финансовые институты. Тогда никаких рисков для «Банка Казани» не будет.

Вячеслав Пимурзин, владелец и глава компании ООО «Бюро кредитных услуг», отмечает, что подобная практика используется банками. Тем более что в современных реалиях банки ищут любую возможность находиться на рынке. Каждый день банки кредитуются друг у друга, привлекают деньги.

— 12,5% — ставка, конечно, недешевая. Но мы же не знаем, для какой цели размещают эти облигации? Возможно, это операция со сверхдоходностью или стратегическая какая-то. Подобная практика привлечения дополнительных средств собственником банка — нормальная, — уверен Пимурзин.